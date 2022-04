[Poslovna scena] Mobilisis postaje Sickov kompetencijski centar za digitalne usluge

Proizvođač inovativne informatičke infrastrukture za upravljanje industrijskim procesima, mobilno prikupljanje i prijenos podataka Mobilisis smjestio se u varaždinskoj poslovnoj zoni Jalkovec. Tamo ima dvije poslovne zgrade koje dijeli jedna ne previše prometna cesta. Nalazimo se s predsjednikom Uprave Goranom Kanižajem u novoj zgradi, investiciji od gotovo 40 milijuna kuna za koju je kamen temeljac postavljen 'davne' 2017. kada još nitko nije slutio kako legendaran ulazak u novo desetljeće nas čeka. Interijer je moderan, kroz velike staklene površine probija se mnogo svjetlosti, a zajednički prostori su prostrani. Smještamo se u sobu za sastanke kako bismo pretresli najaktualnije teme. Budući da u Mobilisisu uz softver proizvode i hardver, već znamo što ćemo čuti, svejedno ono što čujemo nas iznenađuje.

Posljednjih šest mjeseci rokovi za isporuku pojedinih elektroničkih komponenti su od 150 do 200 i više tjedana! S druge strane, cijene komponenti koje su dobavljači imali na zalihama rasle su 20 do sto puta. Mobilisis stoga nije uspio isporučiti sve što je želio prošle godine, no uspio je ostvariti 96 posto od plana postavljenog kao da sve funkcionira 'normalno'. – Imamo tu sreću što nismo masovni proizvođač, radimo specijalne narudžbe pa su naše serije oko dvije do tri tisuće komada godišnje. Ako jedna komponenta s jednog dolara skoči na 20 dolara, u redu je. Velik je to trošak, ali opet ako zbog 2.000 eura ne možeš odraditi isporuku robe vrijedne milijun eura, podneseš tu razliku u cijeni. Oni čije se proizvodne serije broje u milijunima, taj trošak sigurno ne mogu tek tako 'pregristi' – pojašnjava Kanižaj koji smatra da bi se poremećaji dobavnih lanaca elektronike do kraja godine mogli stabilizirati.

Lokalni biznis

Mobilisis je na lokalnom tržištu prisutan na dvije vertikale - u upravljanju flotama vozila i upravljanju parkiralištima. Proizvode cijeli informacijski sustav i uređaje koji skupljaju podatke s vozila, odnosno senzor za detekciju zauzetosti parkirnog mjesta i identifikaciju vozača za automatsku naplatu parkiranja. U Hrvatskoj se takva naplata još ne provodi budući da podrazumijeva naplaćivanje parkinga po minuti, što naša zakonska regulativa ne dozvoljava. Neizvjesnost oko turističke sezone prošle je godine neke takve projekte stavila na čekanje, no gradovi su ove godine ponovno krenuli s projektima opamećivanjem javnih parkirališta. Samo da se sada njihovoj realizaciji ne prepriječi neizvjesnost oko nabave komponenti.

Što se tiče upravljanja flotama, Mobilisisovi uređaji prate više od 40 tisuća vozila, a korisnici su im neke su od najvećih transportnih kompanija u Hrvatskoj poput Ralu logistike i Ricarda, kompanije kao što su Coca-Cola Hrvatska i Hrvatske šume, ali i mali obrtnici koji u svojoj floti imaju tek nekoliko vozila. – Sustav Mobilisis Fleet Management koriste stotine tvrtki iz Hrvatske, Srbije, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Nije to samo usluga praćenja vozila, već cjeloviti poslovni sustav koji optimizira sve, od troškova do ruta, mikrodistribucije, do toga da smo integrirani s poslovnim sustavom klijenata, bio to SAP ili neki drugi, što znači da oni mogu u stvarnom vremenu knjižiti troškove i fakturirati ih klijentu – tumači Kanižaj uz napomenu da je Mobilisis regionalni lider te da da je upravljanje flotama vozila toliko specifično da nema bojazni od pojave nekog globalnog igrača koji bi pomeo tržište. Jednostavno je nemoguće napraviti generičko rješenje primjenjivo na sve s obzirom na to da svaka zemlja ima svoje propise koje je nužno uvažiti.

