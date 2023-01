Njemačka u samo 200 dana uspjela izgraditi LNG terminal i postigla neovisnost o ruskom prirodnom plinu

Njemačka je u svibnju 2021. godine 64,1 posto svojih potreba za prirodnim plinom zadovoljavala iz ruskih izvora, danas je potpuno druga priča. Nakon što je Rusija prekinula protok prirodnog plina za Njemačku, najjače je europsko gospodarstvo svoje potrebe preusmjerilo na druge izvore pa je tako u samo dvjesto dana Njemačka uspjela izgraditi svoj prvi LNG terminal i brojka od 64,1 posto se spustila na nula posto.

Ukupno gledajući, Njemačka je u 2022. godini uvezla 12,3 posto manje prirodnog plina nego prethodne godine, a s uvođenjem mjera protiv Rusije, na poziciju glavnog dobavljača prirodnog plina s 42 posto od ukupne opskrbe, koliko je zabilježeno u prosincu, smjestila se Norveška.

‒ Nestale isporuke plina iz Rusije djelomično su nadoknađene dodatnim uvozom, najviše iz Nizozemske, Belgije i Norveške ‒ priopćeno je u petak iz državnog energetskog regulatora, a prenio je Reuters.

Njemačka skladišta plina trenutno su opskrbljena na 91 posto, a potrošnja je zbog neočekivano visokih temperatura za ovo oba godine pala za 14 posto. Ipak, dok se Njemačka, baš kao i ostatak Europe, za ovu zimu opskrbila plinom, upitna je opskrba za sljedeću zimsku sezonu.

Prvi LNG terminal u luci Wilhelmshaven u Njemačkoj predstavlja početak neovisnosti europske sile od Rusije, a prema riječima kancelara Olafa Scholza sredinom prosinca prilikom otvorenja, kada se izgrade još tri terminala, u Lubminu, Brunsbuettelu i Stadeu Njemačka će se moći pohvaliti energetskom neovisnošću.

Osim LNG terminalima, Njemačka se posvetila i nešto ‘zelenijim‘ izvorima energije pa je tako prošlog tjedna najavljena i suradnja njemačke tvrtke RWE i norveške tvrtke Equinor koje planiraju izgraditi nekoliko novih plinskih elektrana koje bi s vremenom trebale raditi na vodik. Dio je to napora europskih država da u sljedećih 20 godina u potpunosti postanu ugljično neutralne, a činjenica da ih to odmiče od Rusije je svakako dodatni plus.