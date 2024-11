Pet mega-spajanja koja čekaju zeleno svjetlo pod Trumpovom administracijom

Klima za korporativna spajanja i preuzimanja u Sjedinjenim Državama postaje sve povoljnija s obzirom na očekivane promjene u vrhu Savezne komisije za trgovinu (FTC). Predviđa se skori odlazak Linde Khan, trenutačne predsjednice FTC-a, dok se spekulira da će novi predsjednik Donald Trump imenovati jednog od sadašnjih republikanskih povjerenika kao privremenog voditelja agencije. Insajderi industrije ističu kako bi upravo ove promjene mogle potaknuti val velikih transakcija, možda i prije službenog početka Trumpova mandata. U međuvremenu, Ministarstvo pravosuđa – druga agencija koja s FTC-om dijeli provedbu antitrusta – vjerojatno će se odmaknuti od nedavne retorike i politika koje su imale loš učinak na dogovore. Bidenova administracija obeshrabrila je mnoge transakcije tako što je samo odugovlačila proces pregleda i činila ga duljim i skupljim, piše Fortune.

Konteksta radi, Bidenovi regulatori 2023. podnijeli su rekordnih 50 mjera za popravljanje ili blokiranje transakcija spajanja. Mnogi su okrivili Bidenovu antimonopolsku revnost za usporavanje spajanja i preuzimanja. Broj najavljenih spajanja u SAD-u smanjio se za 34 posto u odnosu na 2021., kada su se odvila rekordna 15.582 posla ukupne vrijednosti 2,5 trilijuna dolara, prema podacima koje iznosi Dealogic. Jedan od najvećih poslova koji je pao u vodu zbog regulatornog uplitanja bila je Nvidijina ponuda od 40 milijardi dolara za kupnju Arma, koja je objavljena u rujnu 2020. dok je Trump još bio na dužnosti. Bidenov FTC je bio taj koji je tužio kako bi zaustavio spajanja čipova u prosincu 2021., zbog čega je Nvidia otkazala ugovor nekoliko mjeseci kasnije. Male su šanse da će Nvidia ikada kupiti dizajnera čipova sada, a Arm je izašao na burzu u jesen 2023. i trenutačno vrijedi oko 145 milijardi dolara. Neki su poslovi ipak uspjeli unatoč regulatornom protivljenju. Microsoft je u siječnju 2022. godine ponudio da kupi Activision Blizzard, programera videoigara, za 68,7 milijardi dolara. Unatoč tužbi FTC-a za zaustavljanje posla, savezni sudac stao je na stranu kompanija i dopustio spajanje, iako se agencija trenutačno žali na odluku.

Fortune je napravio popis popisa pet velikih spajanja koja bi mogla dobiti zeleno svjetlo 2025 pod utjecajem Donalda Trumpa.

Kroger - Albertson

U listopadu 2022. Kroger je pristao kupiti Albertson u spajanju trgovina mješovitom robom vrijednom 24,6 milijardi dolara koje bi spojilo dva rivala u jednom od najvećih spajanja supermarketa u povijesti. U veljači je FTC tužio da blokira transakciju, navodeći da bi spajanje dovelo do viših cijena namirnica i drugih bitnih kućanskih potrepština. Suci u trima odvojenim državama – Oregonu, Coloradu i Washingtonu – razmatraju slučaj, uključujući i jednog u Seattleu za kojeg se očekivalo da će donijeti odluku 15. studenog, ali je u međuvremenu odgodio. Dionice Krogera su porasle oko četiri posto od predsjedničkih izbora 5. studenog, dok su dionice Albertsona porasle za oko tri posto.

Alphabet - HubSpot

Ove godine postojala su dva moguća posla između Googlea i Alphabeta. U jednom je Alphabet razmatrao ponudu od 25 milijardi dolara za kupnju pružatelja CRM usluga HubSpot ranije ove godine, prema tiskovnim izvješćima. Pregovori nisu došli do faze dubinske analize prije nego što se Alphabet udaljio. U drugom slučaju, Google je vodio razgovore o kupnji tvrtke za kibernetičku sigurnost Wiz za 23 milijarde dolara prije nego što se taj posao raspao. Oba bi ugovora bila Googleova najveća ikada i oba su riskirala privlačenje antimonopolskog nadzora, što je vjerojatno i pridonijelo odluci o otkazivanju oba. Pod Trumpom bi nadzor mogao postati manje intenzivan, otvarajući vrata za preuzimanje Wixa ili HubSpota. Dionice HubSpota, koje su ranije u studenom nadmašile procjene za treće tromjesečje, skočile su 27 posto od 5. studenoga.

Qualcomm - Intel

Qualcomm je kontaktirao Intel u rujnu oko kupnje proizvođača čipova. Qualcomm je odustao od dogovora dok je čekao da vidi tko će pobijediti na predsjedničkim izborima u SAD-u, izvijestio je Bloomberg. Spajanje bi vjerojatno izazvalo intenzivan nadzor antimonopolskih regulatora širom svijeta, uključujući SAD i Kinu, navodi se u priči. Intelove dionice porasle su oko 9% od izbora. Intel je odbio komentar.

Tempur Sealy - Mattress Firm

Tempur Sealy, najveći svjetski dobavljač i proizvođač madraca, pristao je kupiti konkurentsku tvrtku Mattress Firm za četiri milijarde dolara u svibnju 2023. U srpnju je FTC izglasao blokiranje dogovora, tvrdeći da će Tempur Sealy imati sposobnost i poticaj za suzbijanje konkurencije te povećanje cijene madraca za milijune potrošača nakon što kupi Mattress Firm. U rujnu je Tempur Sealy objavio kako vjeruje da se uspješni parnični proces može završiti u nadolazećim mjesecima i očekuje da će se posao zaključiti kasnije 2024. ili početkom 2025. Također je pristao prodati neke maloprodajne lokacije tvrtke Mattress Firm i podružnice Sleep Outfitters. Tempur Sealy podnio je zahtjev u listopadu tražeći od suda okružnog suda u Teksasu preliminarnu zabranu kojom bi se zaustavio upravni postupak FTC-a koji bi trebao započeti 4. prosinca. FTC također vodi postupak protiv saveznog suda kako bi zaustavio spajanje, također u južnom okrugu Teksasa, koji je započeo 11. studenog i još je u tijeku. Dionice Tempur Sealyja su od izbora dobile više od 11 posto.

Nippon Steel - U.S. Steel

Sudbina kupnje U.S. Steela od gotovo 15 milijardi dolara od strane japanskog Nippon Steela, najavljene 2023., još nije jasna. Bidenova administracija je rekla da će to blokirati, a Odbor za strana ulaganja u Sjedinjenim Državama pregledavao je dogovor, ali tek treba izdati svoju konačnu odluku. Eiji Hashimoto, predsjednik i izvršni direktor Nippona, rekao je 13. studenog za japanski tjednik Shunkan Bunshun da nije isključio tužbu protiv američke vlade ako regulatori blokiraju akviziciju. Dionice U.S. Steela porasle su oko šest posto od 5. studenog, dok su ADR-ovi za Nippon porasli za oko dva posto.