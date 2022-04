Na Londonskoj burzi lažno objavili da su vlasnici tri geotermalne licence u Hrvatskoj

Cindrigo je preuzeo tvrtku Energy Co-invest Global Corp, specijaliziranu za geotermalnu energiju, koja uz ostalu imovinu, ima i licence za tri geotermalna bloka u Hrvatskoj, svaki kapaciteta od 20 MW. Tako je glasila vijest koju je tvrtka Cindrigo nedavno objavila na Londonskoj burzi, no izgleda da objava neistinitih informacija nije rezervirana samo za tvrtke s ovih prostora.

Naime, Cindrigo je doista preuzeo tvrtku Energy Co-invest Global Corp, no ona nema niti jednu licencu za goetermalna istraživanja u Hrvatskoj. Potvrdili su nam to iz Ministarstva gospodarstva , a da stvar bude još nevjerojatnija, i iz same tvrtke Cindrigo smo dobili potvrdu da nemaju licence za geotermalna istraživanja. Barem ne još.

– Geotermalni blokovi u Hrvatskoj u vlasništvu su hrvatskih tvrtki i ECG je dogovorio uvjete za stjecanje većinskog vlasništva u njima. U sljedećih nekoliko tjedana bit će najave o tvrtkama i projektima, a mi ćemo se pobrinuti da ih unaprijed podijelimo s vama kako biste mogli postavljati dodatna pitanja. Što se tiče planova, počet ćemo s provjerom valjanosti resursa i radovima čim u narednim mjesecima dobijemo određene dozvole, nakon čega će uslijediti paralelni radovi na projektiranju, a zatim, nakon ishođenja svih dozvola i izgradnja. Ako sve bude u redu, 2023. godine možemo imati operativne elektrane – optimistično nam je odgovorio, Jordan Oxley, direktor Cindrigoa, očigledno neopterećen činjenicom da je prije 20-ak dana objavio kako već ima licence za tri geotermalna bloka u Hrvatskoj, iako nema niti jednu.

Prepun optimizma, Oxley je dodao da im je Hrvatska jako atraktivna te da im je cilj imati geotermalne elektrane ukupne instalirane snage od 100 do 200 MW.

I na stranicama tvrtke Cindrigo u korporativnoj prezentaciji se navodi da se među aktivnim projektima ECG-a, tvrtke kćeri Cindriga, nalaze tri geotermalna bloka u Hrvatskoj, da će svaki od njih imati godišnji EBITDA od 12 milijuna funti te da bi njihova prva hrvatska geotermalna elektrana trebala biti operativna 2023. godine

No, poznavatelji geotermalnih potencijala Hrvatske s kojima smo razgovarali kažu da s obzirom na kompleksnost ishođenja dozvola i trajanje izgradnje goetermalne elektrane trenutno niti jedan geotermalni projekt nije spreman za puštanje u pogon 2023. godine. U momentu pisanja ovog teksta u Hrvatskoj postoji tek jedna hibridna elektrana koja ima dozvolu za eksploataciju, no njezina snaga je manja od 20 MW. Inače, u najoptimističnijoj varijanti za razvoj geotermalne elektrane je najmanje potrebno šest godina (tri godine istraživanja plus tri godine za projektiranje, ishođenje dozvola i izgradnju).

Iz svega navedenog da se zaključiti da su iz Cindriga iz samo njima poznatih razloga odlučili 'nabrijati' svoj portfolio projektima koji će se tek možda dogoditi te preoptimistično najavili da će prvi od njih biti operativni već 2023. godine. Razloge za takvo 'nabrijavanje' možda treba tražiti u objavi kompanije da 'nastavljaju proces koji bi trebao dovesti do podnošenja zahtjeva za ponovni upis dioničkog kapitala na Službenu listu i do trgovanja na Glavnom tržištu Londonske burze'.

Zbog iznošenja neistinitih informacija tvrtke Cindrigo kontaktirali smo i Londonsku burzu, no odgovorili su nam da ne mogu komentirati pojedinačnog izdavatelja te da je dionicom te tvrtke obustavljeno trgovanje od kolovoza 2020. godine.