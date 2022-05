Natura Beef planira udvostručiti proizvodnju eko mesa i otvoriti još dva maloprodajna mjesta

Povodom obilježavanja 15 godina rada tvrtka Natura Beef organizirala je posjeti novinara na njezinoj farmi u Udbini i OPG-a Zdeno Ramljak pokraj Korenice. Vlasnik tvrtke Mladen Kušeković tokom obilaska farmi govorio je o planovima i problemima s kojima se suočavaju stočari, pogotovo zbog nedostatka zemlje

Tvrtka Natura Beef, koja se u Udbini, na Krbavskom polju, na vlastitoj farmi bavi ekološkim stočarstvom i proizvodnjom eko mesa planira, ovisno o mogućnostima vezanim za dovoljne površine zemljišta za proizvodnju stočne hrane, u idućih dvije do tri godine udvostručiti proizvodnju te otvoriti još jedan do dva vlastita prodajna mjesta. Plan je otvaranje još jedne mesnice u Zagrebu, dok bi drugo prodajno mjesto bilo negdje na jadranskoj obali. Najavio je to na brifingu za novinare, organiziranom uoči obilježavanja 15 godina rada tvrtke, vlasnik Mladen Kušeković.

Kušeković je organizirao posjet novinara farmi u Udbini koji su tom prilikom mogli vidjeti sustav eko proizvodnje od polja do stola koji je počeo razvijati još od 2008. kada je uložio u stočarstvo. Nakon 14 godina upornog rada, ulaganja i primjene novih tehnologija te znanja u stočarstvu i proizvodnji mesa, kaže da su rezultati vidljivi. Natura Beef je jedini, koliko zna, hrvatski ekološki proizvođač mesa koji ima zatvoren kompletan ciklus, od početka do kraja - od reprodukcije do vlastitog tova, klaonice, prijevoza, hladnjače i maloprodaje u Zagrebu i Ljubljani.

- Trenutno proizvodimo oko 50 tona mesa godišnje, od čega se jedna polovina odnosi na teleće, a druga na juneće meso. Prodajemo ga preko vlastite maloprodaje u Zagrebu, surađujemo s dvije trgovine domaće hrane u Zagrebu – Mrkvica i Grga čvarak te sa pet dućana Mercatora u Ljubljani i Kranju. Tjedne količine mesa koje plasiramo u Zagrebu su otprilike 400 – 450 kilograma junećega i oko 300 kilograma telećega mesa, dok u Sloveniju izvozimo 250 – 300 kilograma teletine – rekao je Kušeković.

Trenutno na farmi Natura Beef ima ukupno oko 580 goveda svih kategorija - od rasplodnih grla, teladi, junadi za tov te podmlatka za daljnji rasplod. Oko 70 posto stada, veli Kušeković, odnosi se na francusku mesnu pasminu Aubrac, dok se ostatak od oko 20 posto odnosi na križane mesne pasmine. Najmanji broj goveda, oko 10 posto, pasmine je Blonde d´Aquitaine, također francuske mesne pasmine sa kojom se na farmi provode određene probe o mogućnostima uzgoja u hrvatskom podneblju.

- Pasmina Aubrac odabrana je iz razloga što se uzgaja u Francuskoj već duže od sto godina i daje najbolje moguće rezultate na područjima s brojnim prirodnim ograničenjima, kakva su upravo na području na kojem se nalazi naša farma. Ne odskače niti po jednom parametru kao najbolja, ali je po svim parametrima jako dobra pasmina - naglašava Kušeković.

Poticaji u investicije

Klanje i prerada goveda organizirani su u vlastitoj klaonici u Gospiću koju je tvrtka unajmila prije otprilike godinu dana. Što se tiče proizvodnje prema ekološkim standardima, Kušeković ističe kako ne vidi nikakve probleme u samoj proizvodnji, osim što se sve proizvodi u manjim količinama i u duljem vremenskom periodu u odnosu na konvencionalnu proizvodnju.

- Ne ostvarujemo značajnije benefite kroz povećanu cijenu mesa, ali su zato potpore po hektaru površine zemljišta više nego što je to u konvencionalnoj proizvodnji. Tako da je financijski rezultat otprilike na istoj razini, ali ostaje onaj dio zadovoljstva koji se ne mjeri novcem, a to je činjenica da proizvodimo zdravu hranu za naše kupce – ističe Kušeković.

Poticaji koje Natura Beef dobiva za ekološku proizvodnju, a posebice nakon 2015. su bili presudni da su mogli investirati ogromna sredstva u uzgoj i proizvodnju. Naime, sva sredstva koja primaju po toj osnovi ulažu u nove investicije i daljnji razvoj. Što se tiče sredstava iz Fonda ruralnog razvoja, kaže da je tu situacija nešto lošija. Uspjeli su do sada iskoristiti sredstva po osnovi dva natječaja iz 2016. u ukupnom iznosu od oko dva milijuna kuna.

- Krenuli smo davne 2008. s nešto vlastitog kapitala i prvim kreditom banke u iznosu od ukupno oko dva milijuna kuna. Tijekom svih ovih godina uloženo je ukupno dodatnih oko tri do 3,5 milijuna eura odnosno oko 25 milijuna kuna u objekte, opremu, rasplodna grla, strojeve te poljoprivrednu mehanizaciju pa sve do uređenja prostora za prodaju i distribuciju mesa – objasnio je Kušeković. Dodaje kako osim navedenog tvrtka još uvijek otplaćuje investicijski kredit iz 2015. u iznosu od 730 tisuća eura, dok se značajan dio poljoprivredne mehanizacije i opreme financira putem leasinga.

