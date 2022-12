PBZ objavio plan uvođenja eura, saznajte kad se neće moći plaćati karticama

Privredna banka Zagreb obavjestila je svoje klijente o dostupnosti usluga u razdoblju do uvođenja eura.

U subotu 31. prosinca 2022. PBZ poslovnice neće raditi. U ponedjeljak 2. siječnja 2023. PBZ poslovnice radit će sukladno redovnom radnom vremenu. Privremeni prekid usluga PBZ bankomata bit će od 16 sati 31. prosinca 2022. do 1 sat 1. siječnja 2023. Raspoloživost kartice ovisi o vrsti kartice i izdavatelju.

Od 15. prosinca 2022. do 15. siječnja 2023. građani mogu bez naknade podizati gotovinu debitnom karticom na bankomatima drugih banaka u Hrvatskoj. Najbliži aktivni bankomat za isplatu kuna od 15. do 31. prosinca 2022., odnosno isplatu eura od 1. do 15. siječnja 2023. pronađite pomoću interaktivne karte.

EFTPOS uređaji PBZ Carda

Postupna nedostupnost usluge od 18 sati 31. prosinca 2022. do 1 sat 1. siječnja 2023.

PBZ Visa debitne kartice – građani (Visa Inspire, Visa Debit devizni i žiro račun)

Privremeni prekid korištenja kartica od 23 sata 31. prosinca 2022. do 1 sat 1. siječnja 2023.

PBZ Visa Business Classic debitna kartica – poslovni subjekti

Ograničeno korištenje kartica od 1 sat 1. siječnja 2023. do 4 sata 2. siječnja 2023. do iznosa 100 eura dnevno, uključujući bankomate i EFTPOS uređaje i plaćanja na internetskim prodajnim mjestima.

PBZ Visa Inspire Sticker kartica

Privremeni prekid korištenja kartica od 23 sata 31. prosinca 2022. do 4 sata 2. siječnja 2023.

PBZ Card Premium Visa kartice

Privremeni prekid korištenja kartica od 23 sata 31. prosinca 2022. do 1 sat 1. siječnja 2023.

PBZ Visa Classic kreditne kartice (charge/revolving)

Privremeni prekid korištenja kartica od 23 sata 31. prosinca 2022. do 1 sat 1. siječnja 2023.

PBZ Mastercard kreditne kartice (charge/revolving)

Privremeni prekid korištenja kartica od 23 sata 31. prosinca 2022. do 1 sat 1. siječnja 2023. Ograničeno korištenje kartica na pojedinim prodajnim mjestima od 10 sati do 23 sata 31. prosinca 2022.

Plaćanje na internetskim prodajnim mjestima

Privremeni prekid korištenja kartica od 23 sata 31. prosinca 2022. do 1 sat 1. siječnja 2023.

Privremeni prekid korištenja usluga za autentifikaciju internetskih plaćanja:

#withKEY od 21 sat 31. prosinca 2022. do 4 sata 1. siječnja 2023.

MyWay mToken od 8 do 9:30 1. siječnja 2023.

Online bankarstvo [PBZ digitalno bankarstvo] za građane, PBZ digitalno bankarstvo za poslovne subjekte, Usluge elektroničkog bankarstva za poslovne subjekte, Direktni kanali (SCORE, H2H, GCM i ostali kanali za zadavanje platnih naloga) za poslovne subjekte: privremeni prekid usluge od 21 sat 31. prosinca 2022. do 4 sata 2. siječnja 2023.

Brokerske usluge

Usluge neće biti dostupne od 9 sati 29. prosinca 2022. do 9 sati 2. siječnja 2023.

Plaćanje uplatnica s 2D bar kodom

Privremeni prekid zadavanja naloga od 15 sati 30. prosinca 2022. do 4 sata 2. siječnja 2023.