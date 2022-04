[Poslovna scena] Sunceco u staroj željezari proizvodi spremnike energije, a uskoro će i baterije za e-vozila

Tvrtka Sunceco koju je prije četiri godine u Sisku osnovao Matt Darko Sertić u svom portfelju ima neke od najtraženijih 'zelenih' proizvoda kao što su solarni fotonaponski moduli, baterijski spremnici energije, montažni sustavi i prateća oprema za solarne elektrane. Tim proizvodima tvrtka ostvaruje 90 posto prihoda i to većinom na inozemnom tržištu. Uz to, u svojim pogonima na prostoru bivše Željezare Sisak proizvode i punjače za električna vozila te solarnu, uličnu i industrijsku LED rasvjetu.

Prošle je godine Sertić najavio i oko 220 milijuna eura vrijedan projekt, izgradnju tvornice za proizvodnju baterijskih članaka za električne automobile koja će se prostirati na 56 tisuća četvornih metara i zapošljavati 320 ljudi. To će sisačku tvrtku, koja se uzgred rečeno ne izgovara 'Sunčeko', već 'Sansiko', lansirati među proizvođače baterijskih članaka za automobile i baterijskih spremnika energije. Trenutačno ih je u svijetu samo pet, jedna je u SAD-u, a preostale četiri u Aziji.

Budući da je pandemija potaknula skraćivanje dobavnih lanaca, proizvodnja u Europi velika je prilika za sisački Sunceco koji je dio Sunceco grupacije sa sjedištem u kalifornijskom Fremontu čiju mrežu čine tvrtke u Londonu, Dresdenu, tajvanskom Hsinchu i Hong Kongu.

Obilazeći Sisačko-moslavačku županiju u okviru Liderova projekta Poslovna scena sastali smo se s direktorom Sunceca Zdravkom Krmekom i njegovim timom kako bismo iz prve ruke doznali kako im ide i na čemu rade.

Već na početku razgovora Krmek je istaknuo da su unatoč svim, proizvođačima već i predobro poznatim, poremećajima u dobavnim lancima koji su obilježili prošlu godinu, lani ostvarili trostruko više prihode nego u 2020. Iako posluju i u Hrvatskoj, većinu prihoda ostvaruju na stranim tržištima. Tako su lani izašli na tržište Bliskog istoka te uprihodili oko četiri milijuna dolara. Ove godine nastavljaju širenje na tržišta Bliskog istoka i Afrike, a u Ujedinjenim Arapskim Emiratima spremaju se otvoriti regionalni ured.

- Iako su lanci dobave postali problem i cijene svih komponenti su porasle, pozitivno je što je taj porast cijena i dalje niži u odnosu na porast cijena energije. Time isplativost ulaganja u zelenu energiju postaje sve veća, ubrzao se povrat na investiciju, povećala atraktivnost proizvoda - tumači Krmek.

Ukrajinska kriza i dinamika rasta cijena na tržištu energenata te jačanje svijesti o potrebi smanjenja energetske ovisnosti o Rusiji zamašnjak su ulaganjima u zelenu energiju koja je i prije ratnog sukoba i velikih oscilacija na tržištima energenata postala imperativ s obzirom na Europski zeleni plan, ali i zahtjeve sve osvještenijih potrošača.

Tvrtke su u posljednjih nekoliko godina sve češće koristile subvencije za društveno-odgovorne, 'zelene projekte' kojima su na krovove svojih poslovnica i proizvodnih pogona instalirale solarne panele, a mnogi lanci trgovina iznad svojih su parkirališta postavili solarne nadstrešnice. Ovi trendovi su već dulje prisutni i u turističkom sektoru.

- Korištenje obnovljivih izvora energije već godinama je trend u turističkoj industriji, a ekološka orijentacija hotela sve je bitniji kriterij pri izboru smještaja. U protekloj godini Sunceco je instalirao fotonaponske elektrane na nekoliko jadranskih hotela, s opcijama baterijskih spremnika energije od 1 MWh, solarnim nadstrešnicama i punjačima električnih automobila.

Investicije u hotele i kampove ostaju u fokusu i za ovu godinu, te se upravo u tom dijelu očekuje veliki rast prihoda - rekao je direktor Sunceca koji nudi cjelovite sustave - solarne elektrane koje napajaju punjače za električna vozila te baterije za pohranu viškova energije.

Trošak za uspostavu solarne nadstrešnice za dva parkirna mjesta te pripadajuće EV punjače i baterijski spremnik je ispod 200 tisuća kuna.

Uz Sunčane hotele, prošle je godine Sunceco radio i na projektima Sunčanih škola. Samo u Vukovarsko-srijemskoj županiji instalirao je i isporučio opremu za fotonaponske elektrane za šest osnovnih i četiri srednje škole. Instalirani sustavi u prosjeku proizvode oko 60.000 kWh godišnje, a uspostavljena su i dva sustava za pohranu energije ukupnog kapaciteta 300 kWh.

