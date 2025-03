Njemačka reindustrijalizacija: Naoružanje umjesto automobila

Posljednji put kada je Njemačka napravila ovaj korak i kada je primat dala vojnoj industriji, godina je bila 1933.

Njemačke obrambene tvrtke su u potrazi za većim proizvodnim kapacitetima dok se u Europi priprema povećanje za vojne izdatke od 800 milijardi eura. U isto vrijeme, Njemačka automobilska industrija koja je godinama bila glavni pokretač i motor njemačkog gospodarstva suočava se s padom potražnje, otkazima i teškoćama kod prijelaza na električna vozila. Zbog toga, proizvođači tenkova, radara i oružja žele iskoristiti priliku i preuzeti ‘prazne‘ tvornice autoindustrije kao i njihove radnike.

Preusmjeravanje kapaciteta

Rheinmetall, vodeći europski proizvođač streljiva, nedavno je najavio preuređenje dviju tvornica koje trenutačno proizvode auto dijelove kako bi se preusmjerile na obrambenu opremu. Hensoldt, proizvođač radar sustava TRML-4D koji se koristi u Ukrajini, u pregovorima je o preuzimanju oko 200 radnika od velikih dobavljača auto dijelova, kao što su Bosch i Continental.

-- Koristimo teškoće u automobilskoj industriji uz napomenu da bi dodatna ulaganja mogla udvostručiti godišnju proizvodnju radar sustava TRML-4D na između 25 do 30 sustava – rekao je Izvršni direktor Hensoldta, Oliver Doerre

Nakon što su čelnici EU-a predstavili novi plan obrane vrijedna 800 milijardi eura, Bruegel think-tank je procijenio da će Europi trebati 300 tisuća dodatnih vojnika te kratkoročno godišnje povećanje potrošnje za obranu od najmanje 250 milijardi eura ‘kako bi se odvratila ruska agresija‘. To što Rusija već godinama ne može poraziti Ukrajinu, nitko i EU ne primjećuje ali i dalje ne prestaju govoriti da je EU iduća na redu. Upravo je Ursula Von der Leyen tijekom govora na Kraljevskoj danskoj vojnoj akademiji u Kopenhagenu kao najveći zagovaratelj rata rekla kako se ‘Rusija priprema za rat s nama‘.

Von der Leyen je izrazila uvjerenje da se Rusija priprema za sukob u vrijeme kada se Sjedinjene Američke Države preusmjeravaju na indopacifičku regiju. Također je naglasila da je Rusija ‘značajno proširila‘ svoje vojnoindustrijske proizvodne kapacitete.

- Ta ulaganja potpiruju njen agresivni rat u Ukrajini, istovremeno je pripremajući za buduće sukobe s europskim demokracijama – navodi ona.

Dionice rastu

No, potpirivanje i kurenje ratnih zbivanja uvijek ide na ruku obrambenim tvrtkama koje će svoje zlatno doba tek dočekati. No, ono se polako već kotrlja jer su cijene dionica njemačkih obrambenih tvrtki Rheinmetall, ThyssenKrupp, Hensoldt i Renk porasle do 8,3 posto, dok su europske obrambene dionice već zabilježile snažan rast proteklih dana.

Okret prema obrambenoj proizvodnji mogao bi potaknuti njemačko gospodarstvo, koje zaostaje za europskim kolegama usred visokih troškova energije, birokracije i oštre konkurencije. Institut IfW Kiel procjenjuje da bi BDP EU-a mogao rasti između 0,9 i 1,5 posto godišnje ako zemlje podignu vojna izdvajanja s 2 posto na cilj od 3,5 posto BDP-a, oslanjajući se na domaću tehnologiju. Johannes Binder s IfW Kiel ističe kako je američka ekonomska povijest pokazala da vojna potrošnja donosi značajne produktivne dobitke, tehnološki napredak i ‘spillover efekte‘. Za Njemačku, s razvijenom industrijskom infrastrukturom, rast BDP-a vjerojatno bi bio na gornjoj granici tog raspona. Prema procjenama EY-a, povećanje obrambenih izdvajanja na 3 posto BDP-a udvostručilo bi godišnja ulaganja na 25,5 milijardi eura, stvorilo 245 tisuća radnih mjesta te potaknulo gotovo 42 milijarde eura u proizvodnoj i uslužnoj aktivnosti.

Najnoviji podaci pokazuju da je u 2022. godini njemačka obrambena industrija zapošljavala 387 tisuća ljudi, dok je auto industrija bilježila dvostruko veće zapošljavanje. Prodaja obrambene opreme iznosila je 47 milijardi eura, nasuprot 506 milijardi eura u automobilskoj industriji.

- Obrambenu industriju moramo smatrati gospodarskim motorom za Njemačku - naglašava Doerre, ističući sve veću ulogu sektora.

Industrijska sinergija

Hensoldt je već započeo outsourcing proizvodnje tiskanih ploča, s mogućnošću proširenja na žične snopove i kućišta. Iskorištavanje viška kapaciteta u automobilskoj industriji pomoglo bi očuvanju uspostavljene proizvodne infrastrukture, dok bi se istovremeno povećavala proizvodnja vojne opreme. Dobavljač auto dijelova ZF Friedrichshafen, trenutačno u procesu restrukturiranja, u kontaktu je s obrambenim tvrtkama radi premještanja radnika, oslanjajući se na industrijsku sinergiju.

Njemačko-francuski dobavljač obrambenih sustava KNDS, koji planira proizvodnju tenka Leopard 2 i pješačkog borbenog vozila Puma u njemačkoj tvornici, nije komentirao situaciju, dok su analitičari Deutsche Banka upozorili da povećanje potrošnje EU-a na obranu možda neće donijeti značajne koristi zbog fragmentirane lokalne industrije.

Bivši predsjednik Europske središnje banke, Mario Draghi, u nedavnom izvješću o europskoj konkurentnosti, naveo je kako je između sredine 2022. i sredine 2023. gotovo 80 posto obrambene nabave EU-a otišlo kod dobavljača izvan Unije. Rheinmetall također vodi razgovore s Continentalom o preuzimanju oko 100 zaposlenika kako bi ojačao svoje operacije. Izvršni direktor Rheinmetalla, Armin Papperger, izjavio je u veljači da su velika ulaganja u rakete, streljivo i vozila nužna kako bi Europa postala otpornija, dodajući da je kontinent znatno ispod zacrtanih ciljeva potrošnje.

--Vladimir Putin to također zna, zbog čega moramo djelovati - zaključio je.