[Poslovna scena] Varaždinsku Cotru nakon prodaje Elke čeka novi razvojni ciklus

Miljenko Hacek nezaobilazan je sugovornik u predstavljanju varaždinske poslovne scene, a sada je još fokusiraniji na Varaždin nego do prošlog ljeta do kada je njegova tvrtka Cotra bila vlasnik zagrebačke tvornice kabela. Tada je Elka prodana renomiranoj slovenskoj kompaniji , Iskri iz Ljubljane u vlasništvu bivšeg ministra Dušana Šešoka. No, sve veze sa Elkom nisu time prekinute već će i nadalje dvije kompanije usko surađivati posebno na polju distribucije kabela iz proizvodnog asortimana Elke i elektroinstalacijske opreme Iskre.

- Imao sam naime pri prodaji Elke samo dva uvjeta – jedan je bio da se ne otpuštaju radnici te da se proizvodnju nastavi razvijati i drugi da Cotra nastavi sa distribucijom Elkinih kabela na domaćem tržištu – objašnjava Hacek suštinu pregovora, bez navođenja iznosa transakcije.

Tako je završila 'proizvodna epizoda' Miljenka Haceka koja je potrajala punih dvadesetak godina i u kojoj je posljednjih godina stekao gotovo stopostotno vlasništvo u Elki. To je bilo veoma naporno razdoblje posebno za proizvodni sektor kako na svjetskoj tako još i znatno više na domaćoj gospodarskoj sceni. Bio je to period pretvaranja tvrtke sa svim obilježjima socijalističke organizacije i odgovornosti u tvrtku privatne inicijative i vlasništva s još većom obvezom prema konkurentnosti na stranim tržištima. Ovo tim više jer na domaćem tržištu u potražnji nisu bilježene ozbiljne količine kabela.

U vlasničku strukturu Elke varaždinska je tvrtka ušla prije dvadesetak godina na poziv tadašnjeg menedžmenta koji je metodom manager buyout otkupio već do tada privatiziranu kompaniju. Najprije je bio manjinski suvlasnik, ali je i na taj način uspio spriječiti daljnju preprodaju. U nastavku je dokapitalizacijom i otkupom od ostalih udjeličara preuzimao sve veći udjel u vlasništvu.

- Ušao sam u kompaniju da je razvijamo, a ne da ju prodajemo – priča Hacek, koji je uz mnogo muke, ulaganja i brojnim kadrovskim promjenama, napokon uspio kompaniju postaviti ponovno na zdrave noge. Tu posebno ističe veoma važnu uloga Gordana Milera, vrsnog menadžera punog volje, hrabrosti i upornosti koji je oformio potpuno novi tim mladih stručnjaka i sa njima uz apsolutnu podršku od strane vlasnika – preporodio kompaniju.

Nije prošlo mnogo vremena, počeli su se javljati brojni potencijalni kupci Elke – od Kineza, Egipćana, domaćih, Finaca i u konačnici Slovenaca koji su bili prvi i najuporniji. Odluka je pala na slovensku ponudu Iskre, koja je bila najkonkretnija s vizijom ulaganja u daljnji razvoj Elke.

- Bilo je to vrijeme kada je trebalo konačno krenuti u novi investicijski ciklus i naravno – nove kredite. Procijenio sam da u mojim godinama to ipak nije najbolja opcija. Prednost sam dao laganom povlačenju i stavljanju prioriteta na zdravlje, obitelj, prijatelje i posebno ono najdraže – unuke !!

Napominje Hacek da u transakciju nisu bile uključene neproizvodne zgrade u Elki. Upravna zgrada, kuhinja i restoran te zdravstvena stanica i hangar, sve na parceli od oko 18.500 četvornih metara. Vrlo interesantna lokacija i objekti za investiranje. Sa nekim radnjama u tom smislu kreću već u svibnju ove godine u režiji zagrebačke tvrtke Koledovčina nekretnine.

A Cotra ?

Matična kompanija iz Varaždina, specijalizirana za distribuciju opreme iz elektro branše, partner je svim važnijim domaćim proizvođačima montažerima već više od 30 godina. Orijentirana na promociju i promet domaćih proizvoda i opreme, konstantno bilježi pozitivne rezultate. Hacek gotovo usput spominje da je prošle godine ostvaren 30-postotni rast prihoda, uz 'uobičajenu dobit od oko milijun eura', i opet se vraća upravo na ponos zbog uspjeha u spašavanju Elke, u koju je Cotra godinama ulagala praktički svu slobodnu akumulaciju. U ovome trenutku, oslobođenu upravo tog tereta uz novu generaciju mladih ljudi i novo vodstvo, i ovu kompaniju očekuje novi ciklus u razvoju i digitalizaciji cijelog sustava koji je već započeo.