Iz Sunceca naglašavaju da su, uz dodatne uštede, investicije u mobilne spremnike energije osnažile energetsku osnovu županije za krizne situacije. U slučaju elementarnih nepogoda ili drugih razloga povećane potražnje za električnom energijom, spremnici se mogu transportirati i na drugo mjesto.

Premisa projekata Sunčanih škola je ostvariti značajne energetske uštede i raspoloživa sredstva usmjeriti u druga područja poput opremanja učionica, dvorana i igrališta te pružiti učenicima priliku da vide kako njihova škola proizvodi struju i kako se korištenjem prirodnih resursa štedi energija. Potrošnjom energije može se upravljati pomoću pametnog online softwarea, a rad baterijskog sustava može se pratiti na mobilnoj aplikaciji ili putem weba. Neke škole u sklopu solarnih elektrana na krovu imaju instalirane i meteorološke stanice te se i vremenski uvjeti mogu pratiti preko aplikacije.

Dok govori o sustavima za pohranu energije kapaciteta 5 do 20 kWh, Krmek nam pokazuje kako izgleda baterijska jedinica jednog kućnog sustava. Primjerak je smješten u prostoriji u kojoj se nalazimo, a ostale varijante ćemo vidjeti kada izađemo u dvorište iza tvrtke. One su impozantnije što se tiče dimenzija, ali i kapaciteta - komercijalni sustav može pohraniti od 50 do 500 kWh energije, a kontejnerski od 1 do 2,76 MWh.

- Tržište sustava za pohranu energije je ogromno i možemo rasti u neslućene visine. Cilj nam je u ovom pogonu instalirati liniju za proizvodnju baterijskih modula za velike baterije, a kapacitet nam je oko 200 MWh godišnje. To je 80 kontejnera, uzmite u obzir da je cijena jednog takvog kontejnera preko milijun eura pa izračunajte koliko bi samo to trebalo utjecati na rast, a narudžbi ima jako puno - zadovoljno objašnjava Krmek koliko je prosperitetna proizvodnja baterijskih sustava.

U Sisku planiraju osnovati i istraživačko-razvojni centar za baterije. Prošle godine Sunceco se pridružio i Europskom savezu za baterije, koji je 2017. godine osnovala Europska komisija radi stvaranja cjelovitog, globalno konkurentnog i održivog lanca baterija u EU s obzirom na to da baterije imaju glavnu ulogu u europskoj tranziciji prema ugljično neutralnoj ekonomiji.

Iz Sunceca objašnjavaju kako bi organiziranim pristupom sirovinama po prihvatljivoj cijeni i poticanjem rasta proizvodnje baterijskih ćelija, Europa trebala postati globalni lider u održivoj baterijskoj tehnologiji. Trenutno je diljem EU aktivno 111 projekata vezanih za industrijske baterije. U te projekte Europska unija uložila je do 2021. godine 127 milijardi eura, a očekuje se da će do 2030. uložiti još 382 milijarde eura, čime bi se zadovoljilo 90 posto EU potražnje za baterijama. U državama članicama gradi se 20 giga-tvornica, kapaciteta 2-32 GWH, a europska industrija trebat će pronaći ili prekvalificirati 800.000 radnika za rad u industriji baterija.

Kao što smo naveli na početku teksta, na kartu europske industrije baterija trebao bi se upisati i Sisak.

- Planirana tvornica za industrijsku proizvodnju litij-ionskih baterijskih članaka za električna vozila i baterijske spremnike energije, kapaciteta 2 GWh godišnje, mogla bi potaknuti razvoj gospodarstva grada Siska i Sisačko-moslavačke županije te doprinijeti jačanju europske energetske baze. U sklopu tvornice predviđena je linija za recikliranje korištenih baterijskih članaka radi osiguranja komponenti za proizvodnju po modelu kružne ekonomije.

Na europskoj razini, nove tehnologije podrazumijevaju i povećanje kapaciteta za istraživanje i inovacije, te razvoj kvalificirane radne snage u svim dijelovima baterijskog vrijednosnog lanca. U tom smislu, očekuju se i dodatna europska sredstva za provedbu više specijalističkih programa edukacije, kao i za razvojno-istraživački centar u Sisku - istaknuo je Krmek te nas poveo u pogone, pokazao nam kako nastaju solarni paneli, te smo pogledali komercijalni kontejnerski sustav pohrane energije.

Prije polaska prema poduzetničkom inkubatoru PISAK, KulIN-u i Applied Ceramicsu, Sertićevim poslovnim pothvatima koji također djeluju na prostoru bivše Željezare, osvrnuli smo se na Sunceco uvjereni da će ta tvrtka s novom tvornicom pri idućem posjetu izgledati znatno drugačije.