Plin trenutačno skuplji od 40 eura po MWh

Kolebljivost cijena plina se nastavlja, prelazeći 40 eura po MWh s ljetnih minimuma od 25 eura po MWh. Spomenuta volatilnost uvelike je posljedica prijetnji štrajkovima na LNG terminalima u Australiji, unatoč dogovoru o kolektivnim plaćama koji je prošlog tjedna postignut na jednoj velikoj LNG platformi. Problem je, naime, u dvije velike LNG platforme koje čine više od pet posto svjetske izvozne ponude plina preko LNG kanala, stoji u HUP-ovoj analizi Fokus tjedna.

Dok je manja isporuka plina preko LNG-a iz Australije još uvijek ‘samo’ rizik, pad opskrbe plinom iz Norveške već je činjenica. Isporuke plina od strane vodećeg europskog dobavljača plina pale su na najnižu razinu u više od godinu dana nakon što su započeli rutinski radovi na održavanju velikog plinskog polja u Sjevernom moru.

Na svu sreću, europska skladišta plina već su dovoljno popunjena i mogu ublažiti bilo kakve kratkoročne prekide opskrbe. Prema Gasinfrastructure Europe, prosječna razina popunjenosti u EU već je iznad 92 posto - što je najviša razina u ovo doba godine od 2019. Prošle godine je spomenuta razina popunjenosti postignuta tek sredinom listopada. To bi trebalo obuzdati rast cijena plina ako ne dođe do većih geopolitičkih nestabilnosti.

Prema anketi ukrajinskog ministarstva poljoprivrede, tamošnji poljoprivrednici planiraju manju sadnju pšenice i ječma, a više uljane repice. Iako to zasigurno pogoršava izglede za urod pšenice sljedeće godine, cijene pšenice za sada ne reagiraju dok god Ukrajina uspijeva izvesti svoje žitarice alternativnim transportnim rutama unatoč zatvaranju žitnog koridora kroz Crno more.

Posljedičan rast logističkih troškova, uz nedavni pad cijena pšenice, negativno utječe na proizvođačke marže i smanjuje motivaciju za povećanje proizvodnje. Za to vrijeme, pet istočnih članica EU-a Bugarska, Poljska, Mađarska, Rumunjska i Slovačka, i dalje inzistiraju na produženju zabrane uvoza ukrajinskih žitarica koja je u njihovim zemljama na snazi od svibnja i ostat će na snazi do 15. rujna, do kraja godine.

Budući da se istodobno zalažu za subvencije tranzita ukrajinskih poljoprivrednih proizvoda, utjecaj na tržišta žitarica mogao bi biti ograničen. Napori Rumunjske da značajno poveća kapacitete za otpremu ukrajinskog žita u crnomorskim i dunavskim lukama trebali bi pridonijeti padu cijena pšenice.