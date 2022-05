[Poslovna scena] Treća generacija Ravlića otkriva veliki izvozni potencijal mesnih proizvoda

piše: Goran Gazdek

Jutro je, početak radnog dana, a na porti Mesne industrije Ravlić u osječkom prigradskom naselju Petrijevci gužva. Jedan šleper izlazi, drugi ulazi. Službenik security tvrtke ‘Bilić Erić‘ provjerava ulazno-izlazne papire, evidentira promet vozila, ispričava se što moramo čekamo na uobičajene formalnosti prije nego nam uruči propusnice za posjet tvornice. A mi strpljivi, ne pada nam teško tako stajati i brojati teretnjake kako puni robe izlaze iz pogona, a prazni se vraćaju po nove pošiljke jer to može značiti samo jedno – da ima posla.

U sali za sastanke čekaju nas članica uprave Ivana Ravlić Devald i voditeljica marketinga Maja Maljur Papić. Predsjednik Uprave Mario Ravlić je na službenom putu, na sajmu ‘Dubai Expo‘. Dogovarajući posjet, nekoliko dana ranije, u telefonskom razgovaraju kazao nam je da ništa ne brinemo, da njegova sestra Ivana, kao članice Uprave zna koliko i on i da će nam biti odlična sugovornica. Pristajemo, uz uvjet da se po povratku osvrne i ekskluzivno nas izvijesti kako je bilo na sajmu. Obećano, izvršeno.

- U skladu s očekivanjima sajam se pokazao kao odlična prilika za networking te udaranje temelja za širenje i otvaranje novih poslovnih mogućnosti suradnje s nama vrlo interesantnim zemljama arapskog zaljeva. Prije svega vidimo priliku da kroz implementaciju Halal certifikata uđemo u HoReCa kanale i određene segmente retaila, odnosno područja koja će zadovoljiti zahtjeve prehrambenih navika i uvjeta islamske religije uz održavanje visokih standarda kvalitete i higijene. U 2021. godini ostvarili smo 52 posto rasta u izvozu što dokazuje koliko nam je veliki potencijal na tržištima izvan Hrvatske, a na kojima kao kompanija želimo biti što snažnije prisutni. Sudjelovanjem na sajmu u Dubaiju potvrdili smo kako se krećemo u dobrom smjeru jačanja naše izvozne orijentiranosti – izvijestio nas je Mario Ravlić.

Brat i sestra u upravi kompanije! Ništa neobično za obiteljske firme, pa nas na početku razgovora prije svega zanima tko je kome što i kakva je povijest jedne od najuspješnijih osječkih tvrtki i četvrte u sektoru hrvatske mesne industrije.

- Naša poslovna priča krenula je 1960. godine od naše bake Marije i djeda Miljenka Ravlića. Miljenko je bio direktor tvrtke Voće export-import, a uz to se bavio i privatnim poduzetništvom što je u to vrijeme bio pionirski pothvat jer se na poduzetnike nije gledalo blagonaklono. Imali su mali ugostiteljski objekt, koja je kasnije prerasla u restoran ‘Plavi podrum‘, tada poznat po janjetini. Osamdesetih godina biznis je preuzeo naš otac, Zlatko Ravlić. Živjeli smo uz Plavi podrum, gdje je dugo vremena bila uprava društva. Tako bi se moglo bi se reći da smo od malih nogu u biznisu. Tata je uslugu u restoranu podigao na višu razinu. Njegova ideja je osnivanje mesne industrije, želio je kvalitetniju sirovinu za još kvalitetniji ugostiteljski proizvod. Prvu mesnicu je otvorio 1992. na osječkoj tržnici koju su kupci odmah prepoznali, a ubrzo i drugu nakon čega se otvorio prostor za razmišljanje o mesnoj industriji. Lokaciju u Petrijevcima kupio je 1995. godine i polako počeo uređivati. Prvo je podigao zgrada za preradu mesa, a onda postupno nadograđivao. Otac je u mirovini, ali kao vlasnik tvrtke još uvijek aktivan – govori Ivana Ravlić.

Danas se tu nalazi jedna od najmodernijih i najreprezentativnijih klaonica u Hrvatskoj i regiji, kapaciteta 180 svinja i 35 goveda na sat, i prerada mesa s više od 40 trajnih i polutrajnih proizvoda te pripravaka koje se, uz svježe meso, svakodnevno dopremaju u 50 vlastitih mesnica od Karlovca do Vukovara, polica trgovačkih centara, ugostiteljskih objekata i hotela. Dugo godina, bili su najveći obrt u Hrvatskoj da bi 2013. godine shvatili kako je to što rade davno preraslo okvire, pa su obrt pretvorili u tvrtku.

