Odnedavno i Hrvati mogu biti dio američkog carinskog programa Global Entry. Evo kako se prijaviti

Hrvatskim građanima prije dvije je godine ukinuta viza za ulazak u Sjedinjene Američke Države, što je samo po sebi ubrzalo proces planiranja i putovanja u tu zemlju. Pri ulasku u SAD Hrvati se sada samo prijavljuju u Elektronički sustav za odobravanje putovanja (ESTA), čime su im dozvoljena turistička i poslovna putovanja na period od najviše 90 dana. No ove je godine Hrvatska također ušla u američki program carinske i granične zaštite Global Entry koji Hrvatima omogućuje još jednostavniji i brži ulazak u SAD.

Sto dolara za ulazak u program

Global Entry, naime, prethodno odabranim putnicima niskog rizika omogućuje brži check-in na kioscima u preko 77 aerodroma u toj zemlji. Putnici tako mogu izbjeći duge redove čekanja i papirologiju.

Kako je objavilo hrvatsko Ministarstvo unutarnjih poslova i američka Agencija za carinu i zaštitu granice (US Customs and Border Protection), oni koji se prijave polaze strogu provjeru i moraju obaviti intervju, a nakon što postanu članovi moguće su i dodatne provjere po ulasku u SAD. No kršenje uvjeta i pravila programa rezultirat će ukidanjem privilegija koje proizlaze iz članstva.

A kao što je objašnjeno na stranicama CBP-a, za prijavu na Global Entry program potrebno je kreirati TTP (Trusted Traveler Programs) račun, logirati se, platiti nepovratnu naknadu od sto dolara, a nakon što CBP revidira i odobri prijavu, potrebno je zakazati intervju u upisnom centru Global Entryja.

Gotovo za 10 do 15 minuta

Hrvatski ekonomist Dejan Kovač nedavno je postao dio Global Entryja te je svoje iskustvo podijelio za Lider. Kovač kaže da je ulazak u Global Entry program izuzetna pogodnost za poslovnjake koji često putuju jer enormno skraćuje administrativne procese.

– Za svojeg radnog vijeka u SAD-u bio sam na nekoliko različitih tipova viza i sama pomisao na isticanje vize me užasavala jer je proces dobivanje bio izuzetno dug i zahtijevao je puno dokumenata. Nakon što ste dobili vizu, slijedeća zapreka je bila vrijeme obrade pri ulasku. Ovisnu o aerodromu i frekvenciji osoba koje čekaju ulazak u SAD, mogli ste čekati sat vremena, a mogli ste i po nekoliko sati. Samo uvođenje ESTA je značajno smanjilo proces odobravanja ulaska na nekoliko dana i, ali svejedno ovisi imate li sreće, pa ne bude puno letova jednom kad sletite u SAD. Global Entry rješava i taj problem, jer idete na isti ulaz kao i državljani SAD-a. Jednom kad imate ESTA-u, koja se isto jako brzo odobrava, ispunjavanje za Global Entry traje petnaest minuta i ako zadovoljavate kriterije onda dobijete conditional approved. Sljedeći put kad idete u SAD, dogovori se intervju koji uz čekanje ne traje niti pola sata. Nakon intervjua dobijete odluku jeste li dobili Global Entry ili ne, a jednom kada vam je odobren, ulazak traje doslovno deset do petnaest minuta – objašnjava Kovač.

Međutim, najbolja i najvažnija stvar kod ovakvog smanjivanja administrativnih zapreka jest povećanje međunarodne i poslovne suradnje između država, napominje Kovač.

– No, ono što ima najveći benefit na stvaranje ekonomske vrijednosti između država je svakako smanjenje porezne presije i poticanje direktnih stranih ulaganja između država. Hrvatska je opterećena s porezima nametima koji interno sputavaju ekonomski rast. Da bismo postali plodno tlo za ulaganje svakako je potrebno smanjenje porezne presije koje to dodatno sputava – dodaje Kovač.

Hrvatska među rijetkima

Osim u Hrvatskoj, za sada je Global Entry dostupan za građane tek osamnaest drugih zemalja svijeta (od čega su samo još četiri europske zemlje), a to su Argentina, Australija, Bahrein, Brazil, Kanada, Kolumbija, Njemačka, Indija, Japan, Južna Koreja, Meksiko, Novi Zeland, Nizozemska, Panama, Singapur, Švicarska, Tajvan i Ujedinjeno Kraljevstvo. Hrvatska je tek u ožujku ove godine dodana na ovaj popis.

Prema pravilima CBP-a, uvjete za sudjelovanje u programu Global Entry ne ispunjavaju građani koji navedu lažne ili nepotpune podatke u prijavi, koji su osuđivani za kaznena djela, koji krše carinske ili druge propise, koji su predmet istraga, kojima je odbijena kupnja vatrenoga oružja te oni koji nisu primljeni u SAD prema imigracijskim propisima.