[Poslovna scena] Dario Zurovec, gradonačelnik Svete Nedelje: Ulažemo u razvoj IT-a, kreativnih industrija i R&D-a

Sveta Nedjelja još od devedesetih godina slovi kao poduzetnička oaza. Tu karakteristiku nakon promjene vlasti nije samo zdržala, nego ju je i unaprijedila. Novi gradonačelnik Dario Zurovec uveo je 2017. niz business friendly mjera, od koje je najveći medijski odjek dobilo ukidanje 6-postotnog prireza. Zato u sklopu predstavljanja poslovne scene razgovaramo sa Zurovcem, koji je prvi mandat osvojio kao nezavisni, a drugi je lani osvojio kao kandidat stranke Fokus. .

Sveta Nedjelja je od 2017. do 2021. Povećala broj aktivnih tvrtki za 21%, dok je taj rast u RH bio 14%, a u Zagrebu 12%. Koji su ključni potezi za takav razvoj?

- U Gradu Svetoj Nedelji je prema posljednjim podacima aktivno 927 poduzetnika. Ključni potezi koji su omogućili tako strelovit napredak su značajni iskoraci koji su poduzeti u području digitalizacije, transparentnosti te decentraliziranosti što je uvelike doprinijelo razvoju grada. Svakako možda jedan od najbitnijih poteza je i najveće porezno rasterećenje provedeno u nekoj jedinici lokalne samouprave.

Jedan smo od prvih gradova koji je uveo javno dostupan registar javne nabave putem kojeg su svim građanima dostupni svi ugovori, narudžbenice i računi putem interneta. Uveden je i e-referendum putem kojeg građani mogu dati vlastito mišljenje i glasati o novim projektima i idejama. Također, uvedeni su i brojne druge inicijative poput mogućnosti plaćanja komunalne naknade kriptovalutama, besplatan javni prijevoz te je ukinut gradski prirez.

Ukidanje gradskog prireza nedvojbeno je jedan od glavnih poteza koji su doveli do značajnog razvoja Grada, a sve s ciljem kako bi se rasteretilo poduzetništvo, privukle nove industrije i omogućio daljnji razvoj poduzetništva u našem gradu. Prihvaćanjem vodećih svjetskih trendova poput prethodno spomenute mogućnosti plaćanja komunalne naknade kriptovalutama nastojimo postati svojevrsna poduzetnička meka te tako omogućiti najbolje za naše poduzetnike.

Svim navedenim smo pokazali kako nam je u cilju pratiti vodeće svjetske inovacijske ideje i djelovati za primjer drugim gradovima u Hrvatskoj i šire, a sve u korist naših građana.

Tome u prilog svakako ide mala i agilna Gradska uprava koja svakom poduzetniku, prema njegovim potrebama, pristupa jednako, a djelatnici su im na usluzi svakoga dana jer smo svjesni kako je poduzetništvo generator svih pozitivnih aktivnosti na području našega grada odnosno grada Svete Nedelje.

Kako ste nadoknadili novac izgubljen od prireza, komunalnog doprinosa i drugih parafiskalnih nameta?

- S obzirom na veliko porezno rasterećenje, Grad Sveta Nedelja ipak nije morao značajnije smanjivati proračun. Razlog tomu je pravilno planiranje, ali raniji raspored sredstava unutar gradskog proračuna. Kako bi se navedeno ispunilo, planiranja a ovakve odluke započela je znatno ranije, i shodno tome su se sredstva pravilno raspoređivala prethodnih godina.

Poreznom reformom odnosno ukidanjem prireza, smanjenjem komunalnog doprinosa i ostalih parafiskalnih nameta proračun Grada na tom dijelu umanjen je za otprilike 6 milijuna kuna, no u nepunih godinu dana taj tzv. manjak je u potpunosti pokriven. Osim što su uvelike pojačani drugi izvori financiranja, poput korištenja EU fondova, ovakva porezna reforma potaknula je velika demografska kretanja u Svetoj Nedelji.

Dok veći dio RH bilježi pad broj stanovnika, kod nas je zabilježen veći porast broja stanovnika prema posljednjem popisu stanovništva, a upravo je porezna reforma pružila je našim sugrađanima da im ostaje veći dio novaca, te potaknula doseljavanja u naš grad čime smo nadoknadili sredstva u proračunu koja su ostala građanima ukidanjem prireza.

