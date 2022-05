[Poslovna scena] Sisački Sinitech Industries razvija i proizvodi tvorničke linije diljem svijeta

Sinitech Industries u velikoj je ekspanziji, njihova rješenja za procesnu industriju tražena su diljem svijeta, a s projektima šire se i njihovi pogoni u sklopu nekadašnje Željezare Sisak. Kako bi uspjeli realizirati sve što su dogovorili planiraju investicije i val novih zapošljavanja. Posjetili smo ih u sklopu Liderovog projekta Poslovna scena te popričali s osnivačima tvrtke Tončijem Perićem i Zvonimirom Rošom.

– Imamo dvije firme, jedna je TP Strojevi koja se bavi kupnjom i prodajom novih/rabljenih strojeva i alata te specijalnim montažama i demontažama, druga je Sinitech Industries koja se bavi prvenstveno projektiranjem i proizvodnjom opreme za procesnu industriju. Obim isporuke se razlikuje i u mogućnosti smo ponuditi pojedinačne strojeve kao i kompletne linije ili tvornice po principu 'ključ u ruke'. Posjedujemo gotove tehnologije prerade raznih sirovina u prehrambenoj, farmaceutskoj i naftnoj industriji s naglaskom na spremnost iskusnog inženjerskog tima da ponudi i nova tehničko-tehnološka rješenja u skladu sa zahtjevom kupca. Lani su tvrtke uprihodile više od 30 milijuna kuna, Sinitech Industries oko 20 milijuna kuna, a TP Strojevi oko 12,5 milijuna.

U 2021. godini isporučena je oprema u sklopu nekoliko projekata od kojih se izdvaja proizvodnja izmjenjivača topline i pripadajućih separatora za tvornicu bioetanola u Velikoj Britaniji. Izmjenjivači su težili 52 tone svaki, a riječ je o cilindričnim toplinskim aparatima promjera do tri metra od kojih svaki u sebi sadrži po 2500 cijevi. Radi se o opremi pod tlakom čija proizvodnja, napominju, zahtijeva jasno definiranu usklađenost projektne dokumentacije i proizvodnih procedura s odgovarajućim standardima. Osim izvoza surađuju i s brojnim tvrtkama na domaćem tržištu, primjerice u posljednje vrijeme zaključili su projekte za Zdenku, Podravku i Saponiju.

- Sada zajedno s TP Strojevima zapošljavamo oko 60 ljudi, većina je zaposlena u Sinitech Industriesu. Razvoj poslovanja koji je u uzlaznom trendu zahtjeva povećanje proizvodnih kapaciteta na čemu intenzivno radimo. Uz zapošljavanje novih kolega, konstantno investiramo i u strojni park pri čemu smo do sada koristili uglavnom vlastita sredstva. Pozitivnim poslovanjem i dosadašnjim rezultatima ostvarili smo pretpostavke za apliciranje na bespovratna EU sredstva po programima namijenjenim povećanju kapaciteta, ostvarivanju efikasnije energetske učinkovitosti proizvodnog pogona te razvoju inovacija. Navedeni programi i dodatno zapošljavanje omogućit će nam kvalitetan rast i bit ćemo u mogućnosti odgovoriti većini zahtjeva naših kupaca u zadanom roku. S obzirom na trenutno ugovorene projekte, do kraja godine predviđamo da ćemo imati između 80 i 90 zaposlenika – ističe Perić.

Budući da ih vežu NDA ugovori ne mogu nam mnogo govoriti o novim poslovima, doznajemo tek da imaju ugovorene projekte za prehrambenu, farmaceutsku i kemijsku industriju u Europi i SAD-u, a u pregovorima su i za projekt na Bliskom istoku. Na europskom tržištu već su se dobro etablirali, učvrstili su svoj položaj u Austriji, Njemačkoj, Danskoj, Italiji i Nizozemskoj. Prednost im je što se u Europi uglavnom nalaze inženjerski uredi, a proizvodnja je dislocirana. To se u pandemijskim uvjetima gdje su se silom željeli skratiti dobavni lanci, pokazalo kao veliki plus za sisačku tvrtku.

– S obzirom na trend povratka proizvodnje iz Kine u Europu imamo dosta ugovorenih projekata. Za poslovanje je to vrlo pozitivno, ali istovremeno predstavlja i izazov. Kao posljedica pandemije, a sada i rata između Ukrajine i Rusije, poremetilo se tržište sirovina pa tako i čelika. Cijene se često mijenjaju pa treba biti vrlo oprezan s kalkulacijama troškova. Bitno je naglasiti da naši kupci imaju razumijevanja za promjenama ako se cijene sirovine bitno razlikuju od uzetih u obzir pri kalkulaciji do onih važećih u trenutku ugovaranja pa nemamo s time problema. Činjenica je da su se produžili rokovi dobave materijala i da se zna dogoditi da na domaćem tržištu ne možemo u određenom trenutku kupiti potrebnu količinu inoksa, pa vlastitim kanalima pronalazimo materijal u inozemstvu -priča Roša da je u takvim uvjetima potrebno uložiti više napora za dogovaranje odgovarajućeg roka isporuke i osiguravanje potrebne količinu sirovine za proizvodnju.

