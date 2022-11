Početkom iduće godine na snagu stupa novi pravilnik o ambalaži - počinje naplata tankih plastičnih vrećica

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja pripremilo je novi pravilnik o ambalaži koji bi na snagu trebao stupiti početkom iduće godine. Novim pravilnikom uvest će se povratna naknada za ambalažu volumena manjeg od 0,20 litre, za tetrapak, te za ambalažu koja nije od PET-a, dok će lagane plastične vrećice trgovci početi naplaćivati.

Novim pravilnikom se predlaže proširenje postojećeg sustava povratne naknade s ambalažom volumena manjeg od 0,20 litre, s višeslojnom (kompozitnom) ambalažom s pretežno papir-kartonskom komponentom, primjerice tetrapak, te s plastičnom ambalažom koja nije od PET-a, primjerice HDPE (polietilen visoke gustoće, kruta plastika).

Što se tiče proizvoda u HDPE plastičnoj ambalaži iz Ministarstva kažu da će u sustav povratne naknade ući svi proizvodi koji potpadaju pod definiciju ‘piće‘. To su alkoholna i bezalkoholna pića, stolna, prirodna mineralna voda i izvorska voda, voćni sirupi, voćni sokovi i nektari, mlijeko i tekući mliječni proizvodi i ostali tekući proizvodi na voćnoj i drugoj bazi, te bilo koji drugi dodatak koji pakiran s tekućom bazom čini cjelovitu jedinicu primarne ambalaže.

U prijevodu, boce od ulja ili recimo deterdženta te svi ostali proizvodi koji nisu za piće ne ulaze u novi sustav povratne naknade. Staklene bočice za alkoholna i bezalkoholna pića volumena od 0,1 litre ulaze u sustav povratne naknade, kao i one koje su u ambalaži od plastike, ako su volumena jednakog i manjeg od tri litre. Predlaže se i novi izgled oznake za ambalažu u sustavu povratne naknade.

Veća promjena za krajnje potrošače je i prijedlog da se lagane plastične vrećice počnu naplaćivati. Radi se o vrećicama koje su tanje od 15 mikrona a koriste se za voće, povrće i drugu rasutu hranu a koje se trenutno ne naplaćuju. To znači da će se pri kupovini voća svaka vrećica morati i platiti što sigurno kupcima neće biti drago. Cijenu vrećica će odrediti prodavatelj a cijena će morati biti istaknuta na mjestima gdje se roba stavlja u te vrećice, kažu u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

Cilj uvođenja naplate laganih plastičnih vrećica je sprječavanje njihova nekontroliranog besplatnog dijeljenja i prekomjernog uzimanja, što često završava bacanjem takvih vrećica. Osim toga, želi se potaknuti korištenje debljih plastičnih vrećica, onih s debljinom stijenke 50 i više mikrona, jer one zbog svoje veće mase i pogodnosti za višekratnu uporabu puno rjeđe završavaju odbačene. Znači li to da će kupci u neke svoje vrećice trpati voće i povrće i hoće li to moći tako funkcionirati saznat ćemo kroz par mjeseci.