[Poslovna scena] Najveće kompanije Splitsko-dalmatinske županije ulažu u nove pogone ili preuzimaju konkurente

Mesna industrija Braća Pivac ulaganjem 25 milijuna eura u izgradnju novog pogona u Ravči će do kraja godine objediniti proizvodne kapacitete i stvoriti preduvjete za jači izlazak na europsko tržište. Jaki investitorui su i AD Plastik i Cemex. Omiški Studenac u poljskom vlasništvu ima drugu taktiku: kupio je Istarske supermarkete, zadarski Sonic, biogradsku Bure Trgovina, dubrovački Pemo, a spekulira se da su na meti i Lonia i Tommy.

Kad smo tog vedrog prijepodneva izašli iz automobila, u kojem je termometar pokazivao da je vani šest stupnjeva, u Dicmu nas je dočekala bura, koja nije ledila samo krv u žilama, nego je zaledila i lokvice vode u dvorištu. Istog dana, nešto kasnije, ručali smo na osunčanoj terasi jednog trogirskog restorana.

Ove suprotnosti karakteriziraju najmnogoljudniju, Splitsko-dalmatinsku županiju, u kojoj od najzapadnijeg obalnog naselja Vinišća u općini Marina vozite automobilom uz more više od dva sata do najistočnijeg Gradca. I to zimi. Ljeti je, u turističkim gužvama, to kudikamo dugotrajnija avantura. Sasvim je drugačija klima u zaleđu. Treća cjelina su otoci, a svoje posebnosti ima županijsko središte, Split, kojeg smo obradili u prošlotjednom nastavku Poslovne scene.

Zemljopisne različitosti imaju sličan nastavak u biznisu. Na otocima dominira turizam, slično je i istočno od Omiša, dok je zapadno od Splita uz obalu najjače, tradicionalno industrijsko područje, s AD Plastikom, Cemexom, Petasonom, Fornixom, Bobisom… Iza svega se prostire najnerazvijeniji dio, Dalmatinska Zagora, gdje se ipak nađe zanimljivih poduzetničkih pothvata.

Najveći je svakako u Vrgorcu, rodnom mjestu Tina Ujevića, ali i Mesne industrije braća Pivac. Kad se matičnoj tvrtki dodaju rezultati PPK Karlovačke mesne industrije i Vajde, te Sol tourisma i najnovije akvizicije, Kraša, prihodi grupacije penju se na gotovo 4,5 milijardi kuna, uz oko 4200 zaposlenih. MI Braća Pivac najveći je investitor ovoga kraja, i to s obje strane granice. Kompanija ove godine završava projekte u Ravči i Ljubuškom. No, Ivicu Pivca posebno brine drastično povećanje cijena električne energije, plina i naftnih derivata. Inflacija muči i prvog čovjeka AD Plastika Marinka Došena, ali on ima i većih briga jer im je zbog nestašice komponenti i smanjene proizvodnje automobila pao obim posla.

Mladi inovator Ivan Mrvoš okrenuo se rješenjima za pametne gradove te prikupljaju informacije o potrebama gradova kako bi ponudili što bolje pametne proizvode za budućnost. Od predstavnika novih tehnologija selimo 'klasičarima' u susjedstvu, u Cemex, koji u posljednje vrijeme vodi veliku 'zelenu' kampanju. Ove sezone u maslinicima na rekultiviranim područjima svog rudnika te u okolici tvornica u suradnji s Poljoprivredno-braniteljskom zadrugom Lintar ubrali su gotovo 6,5 tona maslina i proizveli 900 litara ekološki certificiranog ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Na okus mi laici nismo imali primjedbi. Naravno, to nije jedini proizvod. U srpnju prošle godine Cemex je oborio mjesečni rekord u količini proizvedenog betona u Zagrebu - zamiješali su 13.725 kubika betona, odnosno više od 1.800 kamiona miješalica.

Iz Kaštel Sućurca vraćamo se u Solin, u tvrtku Centaurus koju su osnovala braća Ivo i Toni Bartulović. Njihov lanac ribarnica odlično posluje, prošle je godine rastao rekordnih 35 posto, i prebacio 80 milijuna kuna prihoda. Ostavljamo braću Bartulović uz čestitke na dvadesetoj obljetnici tvrtke, i dalmatinsku turneju zaključujemo u Dalmatinskoj Zagori.

Proizvođač purećeg i pilećeg mesa Purex ima peradarnike u okolici Sinja, a pogon za preradu mesa u Hrvacama, zapošljava 235 ljudi, a proizvode većinom plasira kroz vlastiti maloprodajni lanac koji pokriva šire zagrebačko i splitsko područje. Tvrtka Milivoja Dragoševića, kao i Centaurus, ove godine obilježava 20. rođendan, ali u nešto manje slavljeničkom raspoloženju zbog velikog porasta cijena žitarica i ostalih komponenti za proizvodnju stočne hrane te energenata. Zato je Dragošević investicije trenutno sveo na minimum i bavi se 'oporavkom profitabilnosti'.

