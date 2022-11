Peter Drucker Forum: Lideri, ludi ste ako ne ulažete u svoje ljude

Nalazimo se gotovo u trajnoj krizi u kojoj lideri sve više moraju biti vizionari i arhitekti, a od njih se očekuje da sukreiraju vrijednost više nego ikada prije. Moraju istovremeno biti katalizatori promjena i treneri, ali ono što je najvažnije, moraju kreirati organizacije usmjerene prema čovjeku. Pojednostavljeno rečeno, na liderima je danas zadatak da ‘upijaju‘ anksioznost, a šire energiju, što nije nimalo lako. Glavne su to spoznaje s prošlotjednog Peter Drucker Foruma, koji se već 14. godinu za redom održava u Beču u čast istoimenom austrijskom piscu i savjetniku za menadžment.

Graditelji dobrog okruženja

Zašto bi lideri današnjice trebali biti arhitekti objasnila je Tammy Erickson, izvanredna profesorica na London Business School.

– Moraju stvoriti okruženje u kojem će mnogo ljudi odlučiti dati sve od sebe. Današnje vodstvo znači stvoriti okruženje u kojem ljudi žele biti – pojasnila je Erickson te dodala da, kako bi tvrtka bila uspješna, potrebno je u radnoj organizaciji zahtijevati od ljudi – razmišljanje.

– Ja to zovem mobiliziranjem inteligencije. Ako želite da ljudi budu inovativni, morate raditi na drugačiji način. Mladim ljudima sigurnost je danas uvažavanje njihovih vještina. Pametno im je otići ako smatraju da ne uče od vas, a vi ste ludi ako ne ulažete u svoje ljude – bila je direktna Erickson.

Ako vaši zaposlenici ne mogu odgovoriti na pitanje koja je svrha vaše organizacije, onda imate problem, rekao je Xavier Huillard, izvršni direktor grupe Vinci, dodajući da trebamo lidere koji su skromni, velikodušni i znatiželjni.

– Lideri su tu da pomognu ljudima da rastu i razvijaju svoje talente. Naš je posao da zapošljavamo ‘obične‘ ljude i razvijamo njihove talente, da kasnije postanu menadžeri. Na taj je način i dalje moguće zadržati zaposlenike – rekao je Huillard koji smatra da je jedini način za rast decentralizacija u tvrtkama.

Vizionari sutrašnjice

Kada su vremena teška, kao što je to danas, morate se boriti za opstanak vaše tvrtke. No, kada poslovanje nije ugroženo, ostaje više vremena za kreativnost. Zato lideri moraju biti prilagodljivi, imati jasan pogled te vidjeti stvari koje nisu na prvu vidljive, rekao je Helmut Reisinger, izvršni direktor tvrtke Palo Alto Network za EMEA regiju i Latinsku Ameriku.

– Jasnoća je vrlo važna za ljude kako znali na koju se planinu popeti. Druga važna stvar jest stvoriti okruženje povjerenja, pronaći pravi put da se na tu planinu popne – objasnio je Reisinger te istaknuo važnost povjerenja među timovima i zaposlenicima u tvrtkama.

– Prije smo mi bili ti koji smo mogli birati tko će biti dio našeg tima. Danas je situacija obrnuta. Moramo znati privući najbolje talente da potaknu naš rast. Jesmo li sigurni da naši lideri dobro razumiju potrebe mladih generacija te prihvaćaju ovo okruženje povjerenja koje privlači mlade i talentirane ljude? – zapitao se Reisinger.

Ljudi žele raditi za ljude

Da mnoge tvrtke nemaju dugoročne ciljeve kako da osiguraju konkurentnost u budućnosti upozorila je Tina Müller, članica Nadzornog odbora i bivša izvršna direktorica Douglas grupe.

– Zašto su startupi tako dobri u inovacijama, a velike korporacije nisu? Zašto talenti napuštaju velike tvrtke i osnivaju startupe? Vjera u inovaciju uvijek je uzbudljiva. Kako to uzbuđenje donijeti velikim korporacijama? Inovacija je budućnost i trebamo je. Svi možemo učiti od startup scene, iako ona sada ima poteškoća sa skaliranjem – istaknula je Müller i dodala da je u procesu inovacije važno zadržati optimizam.

U anketama koje su nedavno proveli u Douglas grupi, saznali su da je zaposlenicima važna svrha, ali i to za koga rade.

– Ljudi žele raditi za ljude. Gledaju tko vodi tvrtku, a ne kakav je tvrtka brend. S tim ćemo se sve više suočavati. Voditeljski tim je sponzor tvrtke, a ljudski faktor postaje sve važniji – rekla je Müller.

– Na svom dnevnom redu morate naći više vremena da ga provedete sa svojim ljudima, talentima. Često se u kriznim vremenima sve svodi na učinkovitost, no moramo biti osjetljiviji na zahtjeve naše organizacije i ljudi – zaključila je Müller.

Širenje pozitivne energije

Kako bi vodili uspješne organizacije, lideri prvo moraju krenuti od sebe i brinuti o svom zdravlju. Huillard ističe da je misija lidera apsorbirati tjeskobu i zauzvrat dati energiju, a ne dodatnu tjeskobu. Budući da moraju ‘upijati‘ anksioznost, odnosno sve ono loše što se događa u vremenima krize, te u isto vrijeme širiti pozitivnu energiju, pravo je pitanje kako hrane i obnavljaju vlastitu energiju.

– Najbolji način da apsorbirate tu tjeskobu jest da ste strastveni za svoj posao i ljudska biće te da ih volite – bio je iskren Huillard.

Müller najčešće uzma trenutak šutnje i razmišljanja za sebe i na taj se način puni energijom, puni baterije. Kaže da je to lakše činiti u društvu s drugima, ali je dublje kada to činiš sam sa sobom. Reisinger energiju pronalazi u druženju s obitelji i prijateljima, a s obzirom na to da je odrastao na farmi, voli uživati u velikom vrtu. Erickson se, pak, nastoji usredotočiti na ono što je u tom trenutku najvažnije.