Tehnika: Obveza ponude za preuzimanje nikoga previše ne zabrinjava

Prema Hanfinu rješenju, tvrtka Luxury Real Estate te Zvonimir Zlopaša, Boran Poljančić i Bojan Horvačić do kraja listopada moraju objaviti ponudu za preuzimanje Tehnike. Dosad tomu nisu bili skloni, a nije izgledno i da će to sad učiniti

Nakon tri godine pomislili bismo da je napokon završena trakavica objave ponude za preuzimanje Tehnike koje je Hanfa bila naložila tvrtki Luxury Real Estate i njezinu direktoru Zvonimiru Zlopaši, zatim Boranu Poljančiću te predsjedniku Uprave Tehnike Bojanu Horvačiću. No to još ne znamo.

Naime, sva trojica zajedno s Luxury Real Estateom imaju oko 34,87 posto dioničkog udjela pa je još 2019. prema Hanfinu rješenju, kada su prešli prag udjela od 25 posto, nastupila obveza za njih da pošalju ponudu za preuzimanje ostalim dioničarima Tehnike.

No njih su se trojica žalila tvrdeći da nitko od njih pojedinačno nema 25 posto udjela i da u stjecanju dionica Tehnike ne nastupaju zajedno. U Hanfi pak kažu da je vidljiv i tijek novca koji se odnosio na kupnju dionica Tehnike, odnosno da je kupnja dionica pojedinih dioničara realizirana financiranjem od strane Luxury Real Estate. Podsjećaju na članak 6. stavak 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (ZPDD).

Njim je propisano da ‘kad obveza objavljivanja ponude za preuzimanje nastane uspostavljanjem odnosa zajedničkog djelovanja sporazumom iz članka 5. stavka 1. ovoga ZPDD-a ili u slučaju kad jedna od osoba koje djeluju zajednički stekne dionice tako da tim stjecanjem nastane obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, svaka od tih osoba obvezna je objaviti ponudu za preuzimanje na način i pod uvjetima određenim ovim Zakonom, a smatra se da je obvezi objavljivanja ponude za preuzimanje udovoljeno ako ponudu za preuzimanje objavi bilo koja od osoba koje djeluju zajednički.

To znači, objašnjavaju u Hanfi, da ponudu za preuzimanje može objaviti i jedna od fizičkih osoba (Zlopaša, Horvačić, Poljančić) u kojem slučaju će se smatrati da je obveza izvršena za sve njih.

Te je argumente prihvatio Upravni sud u Zagrebu, a onda i Visoki upravni sud 1. travnja ove godine. Hanfa je prošli tjedan na temelju pravomoćne presude donijela novo rješenje da su sva trojica, kao i tvrtka Luxury Real Estate u sljedećih 30 dana (kraj listopada) dužni poslati ostalim dioničarima Tehnike obvezujuću ponudu za preuzimanje.

Jedino je odvjetnik Poljančić odgovorio na naš upit, poručivši da ništa ne može komentirati dok traje postupak. No što će se zaista dogoditi ako ne pošalju ponudu za preuzimanje pitanje je koje se nameće jer, sudeći prema Hanfinu odgovoru, spomenutoj trojici i tvrtki ne prijeti baš neka sankcija.

Doduše, u Hanfi kažu da u ‘Zakonu o preuzimanju dioničkih društava postoje odredbe koje omogućuju da Hanfa, ako ponuditelj ne postupi u skladu s rješenjem, može izreći novu ili istu mjeru, kao i moguće novčane kazne, no zasad je o daljnjim potezima preuranjeno govoriti‘. Tim prije što je Trgovački sud u Zagrebu od 30. kolovoza ove godine, dakle prije nešto više od mjesec dana, otvorio predstečajni postupak nad tvrtkom Luxury Real Estate. No u Hanfi naglašavaju da unatoč svemu ostali dioničari Tehnike mogu tužiti Luxury Real Estate, ali i Zlopašu, Horvačića i Poljančića kako bi naplatili štetu od njih jer nisu poslali ponudu za preuzimanje, što je, čini se, izvjesnija sankcija za spomenutu trojicu. Naime, kako kažu u Hanfi, prema članku 49. stavkom 1. ZPDD-a, dioničari mogu zahtijevati obvezno sklapanje ugovora o prodaji dionica, pod uvjetima pod kojima je morala biti objavljena ponuda za preuzimanje, i to od bilo koje od osoba za koje je utvrđen nastanak obveze objavljivanja ponude za preuzimanje. Da li će to tako i biti, tek ćemo saznati.