Povrat poreza na kupnju prve nekretnine regulirat će se propisima ministarstva graditeljstva

Povrat plaćenog poreza na promet nekretninama te povrat od 50 posto plaćenog PDV-a za kupnju prve stambene nekretnine za mlade neće se regulirati propisima u nadležnosti Ministarstva financija

Slijedom upita građana, Porezna uprava Ministarstva financija u ponedjeljak je objavila da se povrat plaćenog poreza na promet nekretninama te povrat 50 posto plaćenog PDV-a za kupnju prve stambene nekretnine za mlade neće regulirati propisima u nadležnosti Ministarstva financija, pa su zainteresirane građane uputili da se za informacije o tome obrate Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI).

Naime, povrat plaćenog poreza na promet nekretninama te povrat 50 posto plaćenog PDV-a za kupnju prve stambene nekretnine za mlade regulirat će se propisima koji su u nadležnosti Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, koje je nositelj provedbe te mjere, dodali su.

Iz Porezne uprava pritom podsjećaju kako je u javnom savjetovanju Prijedlog Nacionalnog plana stambene politike Republike Hrvatske do 2030. godine i Prijedlog akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana stambene politike Republike Hrvatske do 2030. godine, za razdoblje od 2025. do 2027. godine, a koje traje do 30. siječnja.

Prijedlogom akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana stambene politike RH do 2030. godine, za razdoblje od 2025. do 2027., kao jedna od mjera za ispunjenje posebnog cilja priuštivog stanovanja, navodi se povrat plaćenog poreza na promet nekretnina za kupnju prve stambene nekretnine za mlade te povrat 50 posto poreza na dodanu vrijednost za kupnju prve stambene nekretnine za mlade, uz definiranje kriterija za povrat. U navedenu mjeru ulaze kupnja stana ili obiteljske kuće, kao i gradnja obiteljske kuće za osobne potrebe. U sklopu prijedloga akcijskog plana navodi se i da će biti donesen pravilnik pvorata poreza za mlade.

Iz Porezne uprave još napominju da izmjene Zakona o porezu na promet nekretnina, pa tako ni ukidanje obveze plaćanja poreza na promet nekretnina za građane koji kupuju svoju prvu nekretninu, nisu u Planu zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske za 2025. godinu.​