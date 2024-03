Plenković i Milanović uvjereni u pobjedu na izborima, a Šeks u protuustavnost Milanovićevog poteza

Uz povike pobjeda, pobjeda, članstvo HDZ-a pozdravilo je govor predsjednika stranke Andreja Plenkovića na 20. saboru na kojem je najavio planove ako HDZ ponovno pobijedi na izborima, te poručio kako od jučer Peđa Grbin nije predsjednik SDP, a Zoran Milanović nije predsjednik države.

Najavu predsjednika Milanovića da se kandidira kao SDP-ov kandidat na parlamentarnim izborima Plenković je nazvao presedanom.

- Na središnjem Odboru SDP-a smo vidjeli jednu poruku - niti je Grbin predsjednik SDP-a, a niti je Milanović predsjednik Republike. I to je sve što ću reći o tom presedanu jer nama, s obzirom na naše rezultate, naša postignuća, našu viziju... nisu problem politički konkurenti. Ono za što smo zainteresirani, jest jačanje hrvatskih institucija, djelovanje u krizama, pomoć onima kojima je ona nužna i tu izlazimo s iskustvom kakvo nema nitko drugi - rekao je Plenković.

Ocijenio je kako Milanovićeva odluka da izbori budu u srijedu u neravnopravan položaj stavlja Hrvate izvan Hrvatske, posebno u BiH, budući da za njih to neće biti neradan dan.

HDZ, naglasio je, na izbore izlazi s iskustvom koje nitko nema te odgovorio na tvrdnje oporbe o katastrofalnoj situaciji u zemlji pobrojavši postignuća Vlade kojoj ne na čelu u protekla dva mandata – Pelješki most, koridor Vc, dovršetak Istarskog ipsilona, druga cijev tunela Učka, brze ceste, rješenje krize u Agrokoru, reakcija na koronakrizu, paketi pomoći građanima i gospodarstvu, ulazak u eurozonu i Schengenski mehanizam i dr.

To je sve sigurno katastrofa, ironično je prokomentirao oporbenu tezu te naglasio kako za takvu tvrdnju nemaju ni jedan argument.

- Mi slabe točke nemamo - ustvrdio je. Uspoređujući postignuća njegovih dviju Vlada s bivšom SDP-ovom, poručio je biračima da dobro promisle žele li ići ‘na staro i loše‘ ili će dati podršku kontinuitetu sigurne, ozbiljne vlade koja će nastaviti raditi za Hrvatsku.

Najavio je da će se HDZ, ako ponovno osvoji povjerenje birača, zalagati da osigura nastavak stabilnog rasta BDP-a kako bi se dosegnulo 80 posto prosječne razine razvijenosti Europske unije.

Do kraja mandata plan je, rekao je, dosegnuti investicijski "A", podići prosječnu mjesečnu neto plaću na 1.600 eura te minimalnu bruto plaću 1.250 eura, osigurat mjesto u vrtiću za svako dijete u Hrvatskoj, a obrazovnu infrastrukturu uložit će se više od dvije milijarde eura.

Za svako rođeno dijete, majke će dobivati godinu dana mirovinskog staža, a dobna granica za odlazak u mirovinu smanjit će se za godinu dana po djetetu. Najavio je i porast mirovina u iduće četiri godine za dodatnih 20 posto.

"Podići ćemo bruto dodanu vrijednost hrvatske poljoprivrede iznad dvije milijarde eura, a udio recikliranja otpada udvostručit ćemo sa sadašnje jedne na dvije trećine", najavio je Plenković.

Milanović: Neće biti protustavnosti

Predsjednik Republike Zoran Milanović u nedjelju je građanima poručio da mogu biti mirni jer će on na predstojećim izborima sudjelovati kao kandidat za premijera i pobijediti, bez obzira na to što će HDZ-ovci govoriti i kakvu će odluku donijeti njihovi ustavni suci.

- Andrej Plenković i njegovi HDZ-ovci svjesni su od jučer da gube izbore za Hrvatski sabor. I zato su odmah, u strahu od poraza, krenuli osporavati ustavnost mojeg sudjelovanja na parlamentarnim izborima. Ali, što god oni govorili i kakvu god odluku HDZ-ovi ustavni suci donijeli, možete biti mirni. Na ovim ću izborima sudjelovati kao kandidat za premijera i pobijediti - poručio je u nedjelju na svom facebook profilu predsjednik Republike Zoran Milanović.

