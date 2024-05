Plenković na Benkovačkom sajmu kupio mlinac za kavu bez računa, kazna bi bila do 260 eura

Andrej Plenković prošloga je tjedna imao dugi petak. Najprije je odnio 78 potpisa za sastavljanje nove vlade na Pantovčak, poslijepodne je bio na predizbornom skupu za europske izbore u Splitu s Ursulom von der Leyen, a u međuvremenu je skoknuo i na Benkovački sajam.

Novinari Zadarski.hr-a ondje su ga uhvatili u kupnji ručnog mlinca za kavu. ‘Plenković je bez puno cjenkanja iz novčanika izvadio 20 eura, a račun, u skladu s poslovnom kulturom sajma, nije dobio, niti ga je tražio. Komad je 15, ali za vas 10, kazao mu je prodavač. Onda dva za 20, kazao je Plenković.

Drugi mlinac je dobila Sunčana Glavak‘, piše Zadarski.hr. Imao je Plenković sreće što tržišni inspektori zaobilaze Benkovački sajam. Jer kupac robe bez računa, zatekne li ga se u takvu prekršaju, može biti kažnjen s 26 do 260 eura. A u državama koje drže do vladavine prava, to bi bio razlog i za ozbiljnije konzekvencije.

Današnja EK-ova potpredsjednica​ Margrethe Vestager kao danska je ministrica gospodarstva 2012. dobila kaznu zbog vožnje biciklom bez kacige, Mona Sahlin, bivša liderica Socijaldemokratske stranke u Švedskoj, podnijela je 2014. ostavku nakon što je uhvaćena u krađi čarapa u trgovini, a norveška ministrica kulture​ Trine Skei Grande dala je 2018. ostavku nakon što je ostavila službeni automobil nepropisno parkiran ispred trgovine. No Hrvatska je daleko od Skandinavije.