Pfizer tuži Mađarsku i Poljsku zbog ne plaćanja cjepiva, Hrvatska sve platila 240,4 milijuna eura

Mađarska i Poljska su se našle na meti Pfizera, koji je pokrenuo pravni postupak protiv ove dvije države zbog odbijanja plaćanja cjepiva protiv COVID-a-19. Sudski dokument do kojeg je došao Politico pokazuje da je Pfizer, zajedno sa svojim partnerom BioNTechom, pokrenuo pravni postupak protiv mađarske vlade u siječnju ove godine zbog isporuke cjepiva protiv COVID-19.

Glasnogovornik Pfizera potvrdio je slučaj koji se odvija na belgijskom sudu.

Dokument pokazuje da se slučaj odnosi na plaćanje tri milijuna doza cjepiva BioNTech/Pfizer, u vrijednosti od oko 60 milijuna eura. Spor je započeo kada je Mađarska u studenom 2022. obavijestila Pfizer da ne namjerava platiti farmaceutskoj tvrtki doze koje im nisu potrebne i koje sami nisu naručili.

Pfizerova tužba protiv Mađarske paralelna je s onom koju je farmaceutska kompanija pokrenula protiv Poljske. U oba slučaja, zemlje su tužene na građanskom sudu zbog odbijanja da preuzmu i plate isporuke cjepiva.

Spor Poljske se vodi oko isporuke 60 milijuna doza koje je zemlja odbila prihvatiti u travnju 2022. U to vrijeme, Varšava se pozvala na višu silu - navodeći kao razlog pritisak na svoje financije nakon priljeva izbjeglica u jeku ruske invazije na Ukrajinu.

Prošli mjesec, nedugo nakon izbora u Poljskoj, Pfizer je rekao da tuži Varšavu na sudu zbog propuštene isplate, koju je Politico procijenio na oko 1,2 milijarde eura na temelju prijavljenih cijena cjepiva.

Pravni izazovi se umnožavaju

Ova dva slučaja pridodaju rastućem broju pravnih postupaka povezanih s nabavkom cjepiva od strane Europske Unije.

U Rumunjskoj tužitelji žele ukinuti imunitet bivšem premijeru Florinu Cîțuu i dvojici bivših ministara zdravstva, tvrdeći da su kupili previše cjepiva protiv COVID-19 i time nanijeli štetu državi od više od milijardu eura.

Belgijski lobist Frédéric Baldan podnio je kazneni postupak protiv predsjednice Komisije Ursule von der Leyen zbog njezine navodne uloge u posredovanju u najvećem ugovoru o cjepivu u EU-u, za 1,1 milijardu doza. Naime, von der Leyen je putem SMS-ova dogovorila tu isporuku a poruke upućene šefu Pfizera Albertu Bourli su netragom nestali.

U međuvremenu, New York Times tuži Komisiju jer je odbila otkriti tekstualne poruke spomenute u intervjuu s von der Leyen iz travnja 2021. U članku je predsjednica Komisije govorila o svojim naporima oko kupnje cjepiva i poruka koje je razmijenila s izvršnim direktorom Pfizera Albertom Bourlom.

Naposljetku, europski nadzornik financijskog kriminala, Ured europskog javnog tužitelja, objavio je u kratkom priopćenju prošlog listopada da je otvorio istragu o nabavi cjepiva ali nije navedeno koga istražuje.

Stanje u RH

Što se Hrvatske tiče, tužba nam ne prijeti jer smo mi ipak poslušna država koja plati i ono što ne naruči.

A do sada smo, prema podacima HZJZ-a za nabavu cjepiva potrošili 240,4 milijuna eura, i to: u 2021. 83,7 milijuna eura, u 2022. 112,4 milijuna eura i do sad u 2023. 44,3 milijuna eura.

Od početka pandemije do danas u RH je pristiglo više od 12 milijuna (12 745 330) doza COVID cjepiva.

Od toga, trenutno na lageru HZJZ-a postoji još 800 930 doza COVID cjepiva, a prema zadnjem izvješću o cijepljenju utrošeno je 5.375.759 doza cjepiva.

Što se naručivanja novih doza tiče, u 2023. godini preuzeta je 301.440 doza Pfizer cjepiva, a za 2024. predviđena je manja količina istog cjepiva (210.240 doza što je promjenjivo ovisno o epidemiološkoj situaciji). Što se plaćanja i dugova tiče, platili smo sve.