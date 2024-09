Plenković objavio koliko poskupljuju plin i struja

Vlada RH je predstavila novi paket mjera pomoći u borbi protiv inflacije. Novi paket mjera prvenstveno se odnosi na regulaciju cijena energenata, prenosi HRT.

Premijer Andrej Plenković uvodno se na sjednici Vlade osvrnuo na trend smanjenja inflacije, koja je iznosila 1,8 posto, rekavši da je to najniža stopa inflacije u protekle tri godine. Realna stopa rasta bila je 3,3 posto, a Hrvatska se nalazi među članicama EU-a gdje je gospodarski rast u prvih pola godine zabilježen među najvišima.

- Ubrzano lovimo korak s drugim zemljama srednje i istočne Europe, rekao je.

- Danas su ministri Erlić i Beroš potpisali ugovor za Hitnu medicinsku pomoć. Riječ je o četiri baze – Rijeka, Split, Osijek i Zagreb. Potpisan je i ugovor vrijedan 15 milijuna eura za nabavku novih cestovnih medicinskih vozila, dodao je.

Paket pomoći

Premijer je nakon toga počeo s prezentacijom paket mjera pomoći u borbi protiv inflacije, vrijednosti 250 milijuna eura.

- Paket ima dva prioriteta - zadržati nisku cijenu energije te štititi one koji su najranjiviji, naglasio je.

Rekao je da su svi koalicijski i socijalni partneri dali podršku paketu.

U vezi sa strujom, s obzirom da se okolnosti mijenjaju, nastavljaju se subvencije kućanstva, javni, neprofitni sektori, mikro i mali poduzetnici, no kada je riječ o struji doći će do određenog povećanja cijena, kroz 6 mjeseci ukupno 10 posto. Povećanje će ići u dvije faze, rekao je. Za studeni bi računi bili veći oko 6,5 posto, a ostatak bi bilo povećanje koje bi bilo početkom iduće godine.

Govoreći o cijeni plina, rekao je da je vrijednost mjere 33,5 milijuna eura, a povećanje će kroz šest mjeseci biti 10 posto, uz zadržane subvencije, navodi HRT.

Pokazao je primjer na razini grada Zagreba - godišnji trošak za plin u prosječnom kućanstvu, s godišnjom potrošnjom od 12.000 kWh.

- Tržišna cijena 680 eura, snižena cijena, zahvaljujući mjerama Vlade, 85 eura. Vrijednost mjere je 35,3 milijuna eura kada je riječ o javnom, neprofitnom sektoru te malom poduzetništvu.

- Za toplinsku energiju, riječ je o trošku koji se odnosi na nekoliko gradova koji imaju ovaj oblik toplinske energije, subvencija za prosječni stan od 60 metara kvadratnih, tržišna cijena bez mjera Vlade je 377, sa mjerama Vlade 315 eura, rekao je Plenković.

Drugi dio paketa je ciljan, odnosi se na one koji su zasigurno najranjiviji u hrvatskom društvu, istaknuto je na Vladi.

Naknada za ugrožene kupce energenata, dakle naknada za troškove energije odnosi se na 88.500 osoba koji imaju status ugroženog kupca energenata i imaju pravo na podmirivanje troškova električne energije, plina ili toplinske energije.

Ukupan iznos mjesečne naknade je 70 eura, a riječ je o vaučeru.

- Podsjećam da je izvorni iznos prije ovih kriznih vremena bio 26 eura. Na ovaj način, oni korisnici koji su najugroženiji dobivaju potporu da, ako su zajedno njihovi računi plina i struje, primjerice ispod 70 eura, onda se taj iznos uzima od iznosa koji je na vaučeru, a ako je povrh, vaučer je 70 eura, a njihov račun ukupno 75, 77, 88, 80, onda oni dodaju 5, 7, 8 ili 10 eura. Vrijednost ove mjere je 24 milijuna eura, kazao je Plenković, a prenosi HRT.

Naknada za ublažavanje porasta troškova energije za pružatelje socijalnih usluga odnosi se na pružatelje usluga pomoći u kući, pružatelje usluge smještaja u udomiteljskoj obitelji, pružatelje usluga smještaja organiziranog stanovanja i boravka. Ovisno o broju korisnika, riječ je o mjeri koja iznosi od 70 do 540 eura mjesečno.

Više je od 500 pružatelja ovakvih usluga, 2500 udomiteljskih obitelji. Ukupna vrijednost ove mjere je 2 milijuna eura.

Deveti krug jednokratnih potpora namijenjen je umirovljenicima. Premijer je istaknuo da su podršku ovoj mjeri daje Hrvatska stranka umirovljenika, ali i Matica umirovljenika Hrvatske i Sindikat umirovljenika Hrvatske.

Ovdje je riječ o 760.000 umirovljenika koje imaju mirovinu do 840 eura, ukupna vrijednost ove mjere je 76,5 milijuna eura.

- Tu postoje četiri razreda - oni koji imaju mirovinu do 350 eura dobit će potpore od 160 eura, oni koji imaju 350 do 500 eura dobit će potporu od 120 eura, s mirovinom od 500 do 650 eura dobit će 80 eura, a oni s mirovinom između 650 do 840 eura dobit će 60 eura potpore.

Premijer je podsjetio na dosadašnjih osam paketa mjera za pomoć umirovljenicima.

- Oni su bili teški 537 milijuna eura, plus ovih 76,5 milijuna eura, o čemu odluku donosimo danas. Oni će biti isplaćeni tijekom jeseni, rekao je.

Nastavlja se i potpora studentima, i to u iznosu 4,5 milijuna eura.

Putem Ministarstva znanosti i obrazovanja, s dodatnom subvencijom od 4,5 milijuna eura, prema 25 centara u 25 gradova, osigurano je da studentska prehrana ne poskupi za 20 posto.

Ovo je sedmi paket mjera u protekle tri godine, ali prvi u kojem se događaju određena smanjenja. Iz Vlade to objašnjavaju činjenicom da okolnosti nisu jednake kao, primjerice, anomalije koje su se na tržištu dogodile prije tri godine, pa je zbog toga Vlada odlučila ići u postupno smanjenje paketa mjera u fazama.