Akvizicija i kompetencijski centar

Mobilisis proizvodi razne senzore za parkirna mjesta, automatske rampe, naplatne blagajne, ali i IoT rješenja za industriju 4.0. Varaždinska tvrtka već 15 godina razvija internetsku platformu gdje se prikupljaju i obrađuju sve informacije s uređaja te više od polovine njihovih prihoda dolazi od pretplate na tu uslugu. Drugim riječima, posluju po SaaS modelu (Softver as a service) gdje klijenti zapravo kupuju pravovremenu informaciju. – Danas je to jedna moćna platforma koja ima korisnike po cijelom svijetu. Kad je riječ o procesima održavanja, prijavama poteškoća i naplatama, mi smo kao telekom, pružamo uslugu 24/7 – smije se Kanižaj. Brojne mastodontske kompanije tek moraju napraviti takav obrat u svom poslovanju i posebno su im zanimljive tvrtke koje su takve digitalne usluge uspjele uspostaviti na manjim tržištima kako bi ih zajedničkim naporima skalirale na više razine. Stoga nije iznenađujuće što je Mobilisis s prvim danom ove godine preuzela njemačka multinacionalna kompanija Sick.

- Sada smo u njihovom stopostotnom vlasništvu. To je kompanija koja ima više od deset tisuća zaposlenih, ostvaruje oko dvije milijarde prihoda eura godišnje te proizvodi industrijsku senzoriku. Budući da su im naši proizvodi komplementarni i da još nisu masovno ponudili digitalne usluge kakve mi pružamo, odlučili su se na akviziciju. Sick ima istraživačke i razvojne te kompetencijske centre po cijelome svijetu, a jedan od njih bit ćemo i mi. Mobilisis postaje Sickov kompetencijski centar za digitalne usluge i tu se planira naš najveći daljnji rast i razvoj – kaže Kanižaj, koji je ovim preuzimanjem na poziciji predsjednika Uprave zamijenio svog kolegu suosnivača Krešimira Meštrića, sada člana Uprave.

Razvoj upravljanja flotama vozila se nastavlja

Novi fokus da u regiji testiraju nove tehnologije i usluge kako bi se Sickova razgranata svjetska prodaja proširila na druge industrije i druge zemlje, neće međutim utjecati na lokalni biznis upravljanja flotama vozila. Mobilisis u tom segmentu čak planira i neke akvizicije. Detalje, naravno, ne možemo otkriti. Transformacija tvrtke u kompetencijski centar otvorit će samo ove godine 30 novih radnih mjesta. Sada Mobilisis ima gotovo stotinu zaposlenika. Unatoč izvrsnoj suradnji s lokalnom akademskom zajednicom, osobitom Fakultetom organizacije i informatike, ljude je teško naći. Varaždin ima manji 'bazen' nego Zagreb, ističe Kanižaj koji je 2005. zajedno s dvojicom kolega osnovao tvrtku za razvoj i proizvodnju elektroničke opreme. Imali su mnogo ideja i neke patente budući da su kao inovatori mnogo sudjelovali u natjecanjima tehničke kulture. Dvije godine kasnije počeli su surađivati s jednom softverskom tvrtkom u Varaždinu s kojom su udruženim snagama napravili prvi proizvod za prikupljanje podataka s vozila te su s njime krenuli na tržište. Usporedo su počeli graditi online platformu i internetski portal za praćenje vozila i administraciju voznog parka. Bili su prvi koji su tržištu ponudili internetsku platformu koja ne zahtijeva instalaciju aplikacije na računalo i to im je omogućilo veliki rast. Dokapitalizirali su tvrtku investicijama 2010. i 2017. godine, kada je Sick stekao manjinski udio, a onda je došlo vrijeme za veliku odluku.

- U razvoju tvrtke dođe trenutak kada više iz vlastite prodaje ne možeš financirati ulaganja potrebna za dostizanje željenih iskoraka i tada prikupljaš kapital. Bili smo povezani s investitorima u nekom manjem postotku, a nakon 17 godina poslovanja više nismo htjeli cjepkati investicije. Sick je bio logičan izbor, s njim dugo radimo i on je pravi partner za nas, baš smo komplementarni. To je što bi se reklo 'match made in heaven' – zaključuje prvi čovjek Mobilisisa koji će do idućeg Liderovog serijala poslovne scene zasigurno imati mnogo toga novoga za ispričati.