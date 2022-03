[Poslovna scena] Atlantska plovidba višak novca ulaže u nekretninski biznis

Iza Atlantske plovidbe izvrsna je poslovna godina u kojoj su cijene brodskih vozarina otišle u nebo. Što dubrovačkom brodaru koji brodi na nemirnom globalnom tržištu opterećenom pandemijskim i drugim poremećajima donosi tekuća, ne usude se u kompaniji javno izreći, kako ne bi svojim prognozama ikako utjecali na ulagače i cijenu kompanijske dionice. Cijena dionice Atlantske plovidbe d.d. bila je lani najbrže rastuća i dionica sa najvećim prometom na Zagrebačkoj burzi.

Najnoviji skok brodskih vozarina, koji je obilježio lanjsko poslovanje, dogodio se uslijed globalnog poremećaja uzrokovanog pandemijom, objašnjava nam glavni izvršni direktor Marko Domijan.

- Dobar dio uzleta temeljio se na tome što je veliki dio brodova čekao na ukrcaj i iskrcaj u lukama, najvećim dijelom u Kini, jer su tamošnje vlasti odredile takve mjere i karantene koje ne možete poštovati bez stvaranja određenih zastoja. Zastoji su bili sve veći, zbog čega su porasle cijene vozarina. Visokim cijenama vozarina kompenzirali smo gubitke koji nastaju zbog čekanja, odnosno preusmjeravanja brodova kako bismo poslali doma posade koje su predugo na brodovima. - govori nam Domijan u svom uredu u sjedištu kompanije u poslovno-stambenom kompleksu Atlant koji dominira Gruškim poljem i, usred zime, vibrantnim poslovnim središtem Dubrovnika uz luku Gruž.

Svi stanovi u ostakljenoj zgradi na atraktivnoj lokaciji prodani su, a osim od najma poslovnih prostora, na upravljanju nekretninom Atlantska plovidba, odnosno njezina tvrtka kći bilježi prihode i od naplate parkinga u garaži na tri podzemne etaže. Nedaleko od Atlant poslovnog centra, na mjestu nekadašnje upravne zgrade, ovih je dana gradilište, a bude li sve po planu, kroz dvije godine trebao bi niknuti još jedan stambeno-poslovni kompleks u vlasništvu brodarske kompanije. Dubrovački brodar posljednjih godina uspješno plovi i nekretninskim biznisom, no gradnja i upravljanje nekretninama nije niša u kojoj se kani razvijati.

- To su sve naše postojeće lokacije, a do takvih ulaganja dođe u godinama u kojima Atlantska plovidba ima višak sredstava – upućuje nas Domijan u poslovnu logiku brodara koji je u portfelju nekad imao i hotele, a danas udjele u IT tvrtki, pomorskoj agenciji za male kruzere i onoj za pomorske aviokarte te tvrtki za brokeražu osiguranja. Navodi i kako je vrijednost čitavog tog biznisa desetak milijuna eura, što je zanemarivo u odnosu na vrijednost osnovnog brodarskog poslovanja Atlantske plovidbe d.d..

Dubrovački brodar trenutno upravlja flotom od 12 brodova prosječne starosti oko 10 godina, a naručili su nedavno i dva nova broda koje grade u brodogradilištu u Kini. Većina brodova u floti veći su zagađivači nego što će to dozvoliti propisi koji dogodine stupaju na snagu, zbog čega će Atlantska plovidba d.d. morati nešto usporiti brodove, kao i njihovi konkurenti čiji brodovi ne zadovoljavaju ekološke propise. Morima i oceanima na brodovima Atlantske plovidbe d.d. plovi 250 pomoraca, sve poslove na kopnu u sjedištu kompanije obavlja četrdesetak ljudi, a jedan od većih izazova u gradu podređenom turizmu pokazuje se pronalazak kvalitetnih pomorskih kadrova.

Atlantska plovidba d.d. jedna je od svega nekoliko kompanija u gradu pod Srđem koje nisu vezane uz sveprisutni turizam i jedna od rijetkih dubrovačkih tvrtki koja je uspjela održati poslovanje u kontinuitetu od 1955. godine. Bilo je u tih skoro sedam desetljeća plovidbe svjetskim morima i oceanima uspješnih i neuspješnih godina, kako to ciklički u brodarskoj industriji već ide, ovisno o globalnim tržišnim kretanjima koja diktiraju rast odnosno pad cijena brodskih vozarina.

