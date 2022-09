Poznat novi predsjednik Uprave Ine

Peter Ratatics bit će novi predsjednik Uprave Ine, dok će preostala dva mađarska člana biti Krisztian Pulay i Berislav Grašo. Uz njih će na sjednici Nadzornog odbora kompanije u srijedu biti predložena i tri hrvatska člana, prenosi Index.

Podsjetimo, dva mađarska člana Uprave Ine Jozsef Simola i Ferenc Horvath ponudili su ostavke prošlog tjedna, a prije njih to je učinio i predsjednik Uprave Ine Sandor Fasimon kojeg će zamijeniti Ratatics.

Velika smjena na čelu ove kompanije dogodila se nakon izbijanja ogromne afere u kojoj se plin iz Ine kupovao po niskim cijenama, a potom preprodavao po višim. Procjenjuje se da je Ina time oštećena za više od milijardu kuna.

Hrvatska je prošli tjedan predložila da članovi budu Hrvoje Šimović i Miroslav Skalicki, te Emanuel Kovačić. No, Kovačić je odustao od kandidature, iako ju je prethodno prihvatio, pa je zbog toga odgođena i sjednica Nadzornog odbora. Vlada sada treba predložiti novog kandidata, a očekuje se da će on biti predložen do srijede kada bi se trebala održati sjednica Nadzornog odbora Ine na kojoj će biti razriješeno dosadašnjih troje hrvatskih članova koji nisu htjeli podnijeti ostavke - Niko Dalić, Barbara Dorić i Darko Markotić.

Peter Ratatics, koji dolazi na čelo Uprave, rođen je 1982. godine. Diplomirao je ekonomiju 2006. u Budimpešti. Počeo je raditi 2007. za MOL, gdje je obnašao brojne rukovodeće pozicije. Tako je bio i viši potpredsjednik korporativnog Centra odgovoran za aktivnosti nabave, ljudskih resursa i komunikacija MOL Grupe.

Godine 2016. postao je glavni operativni direktor za korisničke usluge Grupe MOL, a 2018. promaknut je na poziciju izvršnog potpredsjednika za korisničke usluge. Ratatics je postao član Izvršnog odbora MOL Grupe u veljači 2018. Nova čelna pozicija u Ini neće mu biti prvi doticaj s tom kompanijom. Od 2011. do 2018. bio je član mađarske strane Upravnog odbora.