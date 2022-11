Netgen: Ne prihvaćamo posao u kojem ne vidimo ni smisao ni dodanu vrijednost za klijenta

Upoznali su se kad su sjeli jedan pokraj drugoga na prvoj godini Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) prije 25 godina i otad su prijatelji. No Igora Vrdoljaka, Ivu Lukača i Vjerana Vlahovića veže mnogo više od te prijateljske spone. I ne, ta spona nije Hajduk, premda sva trojica navijaju za taj klub, što je i logično s obzirom na to da su redom Dalmatinci. Oni su i suosnivači Netgena, tvrtke koja je prije nekoliko dana proslavila svojih prvih dvadeset godina na hrvatskom tržištu. Specijalnost su im dizajn i razvijanje kompleksnih digitalnih rješenja, a profilirali su se u uvođenju zahtjevnih i kompleksnih digitalnih projekata s fokusom na integrirana web-rješenja i rješenja za e-trgovinu. Rade za domaće i strane klijente, njihov popis u najmanju je ruku impresivan.

Premda je i priča o samom Netgenu vrlo zanimljiva, mnogo je zanimljivije kako je zapravo nastao. I zašto. Vrijeme kad su Igor, Ivo i Vjeran diplomirali na FER-u nije baš usporedivo s današnjim. Tada, a govorimo o početku dvijetisućitih, niti su vojske rekrutera kampirale pred tim fakultetom niti su se poslodavci trgali da ih privuku stolovima za bilijar ili najnovijim kompjutorskim igricama. Nije da poslova nije bilo; svatko s diplomom tehničkog fakulteta i tada se mogao zaposliti prilično brzo, ali opcije su bile limitirane. Mogli ste, na primjer, raditi u HT-u, HEP-u, Siemensu, Ericssonu, Infodomu ili u nekim tvrtkama koje su radile za državu, ali to je otprilike bilo to. Jedan od netgenovaca je i pokušao raditi u jednoj od tih tvrtki, ali se, kaže, ‘prestravio‘ korporacijom pa su se sva trojica zaigrala mišlju da pokrenu nešto svoje vezano uz internet.

– Mi možda nismo internetski djedovi, ima i starijih od nas u ovom poslu, ali recimo da smo internetski stričevi – šali se Lukač, a Vrdoljak uskače s anegdotom s faksa. Tada se netko od kolega zapitao hoće li u budućnosti biti išta od tog ‘interneta‘, a oni su godinu-dvije poslije razvili cijeli biznis s tim i stvarno im dobro ide.

O poduzetništvu učili u hodu

– Nismo tada imali nikakav poslovni plan, samo želju da radimo zajedno – priča Vrdoljak.

Da su danas pokrenuli posao na sličan način, vjerojatno bi to bila priča o fora startupu s prilikama koje katkad treba samo prepoznati i iskoristiti i koji bi se, vjerojatno, vrlo brzo skalirao i iskočio s globalnim ambicijama, ali tada je to bio nesvakidašnji poduzetnički pothvat koji je trebalo najprije dobro objasniti i predstaviti roditeljima, a onda i administraciji. No, srećom za njih, ideja im je sinula u isto vrijeme kad informatizacija izlazi iz sfere velikih, globalnih korporacija i prelazi, polako, ali sigurno, u sferu malog i srednjeg poduzetništva. Možda je u inozemstvu taj prelazak počeo i prije, ali ni kod nas to nije baš toliko kaskalo, Netgen je dokaz za to.

–​ ‘Skužili‘ smo da postoji prostor u kojem se može raditi, digitalni prostor za internet u kojem nije bilo velikih tvrtki, a ni mnogo manje konkurencije, i tu smo se našli – ispričao je Vrdoljak.

Na početku ih je bilo ukupno šest, gurali su jedan drugoga i dopunjavali se u toj ideji, no nijedan nije bio posebno poduzetnički nadahnut niti je ijedan od njih imao sva potrebna znanja koja su im tijekom godina trebala. Učili su usput i probleme svladavali kako bi se koji pojavio. No kad su počeli raditi, odrađivati prve projekte i kad bi oni postali live, osjećaje i adrenalin koji ih je ‘pucao‘ teško je bilo nadmašiti, prisjećaju se netgenovci. Nisu to za njih bili samo poslovni uspjesi, nisu na to tako ni gledali; više je to bilo zadovoljstvo vlastitom kreacijom, nečim što si sâm zamislio, kreirao, napravio, isporučio i nešto što dobro radi u praksi. E, tu se krilo vrelo zadovoljstva i motivacija da to radiš i dalje i bolje.

– Nedavno smo u jednom klubu održali party u povodu dvadesetogodišnjice tvrtke i kad sam s pozornice pogledao tko je sve došao, shvatio sam da smo napunili cijeli prostor u koji stane nekoliko stotina ljudi, a nas je u tvrtki samo četrdesetak. Došlo nam je mnogo partnera, odnosno klijenata. S nekima od njih radimo doslovno godinama, petnaest i više godina. Mi, kako bih ja to rekao, stvarno volimo te dugotrajne veze – smije se Vrdoljak.

Partneri za promjenu

Netgenovci za svoju tvrtku misle da je generator of change, partner koji te tjera na promjenu, na razmišljanje izvan okvira, a to znači da neće prihvatiti svaki posao i projekt ako u njemu ne vide ni smisao ni dodanu vrijednost za klijenta. Čak i kad to znači da neće vlastitom biznisu donijeti korist, jednostavno, ako misle da nešto nema smisla, neće to raditi.

– Evo primjera: došao nam je klijent s idejom da mu napravimo aplikaciju poput Facebooka, ali samo za Balkan, što doista nije imalo nikakva smisla –​ prisjeća se Lukač i dodaje da ima još takvih primjera.

–​ Imamo više iskustva u digitaliji i zato volimo kad nam klijenti dođu s povjerenjem i kad zajedno s njima razradimo ideju s kojom su došli. Rezultati su tada bolji – kaže on i dodaje da si možda na početku nisu davali toliko za pravo uskakati klijentima u usta i odbijati projekte, ma kako nebulozni bili, ali s obzirom na to da danas iza sebe imaju na stotine projekata i dugogodišnje klijente partnere, ne libe se reći što misle.

