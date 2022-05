[Poslovna scena] Centurionove pneumatičke ‘ruke‘ prebacuju u pogonima i do 300 kila tereta

Piše i snimio: Goran Gazdek

Inženjer strojarstva i inovator Neven Svalina petnaest je godina radio u tvornici Harburg-Freudenberger (HF) koja se u Belišću bavi proizvodnjom hidrauličnih preša za proizvodnju auto guma, a onda je dobio posao menadžera i rukovoditelja tehničkog odjela u jednoj tvrtki u Belom Manastiru. Iako je tamo imao odlične uvjete, odlučio se okušati u samostalnim poduzetničkim vodama pa je 2014. u Belišću osnovao obrt, a tri godine kasnije i firmu Centurion koja se bavi specijaliziranim inženjeringom za poslove u području strojarstva i proizvodnje. Sjedište tvrtke je u prostoru Poduzetničkog inkubatora Polet u Belišću, gdje smo i razgovarali.

Centurion proizvodi manipulatore, odnosno ruke za manipulaciju s teretima i alatima potrebne gotovo svim industrijama. Iako se manipulatori koriste desetljećima u raznim industrijama, Centurionov manipulator je u potpunosti domaći proizvod kojeg je konstruirao Neven Svalina. Ističe se inovacijama što ga izdvaja od konkurencije.

- Riječ je o izrazito gibljivim manipulatorima sa zglobnom rukom i rotacijama predmeta kojeg se premješta kroz prostor u svim ravninama i položajima. U gotovo 99 posto slučajeva ruke se dižu uz pomoć pneumatika i to je, za razliku od hidrauličnih podizača, dosta dobra kombinacija. Izrađujemo ih prema specifikacijama i zahtjevima kupca, prilagođavamo ih za složena premještanja uz ubrzanje i olakšanje radnog procesa. Uz stacionirane, radimo i mobilne manipulatore koji omogućavaju lako premještanje kroz pogon i između više radnih točaka na kojima se rade isti ili slični postupci periodično. Ove ruke odjednom mogu podignuti i do 100 kilograma tereta, a ovisno o izvedbi i do 300, a mogu manipulirati u krugu od sedam metara. S njima je posao znatno učinkovitiji, sigurniji, lakši, a cijeli proces proizvodnje može teći puno brže – upoznaje nas Svalina sa svojim proizvodima.

Ta je inovacija 2014. godine među 30 prijava osvojila drugu nagradu na natječaju za najbolju poduzetničku ideju Osječko-baranjske županije. Zbog svoje jedinstvenosti i praktičnosti odmah je privukla mnogo pozornosti tvrtki u procesnoj industriji, gdje se višekratno mora obavljati ista radnja.

- Ima sličnih sistema, ali koliko znam ne ovakvih, pa ću neke dijelove naših proizvoda patentirati i zaštiti. Ne zato da nas nitko ne bio kopirao, to se teško može spriječiti i kasnije na sudski dokazivati, nego zato da nam veliki igrači ne ukradu ideju i na kraju ne tuže nas da smo mi njih pokrali što se često događa – kaže Svalina.

Kontinuirano radi na razvijanju podtipova ovisno o tome što koja industrija treba. jer je svaki njegov proizvod jedinstven i prilagođen potrebi. Stalni kupac je tvrtka Bomark – Pak iz Ludbregu koja je otvorila vrata i drugim naručiteljima što Svalina pripisuje promidžbi od usta di usta koji je, kazat će, najsporiji , ali vjerojatno najbolji marketing.

Tvrtka je prošle godine ostvarila 2,2 milijuna kuna prihoda, što je trostruki rast u odnosu na godinu 2020. kada je ostvarila 700 tisuća kuna. Glavno tržište im je Hrvatska, a svoje ruke su do sada izvezli u BiH, Grčku, Mađarsku, Sloveniju i Francusku. Plan je podići izvoz jer za takvim strojevima postoji velika potražnja, a ciljano tržište su zemlje EU, prije svega Austrija i Njemačka. U tvrtki je trenutno četvero zaposlenih na puno radno vrijeme, jedan radnik na pola radnog vremena, a tu je i jedna studentica koja će uskoro, po završetku fakulteta, zasnovati stalni radni odnos. Obzirom na količinu mogućeg posla Centurion će vrlo vjerojatno trebati još jednog inženjera i barem jednog bravara.

Pandemija i rat u Ukrajini ostavljaju posljedice i na poslovanje što se prvenstveno odnosi na probleme u rokovima isporuke što, ističe Svalina, nije do partnera nego do nekoga u dobavnom lancu koji ovisi o čipovima ili materijalima.

Najčešće rade po narudžbi, tako da im prototip financira tu prvu narudžbu. Strojevi nastaju u suradnji s dvadesetak kooperanata koji se bave zavarivanjem, bravarijom, strojnom obradom i ličenjem, dok se njihovom malom pogonu samo konstruira i sastavlja. Kako ne bi ovisili o kooperantima i njihovim poslovnim problemima, kratkoročni planovi su pronaći adekvatan veći prostor u kojem bi mogli odraditi sve te radove i smjestiti laser i još neke strojeve koji bi osigurali bolji kontinuitet izrade.

- Veliki je to korak za nas, ali ga moramo ga napraviti jer samo tako možemo biti učinkovitiji i konkurentniji – rezimira naš sugovornik.