Plenković odbacio mogućnost uvođenja poreza na nekretnine

Premijer Andrej Plenković odbacio je mogućnost uvođenja poreza na nekretnine. Istaknuo je da nije smisao registra kućanstava uvođenje poreza na nekretnine, jer da su to htjeli uvesti, HDZ bi to naveo u izbornom programu. ‘To nije opcija. To je neki nesporazum‘, kazao je Plenković na upit Davorka Vidovića (Socijaldemokrati) o najavljenom registru stanova, a što je povezao s mogućem uvođenjem poreza na nekretnine.

Plenković je naglasio da je cilj imati modernu, digitaliziranu, povezanu javnu upravu, a registar obitelji, stanovništva i kućanstava je alat koji će dati realnu sliku o nama samima i omogućit da mjere da budu preciznije i pravednije nego su sada.

Daliji Orešković (Centar) koja je na primjeru Njemačke, gdje je bila na studijskom putovanju, govorila o parlamentarnom nadzoru vlade, Plenković je poručio ‘Sretan put, Gute Reise, Auf Wiedersehen!‘.

- Ono što izgovarate je teška katastrofa, ne znam gdje se inspirirate, nikada niti jednog argumenta, dokaza, tu ste na političkoj sceni u jednom uskom krugu zastupnika koji su se sveli na bacanje blata i lijepljenje etiketa korupcije i lopovluka na HDZ i Vladu - kazao je Plenković na njezine tvrdne o korumpiranoj hrvatskoj Vladi, dominaciju jedne osobe i vladavini u vlastitu korist.

Plenković je ocijenio i kako je Orešković i loša pravnica te da je to pokazala kada je bila na čelu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

- Hvalite se studijskim putovanjem, Vi jeste mladi, ali niste baš toliko mladi da idete na studijska putovanja, ići na studijska putovanja u zrelijoj dobi upućuje na velike praznine u znanju, a ako Vam se toliko sviđa u Njemačkoj, sretan put, Gute Reise, Auf Wiedersehen - rekao je Plenković.

Očekuje se što skorije pokretanje proizvodnje u Petrokemiji

Vezano za Peterokemiju, ministar gospodarstva Davor Filipović naveo je da je Vlada donijela odluku kojem se daje suglasnost da turska grupacija preuzme većinski udio Petrokemije te da su stvorene pretpostavke za daljnja ulaganja i proizvodnju.

- Očekujemo od novih investitora, koji su dobrodošli, čim prije pokretanje proizvodnje i u tome će imati našu punu podršku - poručio je.

Ministar regionalnoga razvoja i fondova EU Šime Erlić odgovarajući Majdi Burić (HDZ) istaknuo je da će nam EU fondovi pomoći u razvoju i da dostignemo najrazvijenije članice EU. Kaže u plusu smo 10,5 milijardi kuna u odnosu na uplate u EU proračun te za svaki uplaćeni euro dobijemo 5 nazad, apsorpcija je na 80 posto, a do kraja godine planiraju se realizirati sva sredstva.

- U dvije godine smo se dosta ubrzali te s 21. došli na 13. mjesto po isplaćenosti sredstava, BDP bi bio 5 posto manji da nema EU sredstava, preko 12 tisuća projekta realizirano je diljem Hrvatske, 70 posto svih javnih ulaganja u Hrvatsko čine europska fondovska sredstva - istaknuo je ministar.