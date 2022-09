Otkriva se zlatna koka: Infopoduzetnici lagano zakucali na domaća vrata

Nikad nije bio veći val poduzetnika koji ostvarujU prihode i zapravo žive od svog prenošenja znanja o poslu, a na globalnoj su razini poznati kao ‘infopreneurs‘. Lokalno, poduzetnici pojma nemaju tko su ti infopoduzetnici pa ipak njihove objave prate tisuće

A tko su vam ti infopreneuri? – pitao me jedan poduzetnik dok sam istraživala koje online učitelje, pojednostavnimo to tako, vole pratiti i od njih učiti. Kratko telefonsko istraživanje među većim i manjim poduzetnicima pokazalo je kako ne samo da ne znaju što su infopreneuri i što ti ljudi ustvari rade, anketirani nemaju uglavnom pojma da postoji nekakav svjetski trend infopreneura i da neki od tih nazovipoduzetničkih prosvjetitelja, odnosno infopoduzetnika, imaju status globalnih zvijezda. Dojma sam da domaći poduzetnici, pogotovo oni koji dolaze iz konzervativnije branše, znaju sve o životu, biznisu, a ponajviše o politici, tako da ne troše pretjerano mnogo vremena na stjecanje novog znanja. Tek tu i tamo neki pripadnik mlađe generacije poduzetnika i to mahom oni u tech-sektoru kažu da vole poslušati 'TED Talks', možda pogledaju lekciju, dvije na 'Quori', ali u pravilu nemaju nekog omiljenoga gurua čije nastavne lekcije ne propuštaju. Do jednog, koji je naveo da prati Elona Muska, ali neskloni smo zaključiti je li riječ o pošalici ili ne, pa nećemo ni njega imenovati.

Unosno prenošenje znanja

Bilo kako bilo, infopoduzetnici su jedan od zanimljivih svjetskih trendova, a polako, kroz stražnja vrata, taj trend ulazi i na naše tržište, premda se na prvu ne čini tako. Val poduzetnika koji ostvaruju prihode i ustvari žive od svog prenošenja znanja o poslu nikada nije bio veći, a svake godine u tu biznis-sferu ulazi sve više novih prosvjetitelja. A najtočnija definicija kaže da su infopoduzetnici oni koji prodaju informacije i svoju stručnost, odnosno sadržaj koji se može prodati. Webinari, online lekcije, javni govori, sve to rade infopoduzetnici dok dijele svoje znanje i stručnost.

Jedna od tvrtki koje su prepoznale da je prenošenje znanja zlatna koka je i Hamar media, koja je pokrenula uslugu Skill box, digitalnu videoplatformu koja nudi povlasticu učenja od raznih stručnjaka iz raznih sfera biznisa i koja okuplja lidere iz cijele regije. Kako kaže osnivačica i direktorica kompanije Lida Hamar Paladin, cilj je bio pokazati da u svijetu u kojem živimo ipak nije sve površno i tako prolazno kako se na prvu možda čini, da je znanje i dalje zlata vrijedno.

– Od kada se dogodila ubrzana tranzicija digitalizacije zbog pandemije nije nimalo iznenađujuće da cijeli svijet uči online. Video je najšire prihvaćena forma i zato smo po nastanku ove ideje velikim dijelom bile inspirirane Masterclass predavanjima i videoformatom. Trudimo se da predavanja budu spot on i da zaista izgledaju kao da se učenje događa iz prve ruke. Kroz konkretne primjere lekcije postaju na neki način ekskluzivno mentorstvo koje više nije rezervirano samo za neke posebne ljude. Danas tko želi učiti od najboljih može to putem Skill Boxa – ističe Hamar Paladin.

Neograničeni sadržaj

Dodaje da je projekt Skill Box zamišljen na duge staze jer mu je sadržaj neograničeno širok, a područja koja misli pokriti tiču se poduzetništva, tehnologije, sporta, umjetnosti, gastronomije, mode i dizajna, znanosti, komunikacije i slično.

– Želimo 'zagrepsti' ispod površine onoga što ljudi misle da čini nečiju uspješnu karijeru, poziv ili vještinu. U vremenu kada se uspjeh doživljava kao instant-produkt privlačne vanjštine želimo prikazati od čega je taj uspjeh zaista sazdan, a najbolja je uvijek informacija iz prve ruke. Glavnu ulogu u tome imaju naši predavači koji su prepoznali zajednički interes i priliku da njihovo znanje i iskustvo bude preneseno na druge te postane svojevrsna ostavština – ispričala je idejna začetnica Skill Boxa.

Arhitektura ideja

A da će jednoga dana zarađivati za život od lekcija o tome kako pravilno voditi i iskoristiti LinkedIn kao društvenu mrežu nije mogla ni zamisliti Maja Puškarić, koja sebe danas naziva arhitekticom ideja i LinkedIn-savjetnicom. Na upit kako se uopće našla u toj priči odgovara da je to bio valjda predosjećaj ili intuicija.