Ravlić godišnje plasira 12 tisuća tona svježeg mesa i prerađevina. Isključivo su bazirani na kategoriju crvenog mesa, a glavni artikl je svinjetina, zatim junetina i janjetina.

- Imamo stabilne dobavljače svinja i nekoliko velikih dobavljača junadi. Ostvarili smo suradnju s OPG-ovima koji su nam radili uslužni tov junadi i to je odlično funkcioniralo dok se tržišni uvjeti nisu promijenili. Uz našu najbolju volju, takva suradnja, na žalost više nije održiva. Zato gradimo vlastitu farmu za tovnu junad kapaciteta tisuću grla, ali tako da se može nadograđivati ako bude bilo potrebe. Do prije dvije godine proizvodili smo najveće količine svježe janjetine u Hrvatskoj i na to bili jako ponosni. No, živih janjaca više nema ni na hrvatskom tržištu niti u okruženju, posebno u Mađarskoj i Rumunjskoj gdje smo ih nabavljali. Cijena im je jako narasla, i s takvim ulaznim troškovima ne možemo biti konkurentni– objašnjava Ivana

Pedeset prosto proizvodnje plasiraju u vlastitim mesnicama, ostalu polovicu veleprodajom.

- Što se više isplati? - pitamo.

- To je pitanje svih pitanja – odgovara naša sugovornica.

Rezultati prošlogodišnjeg poslovanja su na stabilnim razinama, kažu u Ravliću. Ostvareno je 265 milijuna kuna prihoda što, obzirom na kapacitete, nije plafon koju tvornica može doseći.

- Imali smo pad prodajnih cijena, a rast ulaznih troškova. Na cijene svinjetine, našeg najprodavanijeg artikla, utjecala je europska burza. Cijena je padala zbog smanjenja potražnje za crvenim mesom koji je uzrokovan zatvorenošću tržišta uslijed pandemije jer se zbog zatvorenosti kineskog tržišta uzrokovanog koronom pojavio višak mesa. Veća količina, a manje cijene rezultiralo je da su prihodi, u odnosu na prethodnu godinu, bili isti. Ova godina bi mogla biti bolja, najavljen je rast cijena svježeg mesa, burza je počela rasti. Ali sad imamo problem da zbog inflacije ne uspijevamo dovoljno brzo dizati prodajne cijene koliko nam brzo rastu troškovi nabave. Burze se mijenja na tjednoj bazi tako da je prodaja vrlo dinamična – objašnjava Ivana naglašavajući kako značajniji rast očekuju tek u 2023. godini kad otvore novi pogon.

Poskupljenje energije prošle godine nije puno utjecala na posao jer su prije dvije godine investirali u solarnu elektranu. Gotovo sve krovne površine pokrili su solarnim panelima pa do 80 posto potreba za električnom energijom namiruju iz vlastite proizvodnje.

No, inflacija otežava gradnju novog pogona, ukupne vrijednosti 7,5 milijuna eura, financiranog iz fondova Europske unije kroz mjeru 4.2. Zbog velikog poskupljenja građevinskog materijala, prije svega čelika i drugih metala, investicija će u konačnici mogla biti skuplja za 400 tisuća eura. U međuvremenu je znatno poskupio i strojni park - ni jedan stroj u mesnoj industriji, tvrdi naša sugovornica, nije ispod 100 tisuća eura.

- Zgrada u kojoj je danas prerada mesa građena je 2000. godine čiji kapaciteti su relativno mali pa više ne pokrivaju naše trenutne potrebe. To nam je dosada najveći projekt u koji smo krenuli i izuzetno značajan za naš razvoj. Nova prerada mesa trebala bi nam donijeti povećanje kapaciteta proizvodnje trajnih i polutrajnih proizvoda za četiri puta. Na taj način ćemo se jače pozicionirati i biti podjednako vidljivi na tržištu cijele Hrvatske te konačno biti jače zastupljeni i u trgovačkim centrima gdje trenutno ne možemo ispoštovati količine koje nam naručju. Otvorit ćemo tridesetak novih radnih mjesta – govori Ivana o planovima u Ravliću.

I na kraju pitanje o rebrandingu za koji smo načuli da se priprema. Naše sugovornice ne mogu u ovom trenutku više otkriti, ali jedno je nedvojbeno:

- Bit će to ista kvalitetna priča, samo malo modernije prikazana, želimo se približiti mlađoj dobnoj skupini kupaca, novoj generaciji potrošača – rekle su nam.