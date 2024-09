Porezna reforma: IT sektor i start-upovi najveći su gubitnici

Godinama se u Hrvatskoj sama ideja o uvođenju poreza na nekretnine činila kao bogohuljenje. Rentijerstvo je smatrano socijalnom kategorijom, pa se tako porezno i tretiralo, odnosno oporezivalo se simbolično. Ne tako davno i aktualni se premijer Andrej Plenković zaklinjao da nema potreba zadirati u privatno vlasništvo, da je to točka koja se ne prelazi – no sada kada se prešla i kada smo napokon dobili porez na nekretnine, možemo samo zaključiti da se njime ni država ni jedinice lokalne samouprave neće toliko obogatiti niti će oni koji od rentijerstva žive baš toliko izgubiti. Drugim riječima, imamo konzervativan porez koji će najviše udariti po džepu one koji se bave kratkoročnim najmom, i to prilično blago i oprezno. A kad već iznajmljivači nisu prvi na udaru, netko je morao biti, a čini se da je ovoga puta sasvim neopaženo prošla informacija da se predstavljenom poreznom reformom ukida oslobođenje od obveze doprinosa za zdravstveno osiguranje mladih zaposlenika, što je znak za uzbunu za drugi sektor – IT tvrtke, startupove pogotovo.

Prošlo ispod radara

Naime, na predstavljanju porezne reforme ispod radara prošla je najava ministra financija Marka Primorca da se ukidaju olakšice na zapošljavanje mladih do trideset godina. One, čini se, i nisu bile toliko zanemarive i pošteno su smanjile porezne prihode, a godišnje su državu stajale, izračunao je Primorac, 385 milijuna eura. Olakšice se ukidaju za novozaposlene, što znači da će ih poslodavci koji su ih ugovorili još moći upotrebljavati, no za one koje zapošljavaju najviše mlade radne snage to će na kraju biti znatan trošak.

Da glavni gubitnici porezne reforme nisu ni iznajmljivači, ni proračuni države, ni lokalne samouprave, već isključivo poslodavci koji su zapošljavali mlade do trideset godina, i to uglavnom u IT sektoru, istaknula je i Tajana Barančić, vlasnica tvrtke Astra poslovni inženjering, dugogodišnja poslovna savjetnica za tehnološke kompanije, primarno iz IT sektora, te bivša predsjednica udruge CISEx koja predstavlja izvoznike sofvera.

Zapošljavajte odmah!

– Koliko sam shvatila, poslodavci će za radnike za koje su dobili već mogućnost nenaplate doprinosa nastaviti upotrebljavati tu mjeru, no za buduća zapošljavanja iznos doprinosa neće se moći ukalkulirati u plaću, što će itekako biti problematično i utjecat će i na buduća zapošljavanja, kao i na iznose plaća, ali i konkurentnost poslodavaca u odnosu na one iz drugih zemalja – izjavila je Barančić napomenuvši da je jasno da je pravi gubitnik porezne reforme IT sektor čijim članovima poručuje da što prije, čak ove godine, zaposle što više mladih, dok zakoni i nove promjene ne stupe na snagu.

