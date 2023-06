Mondelez proglašen ‘sponzorom rata‘ iako njegovi konkurenti i dalje rade u Rusiji

Predsjednik Mondelez Internationala za Europu rekao je da je proizvođač čokoladica Milka ‘izdvojen i tretiran drugačije‘ od konkurentskih kompanija koje također nastavljaju prodavati hranu i piće u Rusiji, piše Reuters.

U dopisu pod naslovom ‘Bilješka o Nordiji/Rusiji‘, Vinzenz Gruber je pisao o bojkotima koje su protiv Mondeleza pokrenule skandinavske tvrtke zbog njegove odluke da ostane u Rusiji gdje mu je zakonski dopušteno raditi. Opisao je pritisak u Skandinaviji kao ‘izazovan i da je ‘duboko ožalošćen onim što se događa‘ tamošnjim markama, misleći na Marabou koji je popularan u Švedskoj i Freia u Norveškoj.

- Svima nam je teško vidjeti našu tvrtku izdvojenu i tretiranu drugačije od ostalih kolega unatoč tome što smo u istoj situaciji - rekao je Gruber u memorandumu koji je interno distribuiran u Mondelezu.

- Ako pogledate u većinu kuhinjskih ormarića, vidjet ćete mnoge proizvode kompanija za hranu i piće koje nisu napustile Rusiju. Kada bi došlo do bojkota svih robnih marki koje imaju matične tvrtke s djelatnošću u Rusiji, došlo bi do problema s opskrbom hranom - rekao je ne spominjući niti jednu tvrtku poimenice.

Bojkoti, koje su pokrenule kompanije uključujući zrakoplovnu tvrtku SAS, počeli su prošlog tjedna u Švedskoj i Norveškoj. Reakcija je proizašla iz toga što je ukrajinska Nacionalna agencija za sprječavanje korupcije prošlog mjeseca proglasila Mondelez ‘međunarodnim sponzorom rata‘ jer je nastavio prodavati svoju robu u Rusiji.

Nije sasvim neuobičajeno da tvrtke bojkotiraju drugu tvrtku. Na primjer, stotine su prestale oglašavati na Facebooku nakon što su američke grupe za građanska prava angažirale multinacionalne kompanije da izvrše pritisak na tvrtku da poduzme konkretne korake za blokiranje govora mržnje.

Nakon bojkota Mondelezovih brendova čokolade Freia i Marabou u Skandinaviji ovog tjedna, kompanija je izjavila da radi na tome da svoje poslovanje u Rusiji učini samostalnim sa ‘samodostatnim opskrbnim lancem‘ prije kraja godine. Tvrtka nije objavila detalje o svojim planovima za Rusiju, a hrana ne potpada ni pod kakve međunarodne sankcije.

Konkurenti mirni

Konkurenti Mondeleza, uključujući Nestle, još uvijek rade u Rusiji kao i mnoge druge tvrtke za robu široku potrošnju. Nestle je u svom posljednjem godišnjem izvješću naveo da ima šest tvornica u Rusiji uključujući i konditorsku, ali se Nestle nije našao na ukrajinskoj listi ‘sponzora rata.‘

Iz Mondeleza su, početkom rata obećali smanjiti svoje aktivnosti u Rusiji, ali to su učinile i mnoge druge tvrtke, pa se to nije dogodilo, baš kao što se nije dogodilo ni s Mondelezom. Ne samo da su smanjili, već su i povećali poslovanje u Rusiji, što pokazuju carinski podaci koji pokrivaju razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. ožujka 2023.

Isporuke u Rusiju proizvoda s opisima koji izričito spominju Milka čokoladice porasle su 131 posto na 22,4 milijuna kilograma u godini nakon rata, počevši od travnja 2022. do kraja ožujka, s 9,7 milijuna kilograma u prethodnih 12 mjeseci, prema evidenciji koju je dobio Reuters.

Isporuke svih Mondelezovih proizvoda u Rusiju skočile su na 45 milijuna kilograma s 28,7 milijuna kilograma u istim vremenskim razdobljima, prema podacima.

Mondelez je u izjavi rekao da je od siječnja ukupni obujam kompanije u Rusiji ‘dvoznamenkasto pao‘, kao i obujam uvoza a i tržišni udio je značajno smanjen. Tvrtka nije dala dodatne pojedinosti o brojkama. Također je rečeno da ne otkriva podatke o prodaji, uvozu i izvozu na razini zemlje.

Do sada je Mondelezovo poslovanje u Rusiji bilo profitabilnije, pogotovo u posljednjih nekoliko mjeseci jer je tvrtka obustavila oglašavanja u zemlji ali je povećala cijene.