Nuklearna energija na pragu novog uspona

Nuklearna energija pred novim je usponom, vrijednim 1000 milijardi dolara, zbog svoje rastuće privlačnosti da opet postane značajan dio energetskog miksa država zahvaljujući naprednim tehnologijama i sve intenzivnijoj borbi protiv klimatskih promjena.

Naime, početni entuzijazam u vezi njezina potencijala potkopao je niz katastrofalnih i opasnih nesreća, a riječ je havarijama u nuklearki 'Otok tri milje' u Pennsylvaniji 1979.; u Černobilu u Ukrajini 1986.; i ona u Fukušimi u Japanu 2011. godine. Ali sada, zahvaljujući novoj tehnologiji i sve hitnijoj potrebi za borbom protiv klimatskih promjena, nuklearna energija dobiva drugu priliku da postane istaknuti dio globalne energetske mreže, jer njezina proizvodnja ne izaziva opasne emisije stakleničkih plinova.

Na ovotjednoj panel raspravi u Ujedinjenim narodima okupila se skupina čelnika iz sektora nuklearne energije iz cijeloga svijeta kako bi razgovarali o obujmu ponovnog uspona i zašto je toliko važno da industrija zajedničkim snagama radi na tome kako bi se diljem svijeta zajamčio zlatni standard u sigurnosnim mjerama.

Bilijun dolara očekivane globalne potražnje

Američka ministrica za energetiku Jennifer M. Granholm navela je da nuklearna energija predstavlja 20 posto ukupne ponude u sustavu opskrbe električne energije SAD-a i 50 posto one bez emisije ugljika.

Budući nuklearni reaktori i elektrane gotovo će sigurno koristiti drugačiju tehnologiju od sadašnjeg standarda, jer i američki laboratoriji i privatne tvrtke financiraju istraživanja o učinkovitijim reaktorima koji su jeftiniji za gradnju i stvaraju manje otpada. Granholm je kao primjer navela napredni nuklearni reaktor koji TerraPower, tvrtka Billa Gatesa za nuklearne inovacije, instalira u Wyomingu.

Potražnja za naprednim nuklearnim reaktorima vrijedit će oko bilijun dolara na globalnoj razini, iznijela je Granholm procjene ministarstva energetike. To uključuje poslove za gradnju tih reaktora i svih povezanih lanaca opskrbe koji će se morati povećati kako bi poduprli tu industriju, dodala je.

– Zaključak je da je širenje napredne nuklearne energije naš prioritet – kazala je Granholm, istaknuvši kako je, naravno, za sve ove tehnologije ključna nuklearna sigurnost.

Promjena ozračja spram nuklearne energije dogodila se vrlo brzo, smatra Rafael Grossi, glavni ravnatelj Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).

– Do prije samo nekoliko godina nuklearna energija ne bi bila prisutna, a možda ni dobrodošla na godišnjim konferencijama o klimatskim promjenama – zamjećuje.

Sljedeća konferencija bit će u Sharm el-Sheikhu u Egiptu u studenome, nakon čega će uslijediti ona u Expo City Dubaiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. IAEA planira sudjelovati na obje ove konferencije.

– Sama činjenica da govorimo o konferencijama o nuklearnoj energiji u Egiptu i u Zaljevu govori vam puno o tome što se događa i kako se mijenjamo, te koje mogućnosti imamo – rekao je Grossi.

Sigurnost na prvom mjestu

Međutim, ako će nuklearna energija i dalje biti dio tih konferencija i razgovora o klimatskim promjenama, njezini zagovornici naglašavaju da cijela međunarodna zajednica mora surađivati kako bi se pridržavala strogih standarda o sigurnosti i o neproliferaciji.

– Danas nitko ne kupuje auto ako on svaki dan ima nesreću. Dakle, sigurnost i zaštita temelj su za uspješan razvoj nuklearne energije – izjavio je Hamad Al Kaabi, predstavnik Ujedinjenih Arapskih Emirata u IAEA-i.

UAE ima tri nuklearna reaktora u pogonu i četvrti reaktor u završnoj fazi puštanja u rad. No, za gradnju nuklearnih elektrana treba vremena, a taj je proces u UAE započeo prije otprilike 13 godina.

Vijetnam već desetljećima razmišlja o nuklearnoj energiji, prema Svjetskom nuklearnom udruženju. Plan o gradnji nuklearke najavio je još 2006. godine, ali je stavljen na čekanje 2016. godine, djelomično zbog troškova. Zatim je u ožujku Vijetnam objavio službeni nacrt energetskog prijedloga koji uključuje male modularne nuklearne reaktore.

SAD i IAEA pomogle su usmjeravati Vijetnam u njegovim naporima da uključi nuklearnu energiju u svoj nacionalni energetski miks, izjavio je Ha Kim Ngoc, zamjenik ministra vanjskih poslova, na skupu održanom u utorak. Reaktori su privlačna opcija za relativno malu zemlju, kazao je Ngoc.

Južnoafrička Republika ima dva reaktora, prema Svjetskom nuklearnom udruženju, a sada su i druge zemlje Afrike zainteresirane za razvoj nuklearne energije.

– Većina zemalja iz kojih dolazim u Africi ima vrlo male mreže – rekao je izvršni direktor Collins Juma iz kenijske Agencije za nuklearnu energiju i energiju.

Napredni dizajni nuklearnih reaktora, posebno mali modularni reaktori su zanimljivi, ali Juma je nagovijestio da bi plaćanje takvih reaktora moglo biti teško.

– Nisam siguran glede troškova, ali o tome ćemo raspravljati na drugim forumima – napoemnuo je.

Također, dovođenje nuklearne energije u Afriku zahtijevat će neovisnu i snažnu regulaciju kako bi se ljude uvjerilo da je sigurno.

– Nuklearna energija je vrlo emotivna tema. Tema je to u kojoj su 'svi stručnjaci' i misle da znaju da je to opasno. Moramo biti vrlo oprezni kada razvijamo plan nuklearne energije. A javnost mora imati povjerenja da je nuklearna elektrana sigurna – kazao je Juma.

Rekao je i da traži smjernice od vodećih nuklearnih sila i organizacija.

– Kada kopirate, kopirate samo od najboljih, ne kopirate od najgorih – istaknuo je.

Za zemlje koje su zainteresirane za gradnju nuklearnih reaktora, IAEA je napisala vodič pod naslovom 'Prekretnice u razvoju nacionalne infrastrukture za nuklearnu energiju'.

– To je dobro mjesto s kojeg mogu zemlje početi. Trenutak je ozbiljan i znamo da je to crvena uzbuna za planet Zemlju. To smo govorili, ali nuklearna energija nije za nekolicinu, nuklearna energije može biti za mnoge – poručio je Grossi.