Dobro nagrađeni radnici

Ističe kako je za ostvarenje vlastitih poslovnih ciljeva bilo potrebno puno upornosti i inata jer često treba plivati 'uzvodno', odnosno suprotno od smjera koji nameće sustav.

- U ovaj posao ušao sam motiviran željom za dokazivanjem, da se kod nas može proizvesti visokokvalitetan proizvod te da se od toga može pristojno živjeti. Najznačajnija godina za razvoj tvrtke je 2013. kada smo ušli u sustav ekološkog uzgoja i proizvodnje - ističe Kušeković.

Natura Beef zapošljava devet djelatnika od kojih je pet angažirano na poslovima oko farme, a ostali na poslovima u klaonici, prijevozu i prodaji mesa. Kao i u svim drugim sektorima, i u stočarstvu je problem naći radnu snagu, pri tom educiranu. Primjerice, kvalitetnog stručnog mesara gotovo je nemoguće naći, no Kušeković ističe da Natura Beef ipak nema taj problem.

- Imamo kvalitetne, educirane i za taj posao dobro nagrađene djelatnike. Podatak da su neki od njih zaposlenici poduzeća deset odnosno 11 godina govori tomu u prilog - kaže vlasnik Nature Beef.

Natura Beef raspolaže trenutno sa oko 1.100 hektara zemljišta od čega se oko 800 hektara odnosi na pašnjake, 150 hektara na oranice te oko 150 hektara livada. Vlastitog zemljišta je oko 100 hektara, dok se ostali dio odnosi uglavnom na državno zemljište koje je tvrtka zakupila po raznim osnovama i na različite rokove trajanja zakupa. Da bi proizveli dovoljne količine hrane za uzgoj goveda, nedostaje još oko 150-200 hektara oraničnih površina. To nadomješćuju dijelom kupnjom od drugih proizvođača, što je, žali se, problem ne samo zbog nabavne cijene, nego još više zbog relativno malog broja ekoloških proizvođača krmnog bilja koji su spremni za nabavljenu robu izdati račun.

Objašnjava kako na području Krbavskog polja i Like ima još slobodnog zemljišta koje se ne obrađuje, a veliki je problem što su ogromne površine zemljišta na području općine Udbina dane u zakup brojnim OPG-ovima koji na njima ne obavljaju te niti ne planiraju obavljati bilo koju vrstu poljoprivredne proizvodnje, već im površine služe isključivo za ostvarivanje prava na isplatu poticaja.

- Troškovi nabavke žitarica za stočnu ishranu su odavno prešle prag rentabilnosti te vrste proizvodnje, tako da pokušavamo pronaći alternativna rješenja na način da sijemo krmno proteinske usjeve na bazi stočnog graška, žitarica i grahorice kako bi nadomjestili žitarice koje vjerojatno od ove sezone više nećemo moći kupovati, ukoliko ne dođe do normalizacije cijena. To je dodatni razlog zašto nam nedostaje još oraničnih površina na kojima bi mogli proizvesti dovoljne količine hrane za ishranu naših goveda – kaže Kušeković.

Zdeno Ramljak kao primjer stočarstva

Ističe kako potrošači ekološkog mesa iz njihovog eko uzgoja prepoznaju kvalitetu koja im se prodaje. U odnosu na ostale kolege koji nude meso iz domaćeg uzgoja cijene eko mesa iz Nature Beef su više za 10 do 15 posto, ovisno o kategoriji mesa. Što se tiče mesa iz uvoza, cijene je nemoguće usporediti obzirom na činjenicu da se teletina nudi uglavnom u lošijim kategorijama mesa poput prsa, vrat, rebara, dok gotovo da nema u ponudi buta ili kotleta.

- Naše su cijene otprilike dvostruko više u odnosu na to uvozno meso, ali kupci koji dolaze kod nas uglavnom nisu zainteresirani za meso iz trgovačkih centara čak da im ga se i pokloni. Cijene smo za otprilike 10 posto povećali sredinom siječnja, nevezano za krizu u Ukrajini i jedni smo od rijetkih koji smo od 1. travnja snizili cijenu za postotak smanjenja PDV-a, pa su nam sada cijene otprilike na istoj razini kao i u lipnju 2020. kada smo otvorili vlastitu maloprodaju. Tijekom svibnja planiramo ipak povećati cijene za otprilike 10 posto kako bi koliko toliko mogli pratiti rast svih ostalih troškova koji su u zadnjih godinu dana narasli za najmanje 30 posto – kaže Kušeković.

Kaže da se ne boji reakcije kupaca. Uvjeren je da kupci znaju što je kvalitetan proizvod, pa kada imaju priliku i sigurni su da se zaista radi o kvalitetnom domaćem proizvodu, spremni su izdvojiti i nešto više novca.

- Uglavnom su to osobe mlađe i srednje životne dobi, koje se i putem društvenih mreža dosta informiraju i ciljano kupuju točno ono što žele. Na cijene nikada nismo imali prigovora, dapače, česti komentar je da su vrlo poštene za kvalitetu koju nudimo - zaključio je Kušeković.

Osim na svoju farmu Kušeković je iskoristio priliku da novinare upozna s obitelji Ramljak koja pokraj Korenice ima tisuću ovaca, također u ekološkom uzgoju. Riječ je o OPG Zdeno Ramljak čija je obitelj provela novinare po pašnjacima na kojima pasu njihove ovce i koja je, kako je istakao Kušeković, primjer dobre poljoprivredne organizacije koja uz to, moglo se čuti nekoliko puta, za svoje poslove ispostavlja fakturu, što nije baš slučaj sa svim poljoprivrednicima u Hrvatskoj.