Popularvni vs. sigurni poslovi: Obrtništvo je zanimanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti

U jednoj od nedavnih vožnji taksijem zapričala sam se s vozačem koji je sa mnom podijelio razlog zašto radi baš taj posao. Naime, ispričao je kako je po struci medicinski tehničar, no prije dvije godine bolničke hodnike zamijenio je gradskim prometnicama. I kaže – ovako mu je puno draže! Budući da medicinskih tehničara, posebno od ​pandemijskog razdoblja, nedostaje na tržištu rada (što potvrđuju i iz Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje), bilo mi je to zanimljivo čuti pa sam se osjetila pozvanom pitati ga zašto je tako odlučio kad bi posao u struci gotovo sigurno mogao pronaći bez previše problema. Jer mu je lakše biti sâm svoj gazda, upravljati svojim vremenom, a i s taksijem u gradu uvijek ima posla – ovako se otprilike može sumirati njegov odgovor.

Relativno slično, jedna je znanica nedavno iz svoje pravne struke pobjegla u tete čuvalice. Otvorila je svoj obrt, a s obzirom na to da u vrtićima nedostaje neopisivo mnogo mjesta, doslovno može birati za koga će i pod kojim uvjetima raditi. I naravno, o tome koliko bolje može zaraditi na taj način u odnosu na svoju struku, kaže, ‘bolje da i ne govori‘.

Sve to kao da potpuno opovrgava onu poznatu roditeljsku: ‘Puno uči, upiši fakultet i nećeš imati brige s pronalaskom posla.‘ Jer mnogo toga što se trenutačno događa pokazuje upravo suprotno. Stanje na tržištu rada mogli bismo opisati neobičnim, a i teško je više odrediti koji su poslovi poželjni, koji su samo popularni, a koji dugoročno sigurni. Posebno mladi zaposlenici imaju svoje preferencije, a tržište pak ima svoje potrebe. Dok ih jedni dobro prepoznaju i otvaraju svoja poslovanja, drugi traže popularne poslove za koje im uvjet neće biti zvanje za koje su se školovali. I sve to, naravno, s logičnim ciljem: naći siguran i dobro plaćen posao. No, jesu li onda popularni poslovi ujedno najsigurniji za budućnost?

Nove, šire mogućnosti

Mnogo je toga u ovoj priči povezano s općenitom promjenom razmišljanja, posebno kod mladih zaposlenika, ali i sve većim razvojem tehnologije – od mogućnosti poslova koji se pojavljuju, trendova koji diktiraju potražnju do oblika reklamiranja i traženja klijenata. Tako ste zasigurno čuli za brojne mlade dizajnerice održivih torbica ili ruksaka koje su ih počele prodavati na Instagramu ili vizažiste koji su popularnost stekli na TikToku; od biljnih terarija, zanatskih proizvoda, salona za izradu trepavica i noktiju… sve su to zanimanja kojima su mnogi zamijenili svoje struke i zahvaljujući njima izvrsno zarađuju.

A onih koji pokreću ovakva poslovanje, čini se, sve je više. U HZZ-u navode da je potporu za samozapošljavanje od siječnja do srpnja 2023. iskoristilo ukupno 2640 korisnika, od kojih 72 posto za otvaranje obrta. I u Hrvatskoj obrtničkoj komori ističu da se u posljednjih godina dana broj otvorenih obrta povećao. Ovoga je srpnja u odnosu na lanjski zabilježeno povećanje za više od osam tisuća obrta – što je rast od 8,1 posto. Najveći rast broja obrta ostvaren je u uslužnom zanatstvu (6512 obrta više ili 12,7 posto), prijevozu osoba i stvari (759 obrt više ili 9,1 posto), u cehu frizera, kozmetičara, njege tijela i fitnessa (704 obrta više ili 9,1 posto), zatim proizvodnom zanatstvu (273 obrta više ili 3,2 posto) te ugostiteljstvu i turizmu (86 obrta više ili 0,7 posto).

Među onima u trećoj kategoriji je Lea Kurilovčan. Inače hotelijersko-turistička tehničarka, već je pet godina specijalizirana za izradu trepavica i obrva u salonu Lash & Brow Artist koji zajednički vodi s mamom. Iako je nakon srednje škole upisala pravni fakultet, odlučila je odustati i nastaviti ulagati u edukaciju te se posvetiti novom poslu. Ove će se godine i službeno prekvalificirati za kozmetičarku kako bi, u skladu sa sve većom potražnjom, mogla dodatno proširiti ponudu. Uz to što radi, u posljednjih godinu dana postala je i edukatorica pa svoje znanje prenosi drugima. Interes za to dodatno potvrđuje popularnost tog zanimanja.

Poslovi u trendu

I u HZZ-u potvrđuju da su među deset najčešćih djelatnosti za registracije obrta upravo frizerski saloni, saloni za uljepšavanje te djelatnosti za njegu i održavanje tijela.

– Svakako bih za taj posao rekla da je u trendu! Industrija ljepote iz dana u dan raste. Ljudi više odlaze u kozmetičke i beauty-salone, potražnja je posljednjih nekoliko godina jako velika. I rad u toj struci je tražen, zato svakako preporučujem svima koji to žele i imaju smisla za takav posao da pokušaju i ulože u sebe – rekla je Kurilovčan.

Trenutačna popularnost nekog posla ovisi o različitim čimbenicima koji se mogu međusobno preklapati ili dopunjavati, ističu s portala MojPosao. Neke od ključnih komponenata u određivanju popularnosti posla uključuju potrebu na tržištu, praćenje trendova i inovacija, medijsku izloženost i pokrivenost, financijski potencijal i slično.

Poželjni vs. sigurni poslovi

Svejedno, opravdano je postaviti pitanje: je li dovoljna samo popularnost? Možemo li zaista reći da su popularni poslovi danas ujedno sigurni za promjenu karijere ili pokretanje biznisa? Na portalu MojPosao u pravilu smatraju da – jesu! Zašto? U nekim strukama vlada višegodišnja rekordna potražnja i u njima zasad nema naznaka ozbiljnijeg usporavanja ili stagnacije. To se najviše odnosi na poslove koje nude poslodavci.

– Uzimajući u obzir potrebe domaćeg tržišta rada i gospodarstva u cjelini, u ovom trenutku možemo zaključiti da će se potražnja za u ovom trenutku najtraženijim radnicima nastaviti i u idućem razdoblju – navode s tog portala.

Ipak iz HOK-a zaključuju da su obrtnička zanimanja (ona koja su i danas najtraženija) zanimanja prošlosti, sadašnjosti, ali i budućnosti. Neovisno o popularnosti ili dugoročnoj sigurnosti, svakodnevni život nezamisliv je i neodrživ bez takvih znanja i vještina, a njih, prema mnogim istraživanjima, u budućnosti neće zamijeniti ni umjetna inteligencija.