Nadodaje da rade s kvalitetnim, financijski stabilnim firmama i nemaju problem s plaćanjima.

- U ovome trenutku kupci toleriraju nešto duže rokove isporuke opreme u skladu s dužim rokom isporuke sirovina, međutim, kada se ugovor potpiše, moramo poštivati komercijalni dio koji uključuje i definirane rokove izrade opreme te instalacije iste na gradilištu ako je uključena. Tvrtke iz prehrambene i farmaceutske industrije imaju razrađene planove proizvedenih količina u određenim vremenskim periodima i naš zadatak je na vrijeme isporučiti i instalirati opremu kako se proizvodnja ne bi zaustavljala duže od predviđenog perioda potrebnog za instalaciju opreme. S druge strane, izazovno je raditi planove kada je situacija na tržištu materijala i kupovne robe promjenjiva – objašnjava Roša. Stoga ove godine namjeravaju proširiti skladišne kapacitete sirovina.

Perić i Roša uigran su tim i zajedno rade već 15 godina, a Sinitech Industries osnovali su 2020. godine, iako se po onome što su dosad ostvarili čini kao da je prošlo mnogo više vremena. Zanimljivo je i to što su obojica po struci ekonomisti, no život ih je odveo stopama njihovih očeva. Oni su također radni vijek proveli u metalnoj industriji, Perićev je otac radio u Prvomajskoj, a Rošin u Končaru. Naš je razgovor ispresijecan smijehom, čak i kada je riječ o temama koje su veliki izvor briga ovim mladim poduzetnicima. Međutim, od nerviranja nema ništa, treba sportski prihvaćati kako pozitivne tako i negativne momente poslovanja, pronaći odgovarajuća rješenja i ići dalje - kažu bivši tenisač Perić i košarkaš Roša dok sjede nasuprot mene. Puno su dosad postigli.

Počeli su u uredu od 25 kvadrata, a dok nisu 2015. godine stigli u Sisak, tvrtku su zbog širenja obima posla i broja zaposlenih često selili. Kupili su na prostoru bivše Željezare Sisak halu od 4200 kvadratnih metara te uložili u strojni park. Plan im je ove godine postojeće betonske blokove zamijeniti novim i modernijim sendvič panelima, investirati u kompletno nov sustav grijanja i hlađenja zgrade te obnoviti podove, a već su postavili LED rasvjetu. Također, ove godine su predvidjeli kupiti susjednu zgradu od 7000 kvadratnih metara u kojoj već imaju svu potrebnu infrastrukturu, tako da će prostor biti spreman za proizvodnju uz minimalne investicije.

– Jasna strategija razvoja poslovanja koja uključuje dobru suradnju s bankama, disperziju rizika poslovanja kroz uspostavu nekoliko modela plasmana proizvoda na tržište, diktira i intenzitet investicija u vlastite proizvodne kapacitete što je nužno kako bismo ostvarili planirani rast u skladu s ugovorenim poslovima i poslovima koji su pred ugovaranjem. U 2022. godini očekujemo preko 50 milijuna kuna prihoda s mogućnošću i većeg rasta ovisno o tome hoće li oprema u sklopu projekata predviđenih za kraj godine biti isporučena prije samog kraja godine ili će isporuka biti početkom iduće godine. Realizacijom investicije u obje spomenute hale zadovoljit će se planovi proširenja odgovarajućeg proizvodnog prostora pri čemu se nadamo da ćemo pronaći dovoljno kvalitetne radne snage potrebne da prati razvoj poslovanja. Zasad radnike ne uvozimo, ali se jedan dio radnika vozi iz Zagreba gdje imamo i ured – napominje Perić.

Njihova vizija daljnjeg širenja uključuje i potencijalno otvaranje proizvodnog pogona u inozemstvu kako bi se optimizirali troškovi proizvodnje i svi ostali prateći troškovi, osobito transporta. Taj bi pogon pokrivao istočno tržište, a moguće lokacije su Turska, UAE ili Indija.

- Proveli smo jedan duži period u Indiji gdje smo prodavali strojeve i alate namijenjene metalnoj industriji, ostvarili smo brojne suradnje s indijskim kompanijama i upoznali smo način poslovanja karakterističan za to tržište. Od 2012. do 2014. tamo smo imali čak i pogon za proizvodnju tračnih pila i to je bilo vezano uz TP Strojeve. Svakako, s obzirom na trenutačna događanja i potrebno vrijeme za realizaciju planova u Hrvatskoj, prije detaljne analize neće se donositi finalna odluka o tome – zaključio je Roša.