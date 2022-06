NOVA SIROVINSKA ZAMKA: Jačanje drvne industrije i novi načini primjene drva vode u ‘drvnu krizu‘

Hoćemo li u dogledno vrijeme imati 'drvnu krizu', prema logici sadašnje, plinske? Drva nikada dosta, a planiraju se i velike investicije. Tako Bjelin u Ogulinu gradi najveću svjetsku tvornicu drvenih podova, usporedno se stvara nova ambiciozna parketarska grupacija, a tu su i pilane i proizvođači namještaja. I gotovo su svi pogođeni zaustavljenim uvozom drva iz Rusije i Ukrajine, a već je notorna svakidašnja jadikovka (dijela) drvne industrije o premalim količinama moguće kupnje drva od Hrvatskih šuma.

Pa kad član Uprave Hrvatskih šuma Igor Fazekaš kaže da će najvjerojatnije morati 'korigirati cijenu' drvnih sortimenata i da se očekuje smanjenje drvne mase predviđene za sječu, to mora izazvati nelagodu gotovo 150 sudionika Drvnotehnološke konferencije. Dakle, drva će biti manje, ali zato će biti skuplje.

Kako je objasnio predsjednik Hrvatskoga saveza udruga privatnih šumovlasnika Zdenko Bogović, riječ je o pristupu no management koji se promiče u sklopu mreže 'Natura 2000' i obuhvatio bi 139.500 hektara šuma koje se neće moći upotrebljavati za sirovinu.

– To je strahovit pritisak i šok za sve nas. S jedne smo strane sretni jer ćemo za to dobiti odštetu, ali to će stvoriti velike probleme drvnoj industriji – naglasio je.

I Diego Benedetti iz Europske udruge pilana ustvrdio je da je potražnja za drvnim proizvodima odlična, ali da je problem s opskrbom i dodao kako je drvo sve češći odabir diljem Europe. Taj trend već je itekako vidljiv i u Hrvatskoj. Rezultati poslovanja pokazuju da su prošle godine 'eksplodirali' svi proizvođači kartonske ambalaže i papirnatih vrećica.

Čak je i jedan od najvećih domaćih plastičara, Muraplast, još 2015. ušao u segment papira, koji već danas tvori trećinu proizvodnje. U Kotoribi objašnjavaju da 'izgon' plastičnih vrećica nije samo ekološki potez, kažu da su bile sporne i zato što je papirnata vrećica kompletno europski proizvod – od drva, papira, pa i strojeva, do finalnog proizvoda, za razliku od plastičnih vrećica temeljenih na nafti. Tvrde da Europa ima dovoljno drva, ali da je tu problem u premalim kapacitetima proizvodnje papira.

I to nije sve: drvo je sve češći zamjenski materijal u građevinarstvu. Proizvođač toplinske izolacije Fragmat H iz Svetoga Križa Začretja posebno mnogo očekuje od novog programa na bazi drva (drvolita) umjesto stiropora. I veliki proizvođač kontejnera, Jedinstvo Krapina, sve se više okreće proizvodnji modula na bazi drvenih konstrukcija, koje nisu samo 'zelenije' nego su i jeftinije od metalnih.

Samo na Baniji gradit će se tri tisuće drvenih objekata, pa zato vlasnik Jedinstva Josip Mihalić, koji je tridesetak godina u metalskoj industriji, danas kaže: – Budućnost je u drvu! Iskusnomu metalcu treba vjerovati. Jedino je pitanje hoće li drva biti dovoljno – i po kojoj cijeni.