Natječaj za poticaje za električna vozila počinje 27.lipnja, povećan ukupan iznos

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je kako ovogodišnji natječaj za poticaje za električna vozila starta 27. lipnja, a javni poziv u kojemu će biti potvrđeni svi detalji natječaja će biti objavljen tjedna dana prije navedenog datuma.

Ove godine povećan je iznos ukupnih poticaja, pa će za njih biti izdvojeno 103,3 milijuna kune što je više nego proteklih godina. Naime, prošle je godine bilo osigurano 90 milijuna, a pretprošle samo 44 milijuna.

Ostali uvjeti nepromijenjeni

Kategorije vozila i iznosi poticaja ostaju isti kao i ranijih godina. Za električna vozila M1 i N1 kategorije (vozila za prijevoz putnika do najviše 8 sjedala i dostavna vozila do 3,5 tone) osigurano je 70.000 kn ili do 40 posto vrijednosti vozila, a za plug-in hibride do 40.000 kn.

Za električna vozila L1-L7 kategorije (mopedi, motocikli s dva, tri ili četiri kotača) omogućeno je 20.000 kuna ili do 40 posto vrijednosti vozila. Također, s maksimalno 400.000 kn sufinanciraju se i vozila kategorije N2, N3, M2 i M3 s električnim pogonom (vozila za prijevoz putnika ili teretna vozila do 5 tona ili više).

Prilika za popuste

Ako se odlučite za kupnju novog električnog automobila, preporuka je da se učlanite u udrugu Strujni krug, Hrvoja Prpića, koja je osnovan krajem 2019. godine s ciljem promicanja električne mobilnosti i poboljšanja prava vozača električnih vozila u Hrvatskoj. Naime, članstvom u udruzi moguće je ostvariti dodatne popuste pri kupovini potpuno električnih vozila od 5 do pa sve do preko 100 tisuća kuna. Popusti uključuju i osiguranja, gume, kućne punjače, a članovi mogu ostvariti popust i na električne romobile i Greyp električne bicikle.