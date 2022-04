[Poslovna scena] Stjepan Talan: Sad svi žele solare na krovovima, pa Solvis mora odbijati narudžbe

Atraktivnost ulaganja u solarne elektrane dramatičnim poskupljenjem električne energije snažno je porasla. Kako i ne bi kada nekim poduzetnicima dolaze na stol novi ugovori za opskrbu električnom energijom koji su više od 200 posto viši u odnosu na one koje su imali dosad. Stanje na tržištu energije dovelo je do toga da se povrat investicije na solarnu elektranu dvostruko ubrzao. Dok je prije na njega trebalo čekati šest do sedam godina, sada se on isplaćuje u roku od tri do četiri godine. Zahtjevi poslovnih subjekata koji bi krovove svojih postrojenja, skladišta ili hotela transformirali u generatore električne energije stoga su nemilice počeli pristizati varaždinskom proizvođaču solarnih panela Solvisu. Vlasnik i direktor Stjepan Talan potvrdio nam je to rekavši kako je broj zahtjeva poduzetnika iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine toliki da uz najbolju volju na njega trenutačno ne mogu odgovoriti. Budući da su izvoznici, porast potražnje osjećaju i na svim drugim tržištima.

Rast i velike investicije na vidiku

Kako bi se othrvali nedaćama u dobavnim lancima koje danas pogađaju sve proizvođače, povećali su skladišne kapacitet, uveli predfinanciranje sirovina deset tjedana unaprijed (prije su funkcionirali na razini četiri tjedna), te sukladno povećanju cijena materijala potrebnih za solarne panele koje su rasle između 30 i 40 posto, korigirali cijene finalnih proizvoda. Budući da je poskupljenje cijene struje dramatično veće od poskupljenja opreme za solarne elektrane, sve to nije imalo utjecaj na poziciju njihovog proizvoda na tržištu. Dapače, manja dostupnost učinila ga je još atraktivnijim.

– U prošloj smo godini zabilježili rast prihoda između 30 i 40 posto, rasli smo i po svim ostalim financijskim kriterijima. U ovoj ćemo godini vjerojatno ostvariti još veći rast prihoda, procjene su da će on biti između 60 i 70 posto – ističe osnivač Solvisa koji je prošle godine uložio u novu proizvodnu liniju i dvostruko joj povećao kapacitet proizvodnje.

Solvis je osnovan 2007. godine, broji oko 300 zaposlenih i ima dva pogona u varaždinskoj gospodarskoj zoni Sjever. Budući da je od početka riječ o tehnološki naprednoj proizvodnji, a tehnologija se vrlo brzo mijenja, proizvodne linije obnavljaju svake dvije do tri godine te se time podižu i proizvodni kapaciteti. Tako će i ove godine uložiti oko dva milijuna eura kako bi zamijenio proizvodnu liniju u pogonu na ‘staroj lokaciji‘ te joj također udvostručio proizvodni kapacitet. To su redovna, oprezna i ‘konzervativna‘ ulaganja, tumači Talan otkrivajući kako će idući investicijski zahvat biti puno ambiciozniji.

Sljedeće godine planira se investicijski projekt vrijedan između 10 i 12 milijuna eura kojim će otkupiti dodatno zemljište u gospodarskoj zoni gdje i sada posluju te izgraditi proizvodnu halu od 12 tisuća kvadrata u kojoj će instalirati novu opremu od 600 MW. Time će povećati kapacitet na 900 MW.

Suradnja s Googleom

Solvis proizvodi standardne solarne panele koji se koriste za male solarne elektrane na krovovima obiteljskih kuća, srednje solarne elektrane na industrijskim pogonima i velika solarna polja, ali proizvodi i specijalne solarne panele. Neke od njih razvijao je za Google, za kampus u Kopenhagenu, bolnicu u Švedskoj, hotel u Amsterdamu i slično. Prošle je godine isporučio 120 tisuća solarnih panela za kupole dvaju Googleovih podatkovnih centara u Kaliforniji. Na razvoju tog projekta sa švicarskim je partnerom počeo raditi prije četiri godine. Isplatilo se jer Google sada nastavlja suradnju direktno sa Solvisom.

