Politički besmrtnici: Pisali bi izvještaje, uređivali medije, prijete i vrijeđaju

Odnos političara i novinara oduvijek je bio višeznačan: jedni su često protiv drugih, a uglavnom jedni bez drugih ne mogu. O tome je riječ i u najnovijem klinču između mostovaca i Hine. Zastupnica Mosta Marija Selak Raspudić upala je prošlog petka u sobu za novinare u Saboru gdje je prigovorila Hininoj novinarki da je nacionalna novinska agencija sustavno šikanira i cenzurira te da ne prati kronologiju saborskih rasprava, očekujući da njezine riječi budu navedene na početku članka ako se prva javila za riječ kao govornica, navelo je u priopćenju Hrvatsko novinarsko društvo, kojem se javnim pismom obratila (kao i Saboru) Hinina ravnateljica Branka Gabriela Vojvodić.

Zapisnike sa saborskih rasprava vode zapisničari, a ne novinari, a političari oduvijek nastoje dobiti svojih pet minuta medijske slave, bore se za sekunde na radiju i televiziji, za novinske stupce i internetske klikove. S druge strane, novinari su se oduvijek dovijali kako doskočiti političarima punima sebe. Prije puuuno godina kao mladi novinar u velikom dnevnom listu dobio sam jedan od prvih praktičnih naputaka za izvještavanje s dugotrajnijih događaja. I tada je novinar trebao na zadanom prostoru prenijeti najvažnije i najzanimljivije izjave. A da bi se amortizirao pritisak ostalih govornika na novinare i uređivačku politiku, svaki takav izvještaj završavao je sljedećom obveznom rečenicom: 'U raspravi su sudjelovali i…' Pa bismo tu nabrojili besmrtnike, kako smo ih nazivali. Selak Raspudić upravo je istakla kandidaturu za tu kategoriju.

Na rubu je besmrtnosti i bivši (a možda i budući) splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević, koji je, nezadovoljan tekstom o sadnji stabala na Marjanu, urednici splitske gradske rubrike u Slobodnoj Dalmaciji rekao da će im se 'napiti krvi'. Epilog: podizanje optužnice i novi izbori za gradonačelnika i Gradsko vijeće Splita.

No lako ćemo za besmrtnike. Ima i opasnijih. U trajnoprezentskoj borbi protiv svoga najdražeg neprijatelja premijer Andrej Plenković sazvao je novinare i spomenuo da je nazvao glavnu državnu odvjetnicu Zlatu Hrvoj Šipek zbog 'huškanja moskovskog čovjeka na Pantovčaku' protiv Hrvoja Zekanovića i ministra Marija Banožića. 'Rekao sam joj da je nezamislivo i sramota da netko huška DORH da hapsi ministra obrane. To je nedopustivo', rekao je Plenković, isti onaj koji je donedavno iz medija doznavao da mu DORH uhićuje ministre. To je, vjerojatno, na umu imao i novinar 'Dnevnika' Nove TV Hrvoje Krešić, koji ga je upitao zašto je bilo važno nazvati državnu odvjetnicu telefonski, na što mu je premijer odgovorio: 'Što hoćete reći, da predsjednik Vlade ne može nazvati glavnu državnu odvjetnicu? Je li to želite reći? Pa jeste li vi normalni?!'

Velik dio medija tu je uvredu prešutio, a jasno je što bi nakon takve 'dijagnoze' u normalnim državama bio jedini normalan i posljednji premijerov potez; prije nego što ode u besmrtnike.