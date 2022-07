[Poslovna scena] Šibenski Lemax razvija softverska rješenja za eminentne svjetske turističke agencije

Šibenska tvrtka Lemax koja razvija softverska rješenja za turističku industriju i dominantno posluje iz svog zagrebačkog ureda planira u trećem ovogodišnjem kvartalu otvoriti poslovnicu u Londonu. To će im, kaže osnivač i direktor tvrtke Mate Kostovski, omogućiti veću prisutnost na tržištu zapadne Europe kao i pristup kadru s iskustvom u prodaji proizvoda kakav je softver Lemax. Tvrtka trenutno zapošljava oko 80 ljudi, najviše u Zagrebu, nekoliko u Osijeku i u Šibeniku u kojem je sjedište.

- Nakon završenog fakulteta u Zagrebu ostao sam živjeti u Zagrebu te je to razlog zašto se Lemax sa sjedištem u Šibeniku nastavio dominantno povećavati i razvijati u Zagrebu. Drugi je razlog taj što je u Zagrebu puno dostupniji kadar koji je potreban za razvoj tvrtke poput Lemaxa, kao što smatramo da su u Londonu dostupniji kadrovi nužni za slijedeću fazu razvoja naše tvrtke te je to i razlog zašto želimo otvoriti ured u Londonu. Vjerujem da će se s obzirom na promjene u načinu rada i sve prisutniji remote rad, lokacija iz koje netko radi postati sve manje važna – rekao nam je Kostovski kao i to da se Lemaxu u ovoj godini plan orijentirati na velike klijente, povećati broj zaposlenih u svim segmentima – od vođenja projekata, marketinga, prodaje, produkt menadžera te softverskih inženjera.

Dok je na globalnom turističkom tržištu vladala kriza uzrokovana pandemijom, koja se prelila i na tehnološku tvrtku Lemax, ostatak tehnološkog sektora doživio je ogroman rast. Kako bi zadržala tražene stručne kadrove, šibensko-zagrebačka tvrtka trudila se stoga pratiti trend porasta plaća, u krizi ujedno smanjivala troškove koji im nisu nužni i investirala u tehnološku transformaciju svog softverskog proizvoda.

- Kada je krenula pandemija pružali smo podršku našim kupcima koja je vrlo često završavala kao psihološka podrška te smo im nastojali povoljnijim uvjetima i boljim načinima plaćanja maksimalno izaći u susret. U prodaji smo predstavili i transakcijski model, gdje smo s nekolicinom klijenata ušli u model u kojem će oni odmah dobiti softver i digitalizirati svoje poslovanje, a licencu za proizvod će platiti postotkom od rezervacija kada se rezervacije dogode. Ovaj je model izuzetno dobro prihvaćen na tržištu. Dodatno smo refokusirali prodaju, okrenuli se velikim kupcima i iz reaktivnog modela prodaje u kojem su kupci pronalazili nas, prešli u model u kojem mi tražimo one kupce čije potrebe naš proizvod optimalno pokriva – govori Kostovski kako su u Lemaxu doskočili kriznim izazovima, ponosan što su unatoč poteškoćama uložili značajna sredstva u tehnološku transformaciju proizvoda.

Lemax je sa svojim softverom prisutan u velikom broju europskih zemalja, u jugoistočnoj Aziji i SAD-u, a najznačajniji klijenti su mu turističke agencije poput tajlandskog Asian Trailsa, britanskih Albatros Travela i Go Travellinga te World Leisure Holidays iz Južnoafričke Republike. Na krilima velikog projekta Lemax je u 2020. ostvario nešto više od 31 milijun kuna prihoda odnosno zabilježio rast prihoda od 50 posto u odnosu na godinu ranije dok je u 2021. godinu s obzirom na pandemijsku krizu uknjižen pad prihoda od 30 posto. Mate Kostovski očekuje rast prihoda u tekućoj 2022. no s obzirom na brojne nepoznanice teško mu je prognozirati koliki.

- Razradili smo nekoliko scenarija rasta, ali bili bismo zadovoljni stabilizacijom prihoda i povratkom na prihod iz 2020. godine, a svaki rast poviše toga bio bi vrhunski rezultat. U Lemaxu imamo viziju, puno ambicija i ideja, našom tehnološkom transformacijom postajemo konkurentniji na tržištu i ulazimo u vrlo uski krug softverskih providera koji mogu ponuditi cjelovito rješenje - kaže na kraju Mate Kostovski i zaključuje kako je turizam prošao kroz najteži period u svojoj povijesti ali i da se prvi oporavlja te da su u protekle dvije pandemijske godine dobili vrijeme da investiraju u proizvod, u svoje znanje i procese i u tehnologiju te da Lemax iz krize izlazi puno jači.