Kaže da ‘ako ustavni suci izvrše nalog kukavice Plenkovića, kao što su poslušno izvršavali sve njegove naloge proteklih godina‘, pa ga (Milanovića) spriječe da bude kandidat na listi u prvoj izbornoj jedinici u kojoj se i on (Plenković) natječe, ‘lista naše koalicije će svejedno pobijediti‘.

Poručuje i da neće dati ostavku na dužnost predsjednika Republike jer ne želi prepustiti svu vlast u Hrvatskoj u ruke Plenkoviću i HDZ-a.

Ne zaboravite, ako odstupim s dužnosti predsjednika Republike prije pobjede na ovim izborima i prije izbora novog predsjednika Hrvatskog sabora, dužnost predsjednika Republike preuzeo bi privremeno HDZ-ovac Gordan Jandroković. Dakle, Plenković i Jandroković bi u tom slučaju upravljali državom, preuzeli bi apsolutnu vlast u Hrvatskoj. To je ono što zapravo i žele, ovladati i porobiti sve institucije hrvatske države. Siguran sam da im hrvatski ljudi to neće dopustiti, napisao je Milanović.

Ističe i da nikakve neustavnosti neće biti kod preuzimanja vlasti nakon pobjede na izborima.

Kao predsjednik Republike bit ću kandidat za premijera (na listi ili ne, potpuno je svejedno), nakon naše pobjede na izborima i nakon konstituiranja novog saziva Hrvatskog sabora odstupit ću s dužnosti predsjednika Republike, na dužnosti predsjednika Republike zamijenit će me - kako to Ustav striktno u članku 97. propisuje - novoizabrani predsjednik Hrvatskog sabora (a to neće biti HDZ-ovac Jandroković). Nakon što okupim većinu zastupnika, od vršitelja dužnosti predsjednika Republike tražit ću da mi povjeri mandat za sastav nove vlade.

Zapamtite, samo vi odlučujete tko će pobijediti na izborima, ni ustavni suci, ni HDZ-ova kabala, samo vi!, poručio je građanima Milanović.

Šeks: Ovo ni najluđa mašta ne može smisliti

HDZ-ov doajen Vladimir Šeks rekao je u nedjelju da ga nije iznenadila odluka Zorana Milanovića da se kao aktualni predsjednik Republike uključi u utrku na parlamentarnim izborima i to za funkciju predsjednika Vlade jer se, kaže, od njega može svašta očekivati, pa i najapsurdnije stvari.

- Vjerojatno još nismo iscrpili sav repertoar njegovih čuda. On se ponaša kao dvorska luda, Charlie Chaplin, govori o grčkoj tragediji, Hrvatskoj kao o tragediji, a on je predsjednik koji oživljava jednu tragikomediju - kazao je Šeks novinarima u KD Vatroslav Lisinski gdje se održava izvještajni sabor HDZ-a.

Šalu na stranu, dodao je, ovo je perfidni i grubi udar na ustavni poredak RH. Dok je (Milanović) predsjednik Republike, naglasio je Šeks, ne može se baviti nikakvom stranačkom politikom, a posebno se ne može kandidirati na izborima za Hrvatski sabor pod maskom nestranačkog kandidata, ali na stranačkoj listi SDP-a ili bio koje druge stranke.

- Duboko sam uvjeren da će Ustavni sud dati svoju ocjenu da je njegovo ponašanje protuustavno i da ne može, dok je predsjednik Republike, biti na listi jedne stranke za parlamentarne izbore. Ako to Milanović ne bude prihvatio, vjerujem da će DIP poništiti listu u I. izbornoj jedinici i da će na taj način nanijeti ogromnu štetu SDP-u - kazao je Šeks.

Istaknuo je kako u tom slučaju postoji još jedna mogućnost koju propisuje članak 97. Ustava, a koji govori da u slučaju duže spriječenosti uslijed bolesti ili nesposobnosti, a Šeks drži da je Milanović ovim potezom pokazao da je nesposoban obavljati svoju temeljnu dužnost zaštite Ustava, Ustavni sud na prijedlog Vlade može odlučiti povjeriti dužnost v.d. predsjednika Republike predsjedniku Hrvatskog sabora.

- Ovo ni najluđa mašta ne može smisliti. Njegova je situacija kao predsjednika države takva da on više nije predsjednik - formalno jest, ali de facto više nije, svrstao se s one strane Ustava - poručio je.