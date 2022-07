Plenković: Nastavljamo s mjerama, gorivo bi trebalo ostati stabilno

Predsjednik Vlade Andrej Plenković rekao je kako očekuje da cijene goriva u iduća dva tjedna ostanu u približnim okvirima kakve su danas te najavio nastavak obuzdavanja inflacije kombinacijom protucikličnih mjera, poreznih rasterećenja i subvencija.

- Prema preliminarnim podacima koji su meni danas tijekom dana bili dostupni čini mi se da će cijene i dizela i benzina zaista malo varirati. Jedan malo ide dolje, drugi malo ide gore, tako da bi to trebalo za iduća dva tjedna ostati približno u okvirima kakvi su danas - rekao je Plenković gostujući u središnjem Dnevniku HRT-a.

Na novinarsko pitanje znači li to da cijene goriva ostaju zamrznute, premijer je rekao da će vlada sigurno nastaviti s dosadašnjom politikom, 'jer smatramo da je to dobro i korisno za naše sugrađane u ovom trenutku'.

Govoreći o mogućoj nestašici plina, naglasio je kako za sad nema nikakvog paketa sankcija koji bi se odnosio na dotok plina u zemlje EU-a, a da se Hrvatska odgovorno priprema za zimske mjesece.

- Naše podzemno skladište plina Okoli je u fazi punjenja. Mi ćemo do početka listopada imati preko devedeset posto. To se mora ispuniti, mi smo dali tu vrlo jasnu zadaću Hrvatskoj elektroprivredi, dali smo jamstva, sredstva su tu. Proces traje i to je izrazito važno za Hrvatsku, da osiguramo dovoljno rezervi. Inače će plin dolaziti kontinuirano - istaknuo je premijer.

Na pitanje o rekordnoj stopi inflacije od 12,1 posto, podsjetio je da je ona posljedica geopolitičkih okolnosti i niza poremećaja koji dovode do inflatornih pritisaka.

- U toj situaciji, mi ćemo kombinirati sve ono što nam je na raspolaganju, od protucikličnih mjera, do mjera poreznog rasterećenja i subvencija. Ključ je da pomažemo onima kojima je to najpotrebnije - dodao je.

Upozorio je kako su tri agencije za kreditni rejting povisile Hrvatskoj rejting na investicijsku razinu 'kakvu dosad nije nikad imala', što je, smatra, sjajna vijest za Hrvatsku jer znači da ju se 'percipira kao zemlju koja je čvrsto stavila sidro unutar 20 članica eurozone'.