– Kako god, ali ja sam znala da će LinkedIn biti sljedeća nova zvijezda društvenih mreža. Inače sam držala edukacije iz područja marketinga za poduzetnike, ali uvijek uživo. Taman prije pandemije, planirala sam turneju LinkedIn radionica po Hrvatskoj, ali mi je COVID-19 promijenio planove nabolje. Kako smo sve prebacili online, tako smo i mi edukatori morali na brzinu promijeniti način rada. Ta cijela situacija samo je ubrzala proces prelaska na online poslovanje i omogućila nam stvaranje dodatnih pasivnih prihoda putem snimljenih edukacija i self-paced learninga. Iskreno, mislim da bismo svi trebali pretočiti svoja znanja i vještine u neki oblik edukacija koji će pomoći drugima, a i nama donijeti pasivni izvor prihoda – ističe Puškarić i dodaje da je i sama ovisnica o učenju te da se svakodnevno educira.

– Trenutačno slušam i pratim edukacije Maje Prović o mindfulnessu te obvezno prođem barem jednu edukaciju tjedno na LinkedInovoj platformi LinkedIn Learning. Edukacije koje pohađam uvijek su kombinacija osobnog razvoja i biznisa. Često dolaze s američkog tržišta i neke je čak teško preslikati na Europu zbog drukčijega mentalnog sklopa i društva, ali uvijek uspijem izvući nešto što mogu iskoristiti i primijeniti. Iskreno se nadam da će biti sve više edukacija i na hrvatskom jeziku, ili barem jeziku regije, kako bi što više znanja bilo dostupno ljudima i na našim prostorima – ispričala je Puškarić.

Trening za poduzetnike

Od međunarodne prodajne savjetnice u jednoj domaćoj kompaniji do poduzetničkog coachinga i podrške koje prati nevjerojatan uspjeh na Instagramu, sasvim drugačijoj društvenoj mreži, poduzetnička je i prosvjetiteljska priča Anite Kanđera, kojoj na vizitki piše da se bavi poslovnim i marketinškim savjetovanjem, strategijama, komunikacijama i organizacijama te da je strastvena poduzetnica i mentorica. I kod nje je sve promijenila pandemija.

– S velikim promjenama, zatvaranjima granica i lockdownom posao u prodaji je privremeno stao i, ostajući tada bez ijednoga klijenta, odlučila sam se na online pomaganje malim poduzetnicima da što bolje prebrode pandemijsko razdoblje dijeleći sve svoje znanje besplatno na Instagramu. Ni slutila nisam da će moj profil od 300 ljudi u samo godinu dana prerasti na 3000 pratitelja, da ću kreirati online program za (buduće) poduzetnike kroz koji je prošlo stotinjak ljudi, da ću pokrenuti individualne mentorske programe u kojima sam u posljednje dvije godine mentorirala više od 30 poduzetnika i pomogla im u rastu i razvoju poslovanja. Nisam pojma imala ni da će mi upravo prva pandemijska godina toliko promijeniti način rada, ljude s kojima radim i buduće planove nabolje – iskrena je Kanđera.

Ubola 'jackpot'

Kad Barbaru Slade Jagodić, SEO stručnjakinju, pitaju čime se bavi, odgovara da pomaže ljudima da uza što manje ulaganja zarade što više novca online.

– Konkretniji odgovor bio bi da učim ljude da od hobija mogu napraviti dodatni posao, ali i postojeće poduzetnike i tvrtke učim kako raditi digitalni marketing čak i kad nemaš veliki proračun za oglašavanje, kad ti brend nije 'seksi' za društvene mreže ili kad nemaš golem marketinški tim. Znamo li da ljudi u prosjeku Google pretražuju tri do četiri puta na dan (a mladi roditelji čak i osam puta!) te da su tada aktivni i žele nešto pronaći i/li kupiti, logično je da želite pozicionirati sebe i to što nudite među rezultatima na Google tražilici ne bi li ti ljudi došli do vas. I ja ih učim kako da to naprave, a to se skraćeno zove SEO ili search engine optimization – navodi Slade Jagodić, koja je, tako barem tvrdi, ubola jackpot.

Drži edukacije uživo, ali radi ih sve češće online, jako mnogo edukacija drži privatno za pojedine tvrtke, a nerijetko radi i edukacije jedan na jedan.

– Baš svaku edukaciju prilagodim polaznicima i njihovom poslu, odnosno onom što prodaju. Prije edukacija prođem njihove web-stranice, njihove konkurente, ponudim rješenja, pokažem razliku između njihovog pisanja bloga i pisanja bloga koji je top-rezultat, uglavnom sve radim na primjerima jer ljudi tako bolje dožive onaj 'aha' moment – zaključila je Slade Jagodić.