Poduzetnici bijesni zbog principa ‘najbrži prst‘ - to nije riješenje za dodjelu sredstava

Udruga Glas poduzetnika se oglasila priopćenjem u kojem navode kako princip 'najbrži prst' koji je u posljednje vrijeme sve češće osnova za prijavu na natječaje nije najprikladnije riješenje.

- Ova problematika se već duže vrijeme proteže, a želimo upozoriti da ova opasna praksa dovodi do stvaranja nelojalne konkurencije i ubijanja zdrave. Smatramo kako je nužno osmisliti model prema kojemu bi se omogućilo poduzetnicima da se na natječaje ne prijavljuju po principu tko je najbrži, nego tko je najbolji. Upravo zbog navedenog modela mnogi nekvalitetnim projektima dodjeljuju se novčana sredstva, a oni poduzetnici koji imaju pripremljene i kvalitetno osmišljene projekte ostanu bez sredstava za njihovo provođenje - navode u priopćenju pa nastavljaju s primjerima.

- Najnoviji primjer dolazi iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji je objavio natječaj kojim se sufinancira cijeli niz aktivnosti u području obnovljive energije koje su definirane Tehničkim uvjetima Natječaja. Načelno, iako je ovakav natječaj dobrodošao i za očekivati je da će pristići mnogo više prijava nego što je predviđenih sredstava, postavlja se nekoliko pitanja. Za početak, s obzirom da Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi, i ovaj, vrlo složen i značajan natječaj odvija se po načelu „najbrži prst“ što smatramo potpuno neprimjerenim za ovakvu vrstu poziva. Nalazimo daleko prikladnijim načinom vrednovanje projekata nakon završetka prikupljanja prijava i dodjeljivanje sredstava onim projektima koji ostvaruju najbolje omjere proizvodnje/uštede energije za predloženu cijenu projekta - dodaju.

Nadalje, piše u priopćenju, ovaj natječaj nije nimalo transparentan u pogledu zaprimanja prijava. Naime, u točki VI. stoji da: 'Prijava se podnosi pisanim putem, dostavom obvezne dokumentacije iz točke VII. Poziva putem pošte ili osobno dostavom putem prijamnog ureda Fonda. Podnošenje prijava na poziv započinje 12. travnja 2022. godine od 09:00 sati.' Ističemo da je ovakav način slanja prijava poprilično nejasan zbog toga što se ne zna točan redoslijed zaprimanja. Točnije, nije jasno gleda li se kod slanja poštom vrijeme slanja pošte u poštanskom uredu ili vrijeme zaprimanja pošte u prijavnom uredu Fonda. Smatramo da će ovakav način zaprimanje prijava povećati mogućnost manipulacije.

- Osim toga, želimo napomenuti kako je bilo potrebno odrediti jednu ciljanu skupinu kojoj će navedena alokacija biti dodijeljena. Zbog čega su sve kategorije obuhvaćene jednim natječajem umjesto da se ipak pokuša razdijeliti natječaj po kategorijama ne bi li se svim sudionicima omogućilo podjednako sudjelovanje? Tako su, na primjer, u istom „košu“ stambene zgrade i ozbiljni poduzetnici čiji će projekti dosezati pune ukupne troškove predviđenih potpora. Takvih je poduzetnika relativno malo, a stambenih zgrada koje bi se potencijalno mogle prijaviti je relativno puno - zaključuju.

- U normalnim okolnostima, a izuzimajući činjenicu da je isti nenajavljeno objavljen kao i prvotni plan da prijave idu odmah dan nakon objave, natječaj za korištenje obnovljivih izvora energije FZOEU-a bio bi za svaku pohvalu, i to prvenstveno zbog činjenice da je već prošlo više od godinu dana od zadnjeg natječaja za poduzetnike u području energetske učinkovitosti. Međutim, mi koji već godinama pratimo pozive za EU i druga sredstva možemo jasno zaključiti da postoji velika vjerojatnost da će ovo postati još jedna afera pri dodjeli sredstava, koja će dodatno poljuljati povjerenje u transparentnost sufinanciranja projekata od strane ministarstava i agencija. Razlozi za to su višestruki, od nejasnih pokazatelja što se s navedenim projektima želi postići, preširoke strukture mogućih prijavitelja pa sve do načina slanja prijava - izjavio je Kristian Korunić iz Odbora za EU fondove UGP-a i dodao: - Najviše frustrira činjenica da svaki dan s jedne strane čitate o digitalizaciji sustava i milijardama iz NPOO-a usmjerenima na reforme sustava putem istih, a sve s ciljem povećanje transparentnosti i smanjenja korupcije, a onda s druge strane vas realnost ošamari na taj način da shvatite da je i dalje najvažnije imati kvalitetnu tintu u pečatu, šator u kojem ćete noćiti čekajući otvaranje prijamnog ureda u agenciji ili biti dobar sa službenicom na poštanskom šalteru da vam prijava dobije nultu sekundu.

Osim ovog primjera s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost željeli bismo prokomentirati i nekorektno stanje s predmetima za koncesijska odobrenja na javnom i pomorskom dobru, a po kojem trenutno zakon na snazi omogućuje da pojedinci dobiju koncesiju također po principu "najbrži prst". Ovakva situacija stvara i dalje veliku neizvjesnost i zabrinutost za budućnost malih tvrtki i obrta te borbu za egzistenciju.

- Molimo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da žurno djeluje na lokalne samouprave da izdaju riješenja o koncesijskim odobrenjima za nosioce tih prava i da nam odobre rješenja na više godina, kako je u zakonu i dozvoljeno. S obzirom na to da svaku godinu imamo problem kod lokalnih samouprava da nam svaku godinu izdaju rješenja krajem svibnja ili početkom lipnja, na takav način se nikako ne možemo pripremiti za turističku sezonu. Zbog ovog načina izdavanja koncesijskih odobrenja, mi poduzetnici, a i država smo u gubitku - izjavio je Milan Kužet iz Pododbora za nositelje koncesijskih odobrenja iz Odbora za turizam i ugostiteljstvo UGP-a.

- Udruga Glas poduzetnika i napomenuti kako pozdravlja svaki natječaj, kao i svaki koji je namijenjen poduzetništvu, ali smatramo kako je vrijeme da se stane na kraj manipulacijama i neučinkovitosti, a pogotovo u vrijeme kada bismo se trebali okrenuti digitalizaciji i ići u smjeru poticanja transparentnosti! Smatramo kako je veliki problem što se u ovakvim slučajevima ne odabiru najbolji projekti, odnosno oni koji bi na učinkovito i nedvojbeno doprinosili razvoju gospodarstva i javnom interesu. Udruga Glas poduzetnika očekuje službeno očitovanje o tome kako će se prijave ocjenjivati i kako će FZOEU osigurati transparentnost postupka - zaključuju u priopćenju.