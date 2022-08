Oni koji dolaze: TOP 100 perspektivnih kompanija - tko će se pridružiti Kutiću i Rimcu?

Serijal 'Poslovna scena' mogli ste u Lideru pratiti prethodnih 29 tjedana. Pisali smo o najjačim poduzetnicima u svakoj županiji, odnosno gradu, ali tražili smo i najperspektivnije tvrtke, za koje procjenjujemo da imaju izvjesnu poslovnu budućnost. Diljem Hrvatske razgovarali smo s više od 150 poduzetnika koje smo svrstali u rubriku 'Oni koji dolaze'. Pritom glavni kriterij nije bio puki fizički rast proizvodnje, odnosno prihoda. Uz pomoć konzultanta Nikole Nikšića iz Kontera izdvojili smo tvrtke za koje smo procijenili da imaju šanse za održivi razvoj, koje nisu samo 'gazele' za jednokratnu upotrebu, nego imaju proizvode, odnosno usluge, na osnovi kojih mogu ostvariti rast. Ovdje je uži urednički izbor takvih poduzetnika – top 100 onih koji dolaze.

Nekad izazivači – danas glavni igrači

Ovo je treći put da pripremamo ovakvu bazu perspektivnih izazivača. Ovaj su put među dolazećima i dva 'ponavljača', ali s novim projektima. Matt Darko Sertić (Applied Ceramics), danas ima nove projekte, prije svega s tvrtkom Sunseco u kojoj proizvodi spremnike energije, a uskoro će i baterije za e-vozila. Osim toga, u kompleksu željezare osnovao je Kulinarski institut Kul in te vodi najveći privatni poslovni inkubator Pisak. Prije pet godina perspektivna je bila Sedlić grupa. Zvonimir Sedlić u međuvremenu ju je prodao, i danas je kao Invest Agro – u stečaju. Za to vrijeme Sedlić je osnovao prvu hrvatsku tvornicu za proizvodnju proteina, škroba i vlakana NutriS. U preradu boba i krumpira zajedno s danskim fondom SD Venture uloženo je 220 milijuna kuna.

U prva dva navrata oni koji su u međuvremenu došli bili su, među ostalima, Luka Abrus Fijačko (Pet minuta), Boris Žgomba (Uniline), Damir Kirić (Gumiimpex-GRP), Darko Aračić (Agronom), Tomislav Car (Infinum), Tomislav Knezović (Prostoria), Matija Kopić (Farmeron), Alan Sumina i Zoran Vučinić (Nanobit)…

Ipak, najzvučnija imena s današnjeg aspekta bili su Silvio Kutić s partnerima i Mate Rimac. Njihove kompanije, Infobip, odnosno Rimac grupa, danas vrijede više od milijardu dolara i imaju status jednoroga.

Novi potencijalni jednorozi

Potencijalnih jednoroga ima i na aktualnoj listi, pogotovu na startup-sceni. To je ponajprije Sofa IT Ivana Bešlića i Zlatka Hrkaća s aplikacijom SofaScore, te Agrivi Matije Žulja. Prema jednorogu ide i Reversinglabs, a tu je i Include Ivana Mrvoša. Ambicije vezane uz umjetnu inteligenciju ne skriva ni poduzetnički dvojac poznat iz Udruge Glas poduzetnika. Dražen Oreščanin izdvojio je iz svoje Poslovne inteligencije novi projekt Legit Software, platformu vezanu uz GDPR, a prvi robotski restoran Bots & Pots Hrvoja Bujasa i partnera planira franšizno širenje diljem svijeta. Umjetna inteligencija ključni je pojam i za Robotic process automation Ivana Belasa s platformom za softverske robote Robotiq.ai.

Naravno, neće svi oni postati jednorozi. To svakako vrijedi i za druge tvrtke s aktualne liste izazivača. No, to ne mora značiti neuspjeh. Mnogi imaju šansu transformirati se u velik biznis, a neki su već prešli iz statusa malih tvrtki među srednje.

Specijalizacija – zajednički nazivnik

Uspije li mu projekt s najvećom hrvatskom tvornicom tortilja u Gospiću i proširi li se s regionalnoga dalmatinskog tržišta u trgovačke lance na području cijele Hrvatske, i splitski poduzetnik Sandro Babić morat će razmišljati o novim procedurama za velike dečke. Ciljanje uske niše poslovna je metoda koju primjenjuje niz novih poduzetnika, ali na taj način za mnoge je i Hrvatska premala, pa pucaju na globalno tržište. Uska specijalizacija jedan je od zajedničkih nazivnika za velik dio od sto Liderovih onih koji dolaze.

Dario Boras iz splitskog Amplifica želi da u sljedećih pet godina njihov ključni brend parkirališnih barijera Parklio postane sinonim za parkiranje, Topomatika Tomislava Hercigonje već je u 3D tehnologiji regionalni lider ('od Austrije do Turske'), a osječka Orqa globalni je lider u dizajnu i proizvodnji tehnologija za dronove. AMP Branka Klobučarića ambalažu od biorazgradivih folija planira izvoziti u zapadnu Europu. Predrag Krndija sa svojom se Alius grupom specijalizirao za nadzor ljekarničkih hladnjaka, slijedi serijska proizvodnja Pharmaboxa, pametnog spremnika za prijenos termoosjetljivih lijekova…

Uzbudljivi poslovni projekti

Mogli bismo izdvojiti i niz drugih tvrtki – one u stranom vlasništvu, iza kojih su jake globalne kompanije, one koje se bave visokom tehnologijom ili one koje svoje projekte vode iz najmanjih sela. Kako god, svaki od izabranih sto perspektivnih projekata nosi visoku dozu poslovne uzbudljivosti. O mnogima od njih pisali smo u tiskanom i digitalnom izdanju, a većinu smo i opširnije predstavili na Liderovom portalu. Ova lista dodatni je podsjetnik na one koji dolaze, vrijedan svakom bankaru, osiguravatelju, fondovskim i telekomunikacijskim menadžerima, a ponajviše potencijalnim partnerima, klijentima i dobavljačima.