Pa, jeste li morali smanjivati proračun?

- Proračun Grada Svete Nedelje je nakon ukidanja prireza i parafiskalnih nameta konstantno rastao što je itekako dokaz da se može funkcionirati i razvijati bez zadiranja u džepove građana.

Ima li prostora na gradskome području za daljnji razvoj poduzetništva i privlačenje novih investitora?

- Jedan od značajnijih resursa svetonedeljskog gospodarstva su 4 radne zone utvrđene prostornim i urbanističkim dokumentima. Sveta Nedelja, Novaki, Rakitje i Top Kerestinec, dok su ostale manje radne zone raspoređene po naseljima. Popunjenost zona kreće se od 70 do 80 posto, što otvara mogućnost za smještaj mnogih tvrtki na području grada Svete Nedelje. Za te zone postoje urbanistički i prostorni planovi uređenja prostora, koji omogućuju ishođenje potrebne dokumentacije za brzi početak izgradnje novih poslovnih prostora.

Kroz definiranje poduzetničkih zona (sve informacije o njima dostupne su https://grad-svetanedelja.hr/poduzetnici/ ) i javnim pozivom industrijama za koje smo zainteresirani, definirali smo smjerove za razvoj poduzetništva jer smatramo da ulaganjem u poslove budućnosti koji su tu pred vratima ulažemo u pravilan razvoj samoga grada ( npr. IT sektor, kreativne industrije i R&D). Proračunom Grada Svete Nedelje osiguravamo i ulažemo sredstva u definiranje novih zona, a do njihove popunjenosti kapacitetom, te se trudimo pratiti potrebe investitora kako bi ostvarili preduvjete za obavljanje njihovih djelatnosti. Same investitore privlači niska komunalna naknada, među najnižima u regiji, kao i izvrstan geostrateški položaj samoga grada, kao i otvorena komunikacija od strane Gradske uprave.

Kakav je odaziv na omogućavanje građanima da plaćaju račune kriptovalutama?

- Grad Sveta Nedelja među prvima u svijetu uveo je mogućnost plaćanja komunalne naknade kriptovalutama. Razlog za to je usmjerenost ka modernim tehnologijama, kao i praćenja zahtjeva tržišta. Pri tome prvenstveno mislimo na velik broj uspješnih poduzetnika koji djeluju na području našeg grada poput Rimac automobila, Greyp Bikes, Medical Intertrade-a, Sancta Domenice i mnogih drugih. Također, cilj je stvoriti mogućnosti za daljnji razvoj IT industrije u RH, te jednako tako privući poduzeća da budu u korak s vremenom u kojem je nedvojbeno svijet kriptovaluta odnosno blockchain tehnologije jedan od pokretača razvoja.

U ovom trenutku Grad Sveta Nedelja zaprimo je nekolicinu uplata, što je razumljivo s obzirom da se na kriptovalute gleda kroz prizmu mogućnosti ulaganja ali smo isto tako uvjereni bez obzira na trenutno stanje u svijetu kriptovaluta da će virtualni novac u budućnosti sigurno biti češće korišteni oblik plaćanja.

Mogućnost plaćanja kriptovalutama je provedena u suradnji s poduzećem Elektrocoin putem platnog sustava Paycek. Transkacija započinje na web stranici Grada Svete Nedelje gdje se popune svi osobni podaci, a nakon njihove popune odabire se sekcija plaćanja, te se potom korisnika spaja na prethodno spomenuti platni sustav Paycek gdje korisnik ima mogućnost odabrati jednu od nekoliko kriptovaluta (poput BTC, ETH, XLM, BCH, XRP, DAI, EOS, USDT, USDC, BUSD, SOL itd.). Nakon odabira kriptovalute, spajamo se na vlastiti tzv. wallet (primjerice Exodus), odbiremo opciju slanje kriptovaluta i unesemo adresu wallet-a zaprimljenu u platnom sustavu Paycek.

Grad Sveta Nedelja potom zaprima uplatu u kunama, s obzirom da se konverzija vrši automatski putem gore navedenog sustava.

Sutra: Kako se na rubu Zagreba dizajniraju linije za proizvodnju pogonskih sklopova najjačih automobilskih brendova