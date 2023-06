Nakon višednevnog pada zabilježen rast na svim svjetskm tržištima

Na Wall Streetu su u utorak burzovni indeksi porasli, nakon višednevnog pada, što se zahvaljuje boljim nego što se očekivalo gospodarskim pokazateljima, ali i uljepšavanju portfelja pred kraj tromjesečja.

Dow Jones ojačao je 0,63 posto, na 33.926 bodova, dok je S&P 500 porastao 1,15 posto, na 4.378 bodova, a Nasdaq indeks 1,65 posto, na 13.555 bodova.

Nakon višednevnog pada, jučer su ti indeksi porasli, zahvaljujući boljim nego što se očekivalo podacima o prodaji kuća, rastu industrijskih narudžbi i povjerenju potrošača u SAD-u.

To je, naime, ublažilo strahovanja od recesije.

- Ti su podaci dali ulagačima razloga za ponovnu kupnju dionica koje su prethodnih dana bile pod značajnim pritiskom - kaže Mark Luschini, strateg u tvrtki Janney Montgomery Scott.

No, rast tržišta zahvaljuje se i uljepšavanju portfelja jer pred kraj tromjesečja portfelj menadžeri uobičajeno kupuju dionice koje su u proteklom kvartalu imale najbolju izvedbu.

Tako su jučer najviše porasle cijene dionica u tehnološkom sektoru, primjerice, Applea, Amazon.coma, Microsofta, Meta Platformsa, Tesle, Nvidie...

- Prošli je tjedan bio vrlo loš na tržištu, a cijene su dionica pale i u ponedjeljak. Ovo je samo djelomičan oporavak. Vjerojatno se radi o uljepšavanju portfelja jer smo na kraju tromjesečja - kaže Rhys Williams, strateg u tvrtki Spouting Rock Asset Management.

Od početka godine S&P 500 indeks porastao je više od 14 posto, što se ponajviše zahvaljuje nadi ulagača da će američka središnja banka uskoro završiti ciklus povećanja kamata, a krajem godine čak početi i smanjivati kamate.

No, postavlja se pitanje je li taj rast opravdan, s obzirom da se rast američkog gospodarstva usporava, što će pritisnuti zarade kompanija, dok Fed signalizira daljnje povećanje kamata idućih mjeseci jer se inflacija još uvijek kreće znatno iznad ciljanih razina središnje banke.

Nakon višednevnog pada, i na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,11 posto, na 7.461 bod, dok je frankfurtski DAX porastao 0,21 posto, na 15.846 bodova, a pariški CAC 0,43 posto, na 7.215 bodova.

Na azijskim burzama različito raspoloženje

Na burzama u Japanu i Australiji cijene su dionica u srijedu porasle, kao i na Wall Streetu dan prije, dok se na ostalim tržištima trguje oprezno jer nema vijesti koje bi mogle potaknuti ulagače

MSCI indeks azijsko-pacifičke regije bio je oko 7,00 sati gotovo nepromijenjen u odnosu na jučer.

Pritom je japanski Nikkei indeks skočio 1,6 posto, a snažno su, oko 1 posto, porasle i cijene dionica u Australiji. U Šangaju, Hong Kongu i Južnoj Koreji pale su, pak, između 0,2 i 0,6 posto.

Jučer su na kineskim burzama cijene dionica znatno porasle, nakon što je kineska vlada poručila da će u drugom tromjesečju rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) biti veći nego u prvom i da bi rast u ovoj godini mogao biti oko ciljane razine od 5 posto.

Međutim, jutros je ulagače pokolebao podatak da je ukupna dobit kineskih industrijskih kompanija u prvih pet mjeseci ove godine pala gotovo 19 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje.

To je, doduše, manji pad u odnosu na prethodne mjesece, no to i dalje ne pokazuje da se rast kineskog gospodarstva značajnije ubrzava.

Uz to, mediji pišu kako bi američke vlasti mogle uvesti nove restrikcije u izvozu čipova za umjetnu inteligenciju kineskim kompanijama.

U Japanu i Australiji cijene su dionica, pak, osjetno porasle, pa tako prate jučerašnji rast Wall Streeta, kada je Dow Jones ojačao 0,6 posto, dok je S&P 500 porastao 1,15, a Nasdaq indeks 1,65 posto.

Rast indeksa, nakon višednevnog pada, zahvaljuje se boljim nego što se očekivalo podacima o prodaji kuća, rastu industrijskih narudžbi i povjerenju potrošača u SAD-u.

Europske burze prate rast Wall Streeta

Na europskim su burzama u srijedu ujutro cijene dionica porasle, kao i na Wall Streetu dan prije, a u fokusu ulagača bit će komentari čelnika središnjih banaka.

STOXX 600 indeks vodećih europskih dionica bio je u 9,30 sati u plusu 0,5 posto, ojačavši drugi dan zaredom.

Jutros je londonski FTSE indeks ojačao 0,34 posto, na 7.486 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,55 posto, na 15.995 bodova, a pariški CAC 0,59 posto, na 7.258 bodova.

U fokusu ulagača bit će danas panel rasprava središnjih bankara u portugalskom gradu Sintra u kojoj će, među ostalim, sudjelovati predsjednik američkog Feda Jerome Powell i predsjednica Europske središnje banke Christine Lagarde.

Posljednje poruke iz tih banaka najavljuju daljnje povećanje kamatnih stopa kako bi se suzbila inflacija, koja se i dalje kreće znatno iznad ciljanih razina.