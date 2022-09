Od 1. listopada polog kovanica i novčanica kune na račune - bez bankarskih naknada

Ako imate kod kuće prepune kasice prasice i razmišljate, kao i potpisnica ovih redova, kako sve te kovanice morate zamijeniti prije uvođenja eura, pričekajte ako ne želite platiti masne bankarske naknade. Od 1. listopada do 31. prosinca 2022. sve poslovne banke u Hrvatskoj omogućit će svim građanima polog kovanica i novčanica kuna na račune bez naplate naknade.

Naime, kako su nam odgovorili u Hrvatskoj narodnoj banci (HNB), regulator se „dogovorio“ sa poslovnim bankama da se povodom uvođenja eura svim građanima, slobodno tumačeći, osigura što „bezbolnija“ konverzija. Tim više, što se polaganje kovanica na račune ili zamjena kovanica u kune itekako plaća i to po nemalim naknadama. A koliko ta naknada iznosi, ovisi o banci, u nekim je bankama polog kovanica iznosio 10 posto iznosa, a u nekim tek jedan posto, ako ste klijent, a naknadu za pretvaranje kovanica u papirnati novac ima je čak i FINA.

A ako je suditi po HNB-u, u tim naknadama nema ništa sporno.

- Visina naknada koju pružatelji platnih usluga, na primjer banaka, naplaćuju za pružanje svojih usluga poput primjerice naknade za brojanje kovanica u poslovnici banke uz polaganje na račun ovisi o poslovnoj odluci svakog pružatelja, a kreira se na tržištu. Hrvatska narodna banka je po pitanju naknada nadležna za nadzor postupanja pružatelja platnih usluga u dijelu informiranja korisnika platnih usluga na pravovremen i transparentan način o svim naknadama koje naplaćuju – odgovorili su u HNB-u na Liderov upit kako se kreiraju sporne naknade. Prema HNB-u, banke su dužne korisnike informirati o svim bitnim elementima transakcije polaganja gotovog novca uključujući i o obvezi plaćanja eventualne naknade.

A ako uoči uvođenja eura ne mislite samo položiti kovanice kune, već isprazniti malo veće i teže kasice prasice prepune znatnijim količinama gotovine u kunskoj valuti, HNB preporučuje da 'postupno smanjujete postojeće zalihe ili da taj gotov novac položite na svoj račun u banci kako bi si pojednostavili konverziju'.

- Svi koji uobičajeno ne raspolažu gotovinom u iznosima većima od dvotjedne potrošnje, ne moraju poduzimati baš ništa. Kune će moći normalno trošiti tijekom razdoblja dvojnog optjecaja, koje će trajati dva tjedna nakon uvođenja eura, od 1. do 14. siječnja, uključujući i taj dan, a eure će moći postupno podizati s bankomata. Dakle, zalihe kunske gotovine mogu se smanjiti postupnim trošenjem ili njihovim polaganjem u banke – poručili su iz HNB-a.

Konverzija u euro kunskih sredstava na računima u bankama provest će se trenutačno na dan uvođenja eura bez naknade uz primjenu fiksnog tečaja konverzije (1 euro = 7,53450 kuna). Sva kunska sredstva na tekućim, žiroračunima i štednim računima kod domaćih banaka bit će pretvorena u eure bez naknade na sam dan uvođenja eura. Za razliku od gotovog novca, čija je konverzija vremenski dug i logistički vrlo zahtjevan posao, kunska sredstva koja se drže na bankovnim računima pretvorit će se u eure brzo i jednostavno, bez potrebe za prijelaznim razdobljem. Upravo zato pozivamo građane da što više novčanica i kovanog novca kuna pohrane na račune kod banaka.

Prvih dvanaest mjeseci od dana uvođenja eura novčanice i kovani novac kune moći će se bez naknade zamijeniti u bankama, Financijskoj agenciji (Fina) i HP-Hrvatskoj pošti d.d. Bez naknade se zamjenjuje najviše 100 novčanica kuna i najviše 100 kovanica kuna po jednoj transakciji. Za količine veće od navedenog banka, Fina i Hrvatska pošta mogu zaračunati naknadu.

Bilo kakvo pretvaranje kuna u eure prije službenog početka zamjene gotovog novca (do 1. siječnja 2023.) bit će podložno troškovima mjenjačke provizije. Hrvatska narodna banke će, kao i do sada, do kraja godine provoditi režim upravljanoga fluktuirajućeg tečaja. To znači da će tečaj kune u odnosu na euro nastaviti oscilirati do kraja godine, iako se ne očekuju znatnije promjene, kao što je to bilo i u protekle dvije godine ulaskom Hrvatske u europski tečajni mehanizam (ERM II).

Isto tako, građani se trebaju čuvati svih koji im nakon uvođenja eura budu nudili zamjenu uz bilo kakvu proviziju – zamjena će biti besplatna za sve – te izbjegavati neslužbene kanale zamjene.

Važno je napomenuti da će u razdoblju nakon uvođenja eura novčanice kuna moći zamijeniti za eure u neograničenom roku, a kovanice kune će se moći zamijeniti do isteka tri godine od dana uvođenja eura.

Člankom 29. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj propisano je da se na zamjenu gotovog novca kune za gotov novac eura i zamjenu gotovog novca kune uz polog na račun u euru primjenjuju propisi kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. Za vrijeme zamjene obveznici primjene propisa kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma su banke, Financijska agencija i HP-Hrvatska pošta d.d.