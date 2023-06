Objavljen indeks ekonomskih sloboda za 2023., evo gdje je Hrvatska

Koncept ekonomske slobode služi kao ključni okvir za procjenu u kojoj mjeri pojedinci i poduzeća imaju slobodu donošenja ekonomskih odluka. U zemljama s niskim ekonomskim slobodama, vlade primjenjuju prisilu i ograničenja na slobode, ograničavajući izbor za pojedince i tvrtke, što u konačnici može spriječiti prosperitet, piše Visualcapitalist.

Zaklada Heritage nedavno je objavila novi Indeks ekonomskih sloboda kako bi prikazala razinu ekonomske slobode u svakoj zemlji diljem svijeta gledajući čimbenike kao što su vlasnička prava, porezna opterećenja, sloboda rada…

Zemlje se u ovom indeksu ocjenjuju od 0 do 100, a one koje imaju rezultat veći od 80 karakteriziraju se kao slobodne ekonomije, od 70 do 79,9 kao uglavnom slobodne, 60-69,9 kao umjereno slobodne, 50-50,9 kao uglavnom neslobodne i 0-49,9 kao potisnute.

Mjerenje ekonomske slobode

Ovo rangiranje koristi četiri široke kategorije s po tri ključna pokazatelja, kvalitativnim i kvantitativnim, za mjerenje ekonomske slobode.

Vladavina prava: vlasnička prava, učinkovitost pravosuđa, integritet vlade

Veličina države: porezna opterećenja, fiskalno zdravlje, državna potrošnja

Regulatorna učinkovitost: sloboda rada, monetarna sloboda, poslovna sloboda

Otvorena tržišta: financijska sloboda, sloboda trgovine, sloboda ulaganja

Tih 12 indikatora jednako se ponderira i ocjenjuje se od 0-100. Ukupna ocjena zatim se utvrđuje iz prosjeka 12 pokazatelja. Gledajući te pokazatelje, samo četiri zemlje u svijetu imaju ocjenu 80 ili više, a to su Irska, Singapur, Švicarska i Tajvan, što ih svrstava u kategoriju ekonomski potpuno slobodnih država.

Pogledajmo sada stvari iz regionalne perspektive.

Europa

Iz regionalne perspektive, Europa je najjača u ekonomskim slobodama. Možda malo čudi Njemačka koja kao europska sila zauzima tek 10. mjesto na kontinentu s ocjenom 73,7. Tako loš rezultat je posljedica državne potrošnje koja je najslabije ocijenjena (28,3/100), jer je posljednje tri godine državna potrošnja iznosila u prosjeku 49 posto BDP-a.

Irska je, recimo, na trećem mjestu u svijetu, s posebno visokim ocjenama u kategorijama kao što su imovinska prava i učinkovitost pravosuđa. Država također nema zahtjev za minimalnim kapitalom - što je obično pitanje bankarske regulative i korporativnog prava koje određuje koliko imovine neka organizacija mora imati – što ju čini privlačnim za tvrtke da svoje urede otvaraju upravo tamo.

Što se tiče Hrvatske ona se nalazi na dalekom 46. mjestu s rezultatom od 66.4. Takav rezultat nas svrstava iza susjedne Slovenije koja se nalazi na 37. mjestu s rezultatom 68.5. Bosna i Hercegovina nalaze se na 63. mjestu s rezultatom od 62,9, dok je Srbija 58. s rezultatom 63.5.

Afrika

Afrika je trenutačno kontinent s najmanje ekonomskih sloboda na svijetu, no to je i regija s najvećim potencijalom za gospodarski rast. Tome u prilog ide podatak da na ovom kontinentu dolazi do najvećeg rasta populacije, a time i radne snage, a očekuje se da će Afrika do kraja stoljeća zabilježiti porast od 2,5 milijarde ljudi.

Najslabije ocijenjena zemlja u Africi je Sudan, zemlja pod dodatnim pritiskom zahvaljujući rasprostranjenim građanskim sukobima. Povijesno gledano, gospodarski razvoj bio je ograničen raširenom korupcijom i nedostatkom institucionalnih kapaciteta. Nasuprot tome, Bocvana je zabilježila najvišu ocjenu u kontinentalnoj Africi (64,9), i rangirana više od zemalja poput Francuske i Italije.

Sjeverna i Južna Amerika

Sjedinjene Države zauzimaju 3. regionalno mjesto i 25. ukupno—s ocjenom 70,6. Izvješće pripisuje kategorizaciju SAD-a kao ‘uglavnom slobodnog‘ zbog pitanja poput inflacije, sve većeg državnog duga i nekontrolirane potrošnje deficita. Javni dug trenutno iznosi više od 128 posto BDP-a.

U Južnoj Americi, Čile je na prvom mjestu, rangiran iznad mnogih drugih gospodarskih sila poput SAD-a, UK-a i Japana.

Azija i Oceanija

Kina je među najniže ocijenjenim u Istočnoj Aziji i Oceaniji, i nalazi se tek na 154. mjesto u svijetu a kategorizira se u ovom indeksu sloboda kao potisnuto gospodarstvo. Vladajuća kineska komunistička partija rutinski provodi izravnu kontrolu nad gospodarskom aktivnošću. Kineski protekcionistički stav prema stranim ulaganjima i mnoštvo trgovinskih carina koje su nametnule druge nacije također igraju ulogu.

Bliski istok

U Indiji, gdje javni dug iznosi oko 84 posto BDP-a, fiskalno zdravlje je kategorija s najlošijim ocjenama. Osim toga, velik dio gospodarstva ostaje prilično neformalan; veliki udio ljudi radi na poslovima bez poreznih odrezaka, evidentiranih prihoda ili formalnih ugovora koji ih štite, što dovodi u pitanje radne slobode.

Možda ne čudi da Ujedinjeni Arapski Emirati imaju najviši rezultat na Bliskom istoku. UAE su proveli različite mjere i inicijative, kao što su oslobađanje od poreza, bescarinske zone, pojednostavljeni procesi registracije poduzeća i fleksibilni regulatorni okviri za poticanje poduzetništva i izravnih stranih ulaganja. Također, najviše stope poreza na pojedince i poduzeća u zemlji su 0 posto.