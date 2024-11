Neto imovina obveznih mirovinskih fondova u listopadu porasla za 229 milijuna eura

Neto imovina obveznih mirovinskih fondova (OMF) na kraju listopada ove godine dosegnula je 22,7 milijardi eura, što je za 228,7 milijuna eura ili jedan posto više u odnosu na prethodni mjesec, pokazuje izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) objavljeno u utorak. OMF-ovi su krajem listopada ukupno imali 2.321.855 članova, odnosno 4.410 članova ili 0,19 posto više u odnosu na rujan. U listopadu su OMF-ovi imali 6.864 nova člana, pri čemu ih je veliku većinu, 94,9 posto, automatizmom rasporedio Regos (Središnji registar osiguranika). Zbog odlaska u mirovinu ili smrti, u listopadu je prestalo članstvo za 2.454 osiguranika.

U listopadu su ukupni neto doprinosi uplaćeni u obvezne mirovinske fondove iznosili 133,1 milijuna eura, a ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova 48 milijuna eura ili 13,4 milijuna eura više u odnosu na prethodni mjesec. Prema podacima Hanfe, nominalni mjesečni prinosi Mirexa na kraju listopada za A kategoriju iznosili su 0,9 posto, 0,7 posto za kategoriju B i 0,2 posto za kategoriju C. Godišnji prinosi također su imali pozitivni predznak u sve tri kategorije - u kategoriji A je zabilježen rast od 17 posto, u kategoriji B za 12,3 posto, a u kategoriji C za 5,5 posto. Nadalje, prinosi od početka godine iznosili su 11,3 posto za kategoriju A, 7,8 posto za kategoriju B i 2,8 posto za kategoriju C, a anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova 7,7 posto za Mirex A, 5,4 posto za Mirex B i 3,4 posto za Mirex C, naveli su iz Hanfe.

Inače, krajem listopada se u kategoriji B nalazilo 78 posto članova, u kategoriji A 17,8 posto, a u kategoriji C 4,2 posto ukupnog broja članova OMF-ova. Obveznice su na kraju listopada i dalje bile dominantan oblik ulaganja u strukturi OMF-ova, s 13,8 milijardi eura i udjelom od 60,8 posto, pri čemu se taj udjel smanjio za 0,3 postotna boda na mjesečnoj razini. Istovremeno, za 0,1 postotni bod povećala se zastupljenost ulaganja u dionice te su ona krajem rujna iznosila 5,2 milijarde eura, odnosno 23 posto imovine OMF-ova. Od ostalih oblika ulaganja najzastupljenija su ulaganja u investicijske fondove, s 2,3 milijarde eura i udjelom od 10,2 posto na razini svih obveznih mirovinskih fondova, podaci su Hanfe za drugi stup mirovinske štednje (individualna kapitalizirana štednja).

Neto imovina dobrovoljnih mirovinskih fondova veća za 10,7 milijuna eura

Na kraju listopada u Hrvatskoj je poslovalo i osam otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF), koji su imali 412.459 članova te 21 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond (ZDMF), s 49.148 članova. Ukupne mjesečne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) iznosile su 10,2 milijuna eura, što je povećanje za 0,3 posto u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne mjesečne isplate iz DMF-ova su iznosile 4,4 milijuna eura, što je za 3,1 posto više na mjesečnoj razini.

Neto imovina DMF-ova u listopadu je tako iznosila 1,4 milijarde eura, uz porast za 10,7 milijuna eura ili 0,8 posto na mjesečnoj razini. I kod ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice, s udjelom od 56,2 posto u ukupnoj neto imovini, zatim dionice s 25,6 posto te investicijski fondovi s 10,1 posto.

Dobit leasing društava veća za 8,9 posto

Između ostalih, Hanfa je objavila i podatke o leasing društvima, a ukupna aktiva njih 15 je na kraju trećeg tromjesečja iznosila 4,1 milijardu eura, što na godišnjoj razini predstavlja rast od 18,9 posto. Istodobno je i ukupna dobit leasing društava uvećana na godišnjoj razini za 8,9 posto i iznosila je 54,2 milijuna eura. U trećem tromjesečju 2024. poslovala je i 21 pravna osoba ovlaštena za pružanje investicijskih usluga, odnosno šest investicijskih društava, 11 kreditnih institucija i četiri društva za upravljanje investicijskim fondovima.

Na godišnjoj je razini vrijednost imovine kojom upravljaju investicijska društva povećana za 26,1 posto, društva za upravljanje investicijskim fondovima za 12 posto, dok je kod kreditnih institucija zabilježen pad za 7,4 posto. Ukupna imovina pod skrbništvom investicijskih društava iznosila je u rujnu 2024. godine milijardu eura, što je na tromjesečnoj razini rast za 0,8 posto, dok je imovina pod skrbništvom kreditnih institucija povećana za 1,7 posto i iznosi 20 milijardi eura.

Iz Hanfe su izvijestili i da je ukupna neto imovina 115 UCITS fondova (otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom), koliko ih je u listopadu poslovalo u Hrvatskoj, krajem mjeseca iznosila tri milijarde eura te je bila za 72,4 milijuna eura ili 2,4 posto veća nego prethodni mjesec. Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju listopada iznosila je 196 milijuna eura, uz mjesečni rast od 8,9 posto, pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio devet posto, podaci su Hanfe.