– Google gradi niz podatkovnih i razvojnih centara diljem svijeta i uvijek teži tome da implementira najnovija rješenja koja su energetski učinkovita. Tako su i došli do nas. Sad s njima razvijamo jedan manji, referentni projekt koji bi se na nekim njihovim sljedećim projektima multiplicirao. To ide prilično oprezno i sporo jer jako sustavno pristupaju tome, ali uvijek se radi o inovativnim rješenjima i proizvodu koji se tek razvija, koji nije tipski proizvod na tržištu – objašnjava Talan čija se tvrtka u međuvremenu profilirala i kao integrator. Zahvaljujući odjelu projektnih inženjera čiji sastav čini devet članova, ferovaca koji se bave projektiranjem, inženjeringom i integracijom solarnih panela, sada mogu investitoru ponuditi standardni proizvod po principu ‘ključ u ruke‘. Pritom ostale komponente kao što su inverteri, kablovi i slično dobavljaju te s kooperantima ugovaraju montažu. Ta vertikalna integracija počela se razvijati skromno prije pet godina kao odgovor na zahtjeve tržišta. Krenuli su s malim projektima, a sada rade i na velikima kojih je u Hrvatskoj sve više.

– Rapidno raste veličina projekata. Unatrag pet godina u svijetu su se gradile solarne elektrane od 10 do 12 MW na površinama od desetak hektara, a u posljednje dvije-tri godine taj je trend došao i u Hrvatsku. Mi smo sudjelovali na prvim takvim projektima. Tu je zapravo i započeo partnerski odnos između Solvisa i HEP-a za koji smo izgradili tri solarne elektrane u Istri, a pri kraju je i najveća, ona u Obrovcu snage od 8,5 MW. Već su počeli radovi i na dvije velike solarne elektrane od pet i deset MW na području sjeverozapadne Hrvatske – navodi Talan uz napomenu da se hrvatsko tržište tek sad otvorilo te da sve više dolaze strani potencijalni investitori koji su na drugim europskim tržištima prisutni već desetak godina. Dapače, otvorilo se cijelo regionalno tržište pa tako sve više investitora u obnovljive izvore energije privlače i Srbija, BiH te Crna Gora.

Proizvođači energije

Solvis nema ambiciju nuditi usluge integracije elektrana na europskom tržištu, tamo se fokusira na prodaju svojih proizvoda. Sad je njihov brend, ističe Talan, dobro etabliran i ravnopravan ostalim europskim proizvođačima kojih zapravo i nema puno. Tržište Solvisa proteže se i na Kanadu i SAD gdje s jednim partnerom već tri godine imaju stratešku suradnju koja se volumenom povećava i sljedećih godina će nastaviti u tom smjeru, a sada već tamo plasiraju 15 posto svojih proizvodnih kapaciteta. Budući da se hrvatsko tržište otvara, sada je za njih došlo ‘ono najbolje vrijeme‘ i projekcija za iduća desetljeća poslovanje je jako dobra.

– Naša je vizija rast volumena proizvodnje, ali i proširivanje na ostalim područjima vezanim uz solarnu industriju. Uz izgradnju solarnih elektrana, planiramo i sudjelovati u eksploataciji tih projekata. Solvis ima u razvoju oko 250 MW solarnih elektrana u Hrvatskoj koje bi se trebale izgraditi u idućih pet godina, a plan je da ostanemo unutar tih projekata kao eksploatatori, odnosno da se profiliramo kao proizvođači energije za prodaju na tržištu. To iziskuje značajan financijski angažman, ali ostajemo ambiciozni u tom području. Ako smo unatrag dvije godine razvili tih 250 MW, pretpostavljamo da ćemo u idućih pet još razviti dvaput toliko – otkriva Talan.

Varaždinski proizvođač solarnih panela ima na stolu i nekoliko ponuda da se sa svojim proizvodnim pogonima proširi izvan granica Hrvatske. To bi već sutra mogao učiniti u Turskoj i Francuskoj, ali draže im je sačuvati konzervativan i stabilan rast. Kanadski partner nudi im da zajedničkom investicijom povećaju volumen proizvodnje za europsko tržište te da tu plasiraju inovativan proizvod koji već prodaju na kanadskom i američkom tržištu. Ostvarenje te suradnje u planu je za kraj ove godine. – Stalo nam je do stabilnog rasta ne želimo forsirati nešto za čime nema ni potrebe, pogotovo zato što nosi povećane rizike i mnogo stresa – zaključuje Talan.