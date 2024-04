Poduzetničko mentoriranje: Poučne priče iz stvarnog života

Posljednjih nekoliko godina naša proizvodna tvrtka brzo raste, ali uza sve lijepo to nosi i mnoge izazove s kojima se prije nismo susreli, kao što su širenje na nova tržišta, stalna investiranja i rast proizvodnje. Kad si neiskusan, lako se poskliznuti na nekoj od tih stepenica – situacija je to s kojom se često suočavaju domaći poduzetnici, a tu konkretnu ispričala nam je suosnivačica tvrtke MagisWall Janja Pavetić, koja se za savjetovanje o tome što dalje odlučila obratiti iskusnijim poduzetnicima. U ovome slučaju riječ je o udruzi Sentor. Mentor je, kaže, pristupio njihovoj priči s oba aspekta, i poslovnog i privatnog, a najviše su razgovarali o daljnjim ulaganjima i zapošljavanju, stranim tržištima i njihovim zakonitostima.

Uistinu, komu ne treba mentor? Mentoriranje je, zapravo, samo jedna od metoda za postizanje zadanih ciljeva, odnosno, kako to objašnjava Cambridgeov rječnik, mentoriranje iliti coaching ‘obučavanje je ljudi ili pomoć da se pripreme za nešto‘. Ipak, mogli bismo reći da ta definicija i nije baš potpuna s obzirom na to da mentorski proces nije ni trening ni priprema, nego pomoć i potpora na putu do cilja.

Mentor je tu da mentoriranoj osobi (engl. mentee) pravilno postavi cilj, pomogne u pronalasku najboljeg načina za postizanje cilja i otkrije skriveni unutarnji potencijal. Gotovo sve definicije i globalne udruge tvrde da mentor ne govori kako postići uspjeh, nego postavlja pitanja zahvaljujući kojima, tj. odgovarajući na njih, mentorirani sâm pronalazi rješenje za svoje probleme.

U Hrvatskoj djeluje više od četiristo poduzetničkih potpornih institucija, no posljednjih godina uglavnom se fokusiraju na pripremu i provedbu europskih projekata, a sve je manje onih koje se posvećuju upravo poduzetnicima. Zato je 2022. počela djelovati udruga Sentor, koja okuplja poduzetnike seniore, u kojoj je savjet potražila i Pavetić.

Definira se kao neovisna i neprofitna organizacija u kojoj (bivši) poduzetnici i stručnjaci iz poslovnog svijeta na temelju svoje stručnosti, znanja i kontakata pružaju besplatnu mentorsku potporu drugim poduzetnicima kako bi im pomogli u rješavanju izazova u poslovanju i osiguranju održivosti i uspješnosti njihovih tvrtki. Naravno, postoje i druge inicijative raznih institucija za razvoj mreže mentorstva, no neovisno o tome s kime razgovarali, poruka je uvijek ista: žele pružiti potporu svim poduzetnicima kojima je ona potrebna. Zato smo odlučili vidjeti kakva su iskustva mentora, ali i mentoriranih poduzetnika.

– Pitanja s kojima nam dolaze mentorirane osobe ovise o njihovim trenutačnim potrebama. Jedan od Sentorovih ciljeva jest pomoći i poduzetnicima koji možda imaju ozbiljnih poslovnih problema, koji čak, opravdano ili ne, strahuju od bankrota. Ipak, većina poduzetnika koje sam mentorirala vrlo su uspješni mladi ili već zreliji poduzetnici koji pozitivno posluju – govori Sentorova mentorica i suosnivačica Blaženka Urbanke.

Raznolike su teme o kojima razgovara s onima kojima je mentorica. Česta su pitanja kako zapošljavati, zadržati i nagrađivati zaposlenike; kako širiti prodajnu mrežu i formirati cijene; kako zdravo razvijati biznis, graditi mrežu kontakata, a u posljednje vrijeme sve se češće postavljaju i pitanja o tome kako prodajnu mrežu za vlastite proizvode i usluge širiti i izvan hrvatskih granica. Naravno, neki mentorirani samo žele još jedan pogled na svoj biznis.

Iskustva mentora i mentoriranih poduzetnika, kako je izgledao njihov proces mentoriranja te izazove s kojima se suočavaju donosimo u novom tiskanom i digitalnom izdanju Lidera.