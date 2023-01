Plenković najavio snažnu intervenciju i inspekcije za trgovce

Vlada poziva one koji su neopravdano povisili cijene da ih vrate na razinu od 31. prosinca, rekao je premijer Andrej Plenković, najavljujući u protivnom snažnu vladinu intervenciju za one koji su to učinili u procesu zamjene kune eurom, istaknuvši da su poskupljenja zbog uvođenja eura potpuno neopravdana..

Mi smo među 15 zemalja koje su u NATO-u,EU, Schengenu i europodručju, počeo je premijer svoje izlaganje na sjednici Vlade.

- Euro čini Hrvatsku snažnijom i zaštićenijom. Hrvatska je u poziciji da sa zemljama Šengenskog prostora ostvaraju 67 posto izvoza, 75 posto uvoza u 82 posto noćenja svih turista koji dolaze sa Šengenskog prostora. Sa zemljama europodručja 52 posto izvoza, 59 posto uvoza, 60 posto noćenja turista – rekao je premijer.

Plenković se osvrnuo na neopravdana poskupljenja te je rekao kako je održao sastanak s nadležnim ministarstvima, gospodarstva i financija, predstavnicima Carinske uprave i Državnog inspektorata kako bi zaštitili potrošače od daljnjih neopravdanih poskupljenja.

- Neki su ovo iskoristili da neopravdano dižu cijenu a za to ne postoji razlog. Želim zahvaliti svim poslovnim subjektima, to je velika većina, koji su se prilagodili, prešli na euro te su zadržali cijene svojih proizvoda i usluga. Mi smo upozoravali da će doći do minimalnog povećanja cijena zbog konverzije ali to je trebalo biti zanemarivo od 0,2 do 0,4 posto. Tako je bilo drugdje no, ono o čemu svjedočimo je nešto drugo. To je čisto profiterstvo, lov u mutnom, mi ćemo se tome suprotstaviti mjerama vlade. To pokazuje manjak solidarnosti jer se podizanjem cijena šteti standardu građana i potiče se rast inflacije - rekao je Plenković i dodao kako su oni govorili da je jedna od temeljnih zadaća zaštita potrošača.

Bit ovoga što govorim je povjerenje. Mi vjerujemo gospodarstvu. Da ne vjerujemo gospodarstvu, ne bi pomagali mjerama na korist gospodarstva. Mi smo govorili da nam je jedna od temeljnih zadaća zaštita potrošača. Upravo stoga prelazak na euro nije situacija da neki to iskoriste i dobiju ekstraprofit na račun građana, rekao je premijer.

Rekao je kako su oni u Vladi to jasno komunicirali prema dijelu poslovne zajednice te da se Filipović sastao s predstavnicima trgovačkih lanaca.

- Naša je politika da krizama upravljamo da budemo oslonac i građanima i gospodarstvu - rekao je Plenković i dodao da je za slobodno tržište dali ne i profiterstvo u ovoj situaciji.

- U studenom inflacija u EU 11.1 posto, kod nas 13 posto. Tu smo. U Sloveniji je bila nešto manja, u svim istočnoeuropskim članicama inflacija je osjetno veća nego kod nas. Mi se borimo protiv inflacije, rasta cijena... Zato sve pojave da nam se poveća inflacija, a krajnje nepotrebno, mi ćemo sankcionirati. Borit ćemo se svim mehanizmima koje imamo na raspolaganju. Cilj uvođenja eura je osnažiti gospodarstvo. Nije cilj i smisao da se netko neopravdano bogati na račun građana. Bitno je da svi koji to čine, shvate da to neće proći. Djelovat ćemo, baš prema svima - rekao je.

Nastavio je pa je rekao kako su poduzetnicima u ovom razdoblju napravili ogromne uštede.

- Nema tog elementa koji im nije išao u prilog. Mi jesmo za slobodu poduzetnika, ali i za odgovornost. Ovo se ne odnosi na sve, samo na one koji podigli cijene. To je fenomen pohlepe - rekao je.

Najavio gomilu inspekcija

Mi ćemo u razdoblju koje već traje, svi nadležni će pridonijeti tome da se otkriju nepoštene prakse. Državni inspektorat, porezna i carinska uprava, dobit će precizan zadatak da djeluju čim vide nepravilnosti, rekao je Plenković.

- Mi pozivamo sve da revidiraju cijene i vrate ih na kraj prosinca - rekao je na kraju izlaganja pa dodao kao će sve državne institucije koje mogu djelovati tako da će prikupljati podatke i upozoravati na nepravilnosti.

Država ovo neće gledati bez reakcije. Svi koji misle da mogu baciti sjenu na strateški uspjeh države, neće uspjeti. Sigurno, to je sto posto. Porezna, Carinska, Inspektorat sve ovo znaju. Oni će na teren da isprave ovo što pojedinci rade bez razloga, zaključio je Plenković.