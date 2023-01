Od potencijalne recesije do klimatskih promjena: Svjetski čelnici ovih dana u Davosu raspravljaju o gorućim problemima

Teme u Davosu uključuju izglede za globalizaciju, sigurnost hrane i opskrbne lance, kao i rizike prekretnica u nekretninama i teret duga

Započeo je Svjetski gospodarski forum (WEF) u Davosu u Švicarskoj pod temom ‘Suradnja u fragmentiranom svijetu‘, a okuplja svjetske čelnike iz različitih dijelova svijeta. Uz prognozu da će trećina globalnog gospodarstva ove godine biti u recesiji, čelnici su se okupili kako bi raspravljali o takozvanoj ‘polikrizi‘.

Prvi je to puta da se lideri okupljaju u Davosu tijekom zime s obzirom da je pandemija to onemogućila u 2021. i 2022. godini. Ipak, ovog će se tjedna okupiti više od 2700 političara, rukovoditelja, investitora, bankara i akademika u švicarskom skijalištu. Okupljanje se odvija usred višestrukih briga, od rata u Ukrajini, prijeteće globalne recesije do klimatskih promjena.

Ipak čini se da su svjetski lideri spremni zajednički sjesti i porazgovarati o svim brigama koje ih more pa će tako u Švicarskoj ovih dana biti prisutni i njemački kancelar Olaf Scholz, koji je pak jedini čelnik iz G-7 koji dolazi, potpredsjednik kineske vlade Liu He, čelnici Europske unije, NATO-a, Finske, Grčke, Španjolske, Filipina, Južne Afrike i Južne Koreje. SAD šalje ministra rada Martyja Walsha, trgovinsku predstavnicu Katherine Tai i direktora Federalnog istražnog ureda Christophera Wraya.

Prisustvovat će najmanje 100 milijardera. Najveći dio njih dolazi iz SAD-a, a indijski i saudijski milijarderi također će biti prisutni u velikom broju. Svakako je ove godine dobro zastupljen i Wall Street pa će tako doći i izvršni direktor JPMorgana, ali i Goldman Sachsa te Morgan Stanleya. Ipak, ova će godina proći bez sudjelovanja ruskih oligarha koji su nekada bili itekako sveprisutni na ovakvim susretima.

Godišnje izvješće WEF-a o globalnim rizicima, temeljeno na anketi Foruma, pokazalo je da će prijetnja recesije, kriza troškova života i sve veći dužnički problemi dominirati izgledima za sljedeće dvije godine.

Svjetska banka ovaj je tjedan smanjila svoje prognoze rasta za većinu zemalja i regija i upozorila da bi nove nepovoljne pojave mogle dovesti globalno gospodarstvo u recesiju. Ostale teme u Davosu uključuju izglede za globalizaciju, sigurnost hrane i opskrbne lance, kao i rizike prekretnica u nekretninama i teret duga.

Ruski rat u Ukrajini i njegove perspektive vjerojatno će dominirati političkim raspravama. SAD i Kina također se još uvijek bore da pronađu način kako da se snalaze jedna oko druge dok se sukobljavaju oko tema kao što su trgovina i proizvodnja poluvodiča. Budućnost rada također će biti predstavljena. Treba li se vratiti u ured, kao i porast ‘tihog odustajanja‘ i četverodnevnog tjedna, među temama su koje zaokupljaju rukovoditelje.

Globalno zatopljenje je dugo bila tema koja se ponavlja u Davosu, a ove godine nije ništa drugačije. Svakako je ova tema važna zbog porasta globalnih emisija stakleničkih plinova do kojeg je došlo prošle godine zbog ‘oživljavanja ugljena‘ uslijed straha od energetske krize.

Dok su lideri na skijalištu, kompanije se moraju pravdati

Zanimljivo je pak da se ovaj summit odvija i na samom početku godine kada je sezona godišnjih izvještaja pa dok su mnogi lideri trenutno na skijalištu, neke od najvećih svjetskih kompanija se trenutno suočava s višemilijarderskim otpisima nedavnih akvizicija dok val sklapanja poslova ustupa mjesto novom dobu ekonomske neizvjesnosti i viših kamata.

Američke medijske i zdravstvene tvrtke su među onima koje su smanjile vrijednost poslovnih jedinica u posljednjih nekoliko mjeseci, a knjigovođe upozoravaju da bi nova rezanja mogla biti neizbježna.

Kompanije su dužne procijeniti knjigovodstvenu vrijednost nematerijalne imovine barem jednom godišnje, koristeći pretpostavke o budućim novčanim tokovima i usporedbe s procjenama na burzi, koje su oštro pale 2022.

S višim troškovima zbog inflacije i slabijim izgledima za potražnju, mnoga poduzeća moraju se boriti da opravdaju svoje procjene, čak i prije nego što se uzmu u obzir više kamatne stope, koje dodatno smanjuju vrijednost budućih novčanih tokova.

‒ To je prilično smrtonosna kombinacija jer su mnoge tvrtke izvršile akviziciju i izvedba nije bila u skladu s onim što su očekivali ili planirali ‒ rekao je Jasmeet Singh Marwah, direktor Stouta, tvrtke za procjene.

Globalno sklapanje poslova dosegnulo je rekordnih 5,7 bilijuna dolara 2021., ali je naglo usporilo kako je 2022. odmicala. Prema Refinitivu, transakcije u iznosu od 1,4 bilijuna dolara dogovorene su u drugoj polovici prošle godine u usporedbi s 2,2 bilijuna dolara u prvoj, što predstavlja najveću promjenu iz jednog šestomjesečnog razdoblja u drugo ikada.

U Davosu se okupili i aktivisti

Premija plaćena za stjecanje iznad vrijednosti njegove neto imovine, odnosno goodwill, porasli su u SAD-u prošle godine, do točke kada su povremeno bili dovoljno veliki da izbrišu dobit tvrtke u tromjesečju u kojem su zabilježeni.

Prema podacima koje je prikupila konzultantska kuća Kroll, 10 najvećih otpisa goodwilla u kompanijama iz S&P 500 2022. godine iznosilo je ukupno 35,4 milijarde dolara, u usporedbi sa 6,1 milijardu dolara 2021. godine.

Ipak, niti jedan veliki politički i poslovni skup ne može proći bez nekakvih incidenata pa su političare i poduzetnike jučer u Davosu dočekali klimatski aktivisti koji su prosvjedovali protiv uloge velikih naftnih kompanija na ovotjednom forumu. Razlog tomu je naravno sudjelovanje velikih energetskih tvrtki poput BP-a, Chevrona i Saudi Aramca za koje aktivisti tvrde da ‘otimaju dijalog klimi‘.

Ipak energetske tvrtke poručile su da industrija nafte i plina mora biti dio energetske tranzicije budući da će fosilna goriva nastaviti igrati važnu ulogu u globalnoj ekonomiji dok zemlje prelaze na gospodarstva s niskom razinom ugljika. Dok se aktivisti svim silama trude da se velike energetske tvrtke odmaknu od stola za kojim se pregovara o najvažnijim globalnim problemima, rastuće kamatne stope prošle su godine otežale privlačenje financija za razvoj obnovljivih izvora energije, dajući konkurentsku prednost tradicionalnim igračima s dubokim džepovima.