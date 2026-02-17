Novi Zakon o deviznom poslovanju mijenja pravila za gotovinu

Vlada u Sabor šalje novi Zakon o deviznom poslovanju: strože prijave gotovine, nova pravila za mjenjače i veće ovlasti HNB-a i carine

Vlada je sa sjednice u utorak u saborsku proceduru uputila konačan prijedlog Zakona o deviznom poslovanju kojim se, između ostalog, uređuje poslovanje ovlaštenih mjenjača, kao i propisuje obveza prijave gotovine koja se unosi ili iznosi iz Hrvatske.

Državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule je kazao da se novi zakon donosi radi brojnih izmjena koje je važeći zakon "pretrpio" od stupanja na snagu 2003. godine. "Liberalizacijom kapitalnih tokova s inozemstvom, uvođenjem eura kao službene valute te prijenosom nadležnosti u vođenju devizne i monetarne politike na Europsku središnju banku (ESB), usklađivale su se i odredbe Zakona o deviznom poslovanju, od kojih su brojne brisane", izjavio je Bule.

Istaknuo je da se ovim prijedlogom zakona upućuje na ograničenja u poslovanju gotovinom, regulirana propisima iz područja sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma i propisima kojima se uređuje fiskalizacija u promjetu gotovinom.

Stroža pravila prijave gotovine pri ulasku i izlasku iz RH

Također, osigurava se i provedba europske uredbe o kontrolama gotovine koja se unosi u Uniju ili iznosi iz EU-a. Novine u odnosu na važeći zakon su da se propisuje obveza prijave gotovine bez pratnje koja se unosi u RH iz druge države članice ili iznosi iz Hrvatske u drugu državu članicu, u iznosu od 10.000 eura i više, i to na zahtjev Carinske uprave, te se propisuje njena nadležnost u vođenju prekršajnog postupka u prvom stupnju za ove prekršaje.

Također, propisuju se obveznici izvještavanja HNB-a o poslovima s inozemstvom te se daje ovlast Hrvatskoj narodnoj banci (HNB) da određuje konkretne izvještajne zahtjeve u tom kontekstu.

Prijedlogom zakona, između ostalog, u cijelosti se uređuje i poslovanje ovlaštenih mjenjača. Tako, novine u njihovom poslovanju su da se kao kategorija ovlaštenog mjenjača uvodi i podružnica inozemnog trgovačkog društva čiji je osnivač u matičnoj državi ovlašten obavljati mjenjačke poslove, da se više ne propisuje obveza sklapanja ugovora o obavljanju mjenjačkog posla s nekom od poslovnih banaka, niti se banke obvezuju na otkup stranih sredstava plaćanja od mjenjača, izvijestio je Bule.