Na Wall Streetu peti rekord S&P 500 indeksa zaredom

Na Wall Streetu je u četvrtak S&P 500 indeks dosegnuo novu rekordnu razinu, peti dan zaredom, jer su ulagače ohrabrili bolji nego što se očekivalo gospodarski podaci i poslovni rezultati kompanija.

Dow Jones ojačao je 0,64 posto, na 38.049 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,53 posto, na 4.894 boda, a Nasdaq indeks 0,18 posto, na 15.510 bodova.

Rast S&P 500 indeksa šesti dan zaredom zahvaljuje se boljim nego što se očekivalo kvartalnim poslovnim rezultatima većine kompanija.

Od kompanija iz sastava S&P 500 indeksa, koje su dosad objavile izvješća, njih 82 posto ostvarilo je veću zaradu nego što se očekivalo.

Jučer su ulagače najviše oraspoložili poslovni rezultati IBM-a, pa je cijena dionice te kompanije skočila 9,5 posto.

S druge strane, razočarali su rezultati Tesle, pa je cijena dionice tog proizvođača električnih automobila potonula 12 posto.

Pozitivno je, pak, na tržište utjecao podatak o snažnijem nego što se očekivalo rastu američkog gospodarstva u posljednjem lanjskom tromjesečju – za 3,3 posto na anualiziranoj razini.

U cijeloj prošloj godini bruto domaći proizvod (BDP) porastao je 2,5 posto, premda su mnogi analitičari prognozirali recesiju zbog agresivnog povećanja kamatnih stopa američke središnje banke.

- Izvješće o BDP-u je ugodno iznenađenje jer, među ostalim, ukazuje i na slabljenje inflacije, kao i na to da potrošači i dalje troše. A to će predstavljati podršku prihodima i zaradama kompanija i u idućem razdoblju - kaže Rob Haworth, strateg u tvrtki U.S. Bank Asset Management Group.

ECB: Još je prerano za smanjenje kamata

I na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,03 posto, na 7.529 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,10 posto, na 16.906 bodova, a pariški CAC 0,11 posto, na 7.464 boda.

Kao što se očekivalo, Europska središnja banka ostavila je kamatne stope nepromijenjene i poručila da će ih ostaviti na povišenim razinama dovoljno dugo kako bi se inflacija spustila prema ciljanim razinama.

Predsjednica banke Christine Lagarde kazala je da je prerano za razgovor o smanjenju kamata.

Na tržištu se sada procjenjuje da bi ECB mogao početi smanjivati kamate u travnju.